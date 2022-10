Qui a avancé dans les séries éliminatoires de la Liga MX ? Le programme des quarts de finale ?

Les joueurs de Puebla célèbrent leur victoire aux tirs au but contre Chivas au stade Cuauhtemoc le 9 octobre 2022 à Puebla, au Mexique. Brouiller les médias/Getty Images

Le premier week-end des éliminatoires de la Liga MX est désormais dans les livres !

Alors que les quatre meilleures équipes de la saison régulière d’Apertura 2022 ont été exemptées jusqu’au stade des quarts de finale, les huit équipes restantes se sont toutes récemment affrontées lors du tour de qualification. Voici quatre points de discussion du premier tour des séries éliminatoires et quelques réflexions avant les matchs des quarts de finale de cette semaine.

Gignac sous les projecteurs dans la victoire des Tigres sur Necaxa

Parmi les rares constantes de la Liga MX, André-Pierre Gignac marquant des buts importants et qui changent la donne pour les Tigres en fait facilement partie. Lors du match de samedi contre un Necaxa n°12 prudent, l’attaquant français a tenu bon avec un doublé qui a porté les Tigres n°5 à une victoire 2-0 à domicile et une place en quart de finale des éliminatoires.

Initialement réduit à 10 joueurs après un défi imprudent de Javier Aquino à la 20e minute, Tigres a eu une bataille difficile avant que Facundo Batista de Necaxa ne remporte un rouge peu après le coup de sifflet de la mi-temps. Les Tigres ont porté l’essentiel de l’élan malgré le rouge précoce, et à la 60e minute, Gignac a ouvert la feuille de match avec l’un des meilleurs buts que vous verrez cette saison de Liga MX.

Avide de plus, la superstar de 36 ans a de nouveau marqué à la 73e minute, consolidant l’éventuelle victoire 2-0.

Aussi indispensable que Gignac ait été et a été pendant un certain temps, le manager des Tigres Miguel “Piojo” Herrera a rapidement noté qu’il n’était pas le seul sur le terrain à avoir un impact : “Nous avons de très bons joueurs, pas seulement André. Quiconque nous affrontera nous verra toujours comme une équipe très difficile, solide et très forte.”

Prochaine étape pour les Tigres : un match de quart de finale contre le n°4 Pachuca. Los Tuzos ne s’assiéra pas autant que Necaxa et sera un test offensif beaucoup plus sévère. En mettant l’accent sur l’envoi de chiffres vers l’avant et le chevauchement des courses, le manager de Pachuca, Guillermo Almada, ne manquera pas de compliquer les choses pour la ligne arrière des Tigres.

Resolute Puebla élimine Chivas aux tirs au but

Le crédit doit être accordé à la résilience du n ° 8 Puebla. Lors du match de barrage contre le n ° 9 Chivas dans lequel Puebla avait un but refusé et un appel douteux sans pénalité en première mi-temps, Los Camoteros a continué à avancer et a finalement obtenu le premier but de dimanche soir à la 58e minute de Martin Barragan.

Puebla a bien fait de défendre agressivement sa zone du terrain, et après que Chivas ait trouvé un moyen d’égaliser enfin le match à la 96e minute, le manager Nicolas Larcamon et ses hommes ont gardé leur sang-froid et leur concentration lors des tirs au but qui ont suivi.

Avec cinq en cinq, dont une Panenka d’Israel Reyes, 22 ans, Puebla n’a raté aucune tentative alors qu’ils dépassaient Chivas 5-4 aux tirs au but.

Bien que certains fans de Chivas se plaignent à juste titre des lasers intervenant pendant la fusillade, Los Rojiblancos étaient loin d’être impressionnants en temps réglementaire et ont eu la chance d’être allés aux pénalités pour commencer. Après deux saisons consécutives sans au moins une apparition en demi-finale, l’entraîneur-chef Ricardo Cadena pourrait ne pas rester non plus après avoir admis qu’il n’avait pas atteint les attentes.

“En tant qu’entraîneur, j’accepte que nous ayons échoué dans la recherche, dans l’intention du minimum que nous avions prévu au début du tournoi, qui était de nous qualifier [for the quarterfinals]”, a déclaré Cadena. “En ce sens, nous avons échoué.”

Quant à Puebla, dont la liste a la valeur marchande la plus basse par Transfermarkt des équipes restantes des séries éliminatoires, les “Larcaboys” viseront à maintenir leur chimie et leur attitude de ne jamais dire mourir qui les a rendus supérieurs à la somme de leurs parties. Que ce soit plus que le Club America n ° 1 sera la grande question cette semaine en quart de finale. Les leaders de la ligue seront les grands favoris, surtout après avoir récemment remporté une victoire 2-1 à l’extérieur contre Puebla le mois dernier.

Toluca surpasse le FC Juarez dans un résultat à plusieurs buts

Plus tôt dimanche, le n ° 11 du FC Juarez a terminé avec plus de tirs, de possession et de corners que le n ° 6 Toluca, mais c’était Los Diablos Rojos qui a pris les commandes à domicile lors de leur victoire 3-0 en ronde de barrage. Mené par un but et une aide de Carlos Gonzalez et cinq arrêts du gardien Tiago Volpi, Toluca a capitalisé sur ses chances dans le dernier tiers et a arrêté une équipe de Juarez qui a perdu de l’énergie après un début de match brillant.

La confiance de Toluca a progressivement augmenté dans le match tandis que Juarez a eu du mal dans le dernier tiers. Avec l’affrontement presque terminé par une avance de 2-0 dans le temps additionnel, Los Diablos Rojos a commencé à jouer avec les visiteurs, menant à une passe décisive en talonnade de Daniel Alvarez pour Marcel Ruiz pour porter le score à 3-0 à la 92e minute.

😮‍💨 ¡Ufff, lo que juega el Toluca, por favoooor ! 🔥🔥🔥 👏🏻 El pase de taquito del Fideo es para verlo una y otra vez 🤩🤩🤩@TolucaFC 3-0 @fcjuarezoficial EN VIVO 🔴 Sigue toda la liguilla por @VIX 👉 https://t.co/NmAVqkge3c#TuClausura2022 #ContigoMásBravos #ElRojoesTodo pic.twitter.com/7q1KIOQ9R0 – TUDN USA (@TUDNUSA) 9 octobre 2022

Le manager de Juarez, Hernan Cristante, qui entraînait et jouait auparavant pour Toluca, a noté avec amertume lors de la conférence de presse d’après-match qu’il était difficile de rivaliser avec une équipe de Toluca qui a dépensé beaucoup pour de nombreux transferts au cours de l’été. Réponse du manager de Toluca, Igancio Ambriz : “L’investissement ne joue pas. Il faut courir, se battre et gérer les jeux.”

En quarts de finale, Toluca affrontera désormais le numéro 3 Santos Laguna, qui est dans une forme fantastique avec une seule défaite lors de ses 10 derniers matchs. Los Guerreros utilisent un style de jeu très direct et ont un total impressionnant de 38 buts à montrer en 17 matches de saison régulière. Si Toluca se faufile jusqu’aux demi-finales, ils auront probablement besoin de Volpi, Gonzalez et d’au moins quelques autres pour briller cette semaine.

Au milieu de la controverse sur l’arbitrage, Cruz Azul dépasse de peu Leon

Le gardien de but de Leon, Rodolfo Cota, ressemblait à l’homme du match du numéro 10 Leon samedi soir, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’un ballon raté offre au numéro 7 Cruz Azul le seul but dans une victoire 1-0. Le gardien international mexicain était un mur contre Los Cementeros avant de laisser un centre lui glisser des mains et atterrir près d’Ignacio Rivero, qui a marqué à la 72e minute.

Le but était un soulagement bien nécessaire pour une équipe de Cruz Azul qui avait marqué deux buts hors-jeu plus tôt dans le match, mais la véritable controverse avec l’arbitrage arriverait plus tard dans le match de barrage.

Suite à une décision de l’arbitre Fernando Guerrero de ne pas infliger de penalty à Cruz Azul ou de vérifier VAR pour ce qui semblait être une faute en leur faveur à la 91e minute, Leon s’est ensuite vu refuser de manière controversée un penalty à la 95e minute après Guerrero revu VAR pour un éventuel handball sur Rodrigo Huescas.

Même après que Leon se soit vu refuser un penalty et soit tombé face à Cruz Azul, le manager Renato Paiva a haussé les sourcils après la défaite et a insinué que Leon n’aurait même pas dû être là pour commencer. “À mon avis, c’est inutile”, a déclaré Paiva à propos du format de repêchaje adopté en 2020 qui a élargi les places en séries éliminatoires des huit premiers au top 12. “Les huit premiers directement aux séries éliminatoires, et c’est tout.”

En regardant le manager par intérim de Cruz Azul Raul “Potro” Gutierrez et son équipe, ils sont maintenant prêts à affronter le numéro 2 de Monterrey en quarts de finale. Avec Club America, Los Rayados sont les favoris du titre qui sont riches en talents et robustes dans presque toutes les positions de leur XI. Beaucoup ne donneront pas l’avantage à Cruz Azul ici, mais on pourrait en dire autant de leur course au titre en 2021…

Calendrier des quarts de finale de la Liga MX

Club America contre Puebla

Match aller : mercredi 12 octobre à 20 h HE

Match retour : samedi 15 octobre à 21 h HE

Monterrey contre Cruz Azul

Match aller : mercredi 12 octobre à 22 h HE

Match retour : samedi 15 octobre à 19 h HE

Santos Laguna contre Toluca

Match aller : jeudi 13 octobre à 20 h HE

Match retour : dimanche 16 octobre à 20 h HE

Pachuca contre Tigres

Match aller : jeudi 13 octobre à 22 h HE

Match retour : dimanche 16 octobre à 22 h HE