Ivy League Columbia University a rejoint le bassin grandissant de collèges accueillant des cérémonies de remise de diplômes fondées sur l’identité et la politique, offrant aux étudiants non pas un mais six débuts dans une tentative déconcertante de disperser leur sentiment d’appartenance.

Le prestigieux collège prévoit d’organiser six cérémonies de remise de diplômes distinctes pour les étudiants en fonction de la race « et d’autres aspects de la façon dont ils identifient, « Célébrant des attributs tels que le statut collégial à faible revenu / de première génération ainsi que l’orientation sexuelle (avec un »Lavande« Événement destiné à la »Communauté LGBTIAQ +”).

Le site Web de Columbia mentionne des cérémonies de remise de diplômes supplémentaires pour les autochtones, les asiatiques, « Latinx»Et des étudiants noirs qui se tiendront à la fin du mois d’avril pour les étudiants qui terminent leurs études au Columbia College, à Columbia Engineering, à la School of General Studies et au Barnard College – toutes des écoles relevant de l’Université de Columbia. Le site a également mentionné un « Diplôme FLI » pour « communauté de première génération et / ou à faible revenu»En plus de l’option Lavande.

La date limite de nomination des étudiants pour «Cordes de graduation en affaires multiculturelles« – distribué aux étudiants des différents collèges de Columbia »qui ont fait preuve d’un engagement exceptionnel en faveur de l’inclusion, de la diversité mondiale, de la justice sociale et du multiculturalisme»- était dimanche, bien que les étudiants qui ont excellé dans les domaines plus piétonniers de la réussite scolaire traditionnelle sont probablement encore en mesure de recueillir leurs distinctions de la manière habituelle. Une cérémonie générale de lancement aura lieu le matin du 30 avril après le festival de la diversité. Le commencement des étudiants noirs a lieu cet après-midi, vraisemblablement après la fin du commencement général.

Ironiquement, pour les événements qui promeuvent la solidarité, toutes les cérémonies de lancement de Columbia se tiendront exclusivement en ligne en raison de la menace toujours croissante du coronavirus, a annoncé l’école sur son site Web.

Le site Web de Columbia offre aux étudiants la possibilité de «participer en tant que diplômés à nos cérémonies virtuelles, « Leur offrant »un cadre plus intime permettant aux étudiants et aux invités de se rassembler, d’intégrer des traditions culturelles significatives et de célébrer les contributions et les réalisations spécifiques de leurs communautés. »

Les étudiants souhaitant participer à ces cérémonies spéciales sont priés de s’inscrire avant dimanche.afin de sécuriser leur cadeau de fin d’études multiculturelles»Dans le cadre de leur communauté préférée – Native, Lavender, Asian, FLI, Latinx ou Black. Les six options sont programmées de manière à ne pas se chevaucher, ce qui signifie qu’un élève pourrait théoriquement assister aux sept cérémonies.

Columbia est loin d’être la seule université à encourager ses étudiants blancs à plonger leurs orteils dans les eaux de la veille. Le mois dernier, la Young America’s Foundation (YAF) a rapporté un « Caucus réservé aux Blancs”À l’Université d’Elon conçu pour“donner aux Blancs un espace pour apprendre et traiter leur conscience et leur complicité dans des systèmes injustes sans nuire à leurs amis de la couleur», Bien que l’événement ait finalement été annulé.

Dit être organisé par des étudiants sur le campus, l’événement a été annulé à la dernière minute car il aurait été « en contradiction avec les politiques de l’université», A rapporté YAF.

L’événement a été initialement annoncé comme «une partie d’un engagement à vie et à multiples facettes en faveur de l’antiracisme pour les personnes qui s’identifient à la race blanche et qui sont passionnées par la justice raciale. »

La Colombie n’est pas non plus la première université à offrir de multiples options d’entrée à son corps étudiant diversifié. En 2019, Virginia Tech a offert à ses étudiants non pas une mais 10 cérémonies de remise de diplômes distinctes basées sur des attributs tels que la race, la sexualité et même la sobriété. Les étudiants ont eu la possibilité d’assister à des cérémonies en fonction de leur identification en tant que toxicomanes en convalescence, vétérans, membres de la communauté LGBTQ +, Amérindiens, musulmans ou l’une des nombreuses options d’identité, la plupart des cérémonies étant curieusement programmées pour se chevaucher.

