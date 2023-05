Qui a assisté à l’événement bipartisan israélien du président américain McCarthy ?

Lorsque le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a bloqué un événement marquant 75 ans de souffrance palestinienne depuis la création d’Israël en 1948, il a promis de le remplacer par une discussion bipartite célébrant Israël.

L’événement de McCarthy a eu lieu, mais seuls les républicains ont pris la parole. D’éminents législateurs démocrates pro-israéliens n’ont pas été invités.

« Cet événement au Capitole des États-Unis est annulé », a tweeté McCarthy mardi, un jour avant une commémoration prévue de ce que les Palestiniens appellent la « Nakba », ou catastrophe, organisée par la représentante Rashida Tlaib, la démocrate palestino-américaine du Michigan. . « Au lieu de cela, j’organiserai une discussion bipartite pour honorer le 75e anniversaire des relations américano-israéliennes. »

Un président de la Chambre usurpant le droit d’un législateur d’utiliser une pièce est rare, voire sans précédent. Mais l’action de McCarthy a suscité les éloges d’un éventail de groupes centristes pro-israéliens, dont l’American Israel Public Affairs Committee, la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines et la Ligue anti-diffamation.

Tlaib a finalement organisé son événement du côté du Sénat du Capitole, obtenant une salle avec l’aide d’un allié juif progressiste, le sénateur du Vermont Bernie Sanders.

L’événement de McCarthy s’est également déroulé mercredi soir – mais contrairement à celui de Tlaib, il a été fermé aux médias et, apparemment, aux législateurs démocrates. Des membres du personnel de groupes pro-israéliens, dont l’AIPAC, étaient présents, en plus des législateurs républicains et de leurs collaborateurs.

Qui n’était pas présent ?

Trois des démocrates les plus ouvertement pro-israéliens au Congrès n’étaient pas là, et il semble qu’ils n’aient pas été invités. Ils ont tous confirmé à l’Agence télégraphique juive qu’ils n’avaient pas reçu d’invitations, bien qu’ils aient demandé à ne pas être identifiés.

Selon quelqu’un qui était présent à l’événement de McCarthy, les orateurs comprenaient McCarthy, qui a discuté de sa récente visite en Israël, et les deux républicains juifs au Congrès – les représentants Max Miller de l’Ohio et David Kustoff du Tennessee. Elliott Abrams, qui a servi dans trois administrations républicaines, dont la Maison Blanche de Trump, a également pris la parole, affirmant que la référence à la « Nakba » délégitimait Israël.

Le bureau de McCarthy n’a pas répondu aux demandes de renseignements concernant l’invitation des démocrates. Un porte-parole de McCarthy a renvoyé JTA aux remarques faites par McCarthy jeudi lors d’une conférence de presse, lorsqu’il a été invité à commenter l’accord de Sanders d’accorder à Tlaib l’utilisation d’une salle du Sénat.

L’événement de Tlaib, a-t-il dit, « ressemble presque » à de l’antisémitisme, a déclaré McCarthy.

« Je ne permettrai jamais que cela se produise dans cet organe… J’ai vu des membres de l’autre côté de l’allée dire cela maintes et maintes fois », a-t-il déclaré, faisant apparemment référence à de multiples initiatives démocrates dénonçant l’antisémitisme. Concernant l’antisémitisme, il a ajouté : « Nous nous opposerons toujours à cela, peu importe où il se trouve. Je reviens tout juste d’un groupe bipartite de membres se rendant au 75e anniversaire d’Israël.

Concernant Sanders travaillant avec Tlaib, il a déclaré: « Nous avons un sénateur de l’autre côté qui, je suppose, est d’accord avec elle et contre le reste du monde. »

Interrogé sur la présence des membres du personnel de l’AIPAC à l’événement McCarthy, le porte-parole du lobby, Marshall Wittmann, a félicité McCarthy pour avoir annulé l’utilisation par Tlaib d’une salle du Capitole. Mais il a également indiqué que le soutien bipartite à Israël reste la vocation du lobby et a évoqué le conflit en cours entre Israël et les militants palestiniens à Gaza.

« Nous apprécions le leadership du président McCarthy dans l’annulation d’un odieux événement anti-israélien, puis dans l’organisation d’un programme soutenant [the] État juif », a déclaré Wittmann à JTA. « Nous applaudissons également les nombreux membres démocrates et républicains du Congrès qui ont publié des déclarations de solidarité avec l’État juif alors qu’il fait face aux attaques terroristes. »