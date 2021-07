Qui a assassiné le président haïtien Jovenel Moïse ?

LE Président d’Haïti a été tué dans un « acte inhumain et barbare » après des mois de manifestations anti-gouvernementales et un « coup d’État déjoué ».

Mais qui a pu l’assassiner et pourquoi ?

🔵 Lisez notre blog sur l’assassinat du président haïtien pour les dernières mises à jour

Jovenel Moïse a été assassiné à son domicile hier soir Crédit : EPA

Le Premier ministre d’Haïti, Claude Joseph, a confirmé l’attaque et a déclaré qu’un groupe d’individus avait pris d’assaut la résidence privée du président Jovenel Moïse, 53 ans, et l’avait abattu à 1 heure du matin la nuit dernière.

En février, des politiciens de l’opposition ont nommé leur propre président dans le but de chasser Moïse dont ils insistent sur l’expiration du mandat de cinq ans.

Joseph Mécène Jean-Louis, 72 ans, juge, a déclaré qu’il acceptait la nomination.

Le 7 février, jour où ils ont annoncé que son mandat devait prendre fin, M. Moïse a affirmé qu’un coup d’État avait été déjoué pour renverser son gouvernement et le tuer, 23 personnes ont été arrêtées, dont un officier supérieur de la police.

La nation de plus de 11 millions d’habitants était devenue de plus en plus instable et mécontente sous le règne de Moïse.

Les difficultés économiques, politiques et sociales d’Haïti se sont aggravées, la violence des gangs ayant fortement augmenté dans la capitale Port-au-Prince, l’inflation galopante et la nourriture et le carburant devenant parfois plus rares dans un pays où 60% de la population gagne moins de 2 dollars par jour. .

Les gens organisent une manifestation exigeant que le président Jovenel Moise donne sa démission à Port-au-Prince, Haïti le 14 février Crédit : Getty

Qui a assassiné Jovenel Moise ?

Le président aurait été assassiné par « des étrangers qui parlaient anglais et espagnol ».

Le communiqué du Premier ministre Claude Joseph a déclaré : « Un groupe d’individus non identifiés, dont certains parlaient espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et blessé mortellement le chef de l’État.

Pourquoi Jovenel Moise a-t-il été assassiné ?

Le président a fait face à une forte opposition de la part de pans de la population qui jugeaient son mandat illégitime, et il a traversé une série de sept premiers ministres en quatre ans.

Joseph devait être remplacé cette semaine après seulement trois mois en poste.

En plus des élections présidentielles, législatives et locales, Haïti devait organiser un référendum constitutionnel en septembre après avoir été reporté à deux reprises en raison de la pandémie de coronavirus.

Le meurtre survient quelques jours après que Moise a nommé Ariel Henry, un neurochirurgien qui a étudié en France, comme nouveau Premier ministre d’Haïti.

Henry, 71 ans, a fait partie de la réponse d’Haïti au coronavirus et a précédemment occupé des postes au gouvernement en 2015 et 2016 en tant que ministre de l’Intérieur puis ministre des Affaires sociales et du Travail.

Le président avec son épouse Martine Moïse Crédit : EPA

Qui d’autre a été blessé dans l’attaque ?

La Première Dame d’Haïti a également été abattue mais a survécu à l’attaque.

Martine Moïse a été transportée à l’hôpital à la suite de l’attaque.

Qui remplacera Jovenel Moise à la présidence d’Haïti ?

Le Premier ministre Claude Joseph a déclaré qu’il était désormais en charge du pays.

Condamnant « l’acte inhumain et barbare », Joseph a appelé au calme, affirmant que la police et les forces armées du pays avaient pris le contrôle de la situation sécuritaire.