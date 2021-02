L’animatrice de l’émission TALK, Wendy Williams, a stupéfié les fans avec des révélations sur deux viols présumés.

Avec le affirmations choquantes diffusé dans son film qui vient de sortir, les proches bouleversés de l’un des accusés ont riposté, affirmant qu’il était « aimé et adoré par sa famille ».

Qui a accusé Wendy Williams de viol?

Dans un nouveau biopic, Wendy Williams: le film, la star, 56 ans, révèle deux cas de viols présumés.

L’un des agresseurs présumés était un camarade de classe, tandis que l’autre serait le regretté chanteur de R&B Sherrick.

Vibe dit que Sherrick – également connu sous le nom de Lamotte Smith – était membre du groupe Kagny.

Signé à Warner Bros Records, l’une des chansons de Kagny est sur la bande originale de The Last Dragon.

Sherrick est décédé de causes inconnues en 1999 à l’âge de 41 ans, après s’être décrit comme «sans drogue» suite à des difficultés de sobriété.

Quand prétend-elle avoir été violée?

La star a déclaré que sa première agression présumée avait eu lieu alors qu’elle était à l’université, lorsqu’elle a rendu visite à un camarade dans un dortoir réservé aux hommes.

Wendy a rapporté «fumer des copains» avec son camarade, avant qu’elle ne soit prétendument violée.

L’ancien DJ a poursuivi: «Ce genre de choses arrive aux filles tout le temps.

«Et cela s’est produit beaucoup, à beaucoup de nos mères, grands-mères, arrière-arrière-grands-mères et leurs arrière-arrière-grands-mères aussi.

On ne sait pas exactement quand le viol présumé a eu lieu, ni qui elle prétend l’avoir agressée.

Quand plus jeune, Wendy était suffisamment athlétique pour obtenir une bourse partielle pour le Boston College – en raison de ses prouesses en natation – mais elle a refusé d’étudier à la Northeastern University, à Boston.

Le film détaille également une deuxième agression sexuelle présumée, lorsque Sherrick, un chanteur de R&B des années 1980 a été interviewé par l’animateur de télévision maintenant.

On prétend que cela s’est produit au début de sa carrière radiophonique, mais Wendy n’a pas dit quand cela s’est produit.

Après une séance de questions-réponses avec l’artiste, Wendy a déclaré se sentir «hypnotisé» par son invité, et a ensuite assisté à une fête avec une maison de disques.

Elle a rappelé: «Il m’a hypnotisé avec ses yeux scintillants.

« Il a retourné l’interview là où il m’interviewait – j’étais juste gaga pour cet homme et il m’a demandé d’aller à une soirée de sortie d’album avec lui ce soir-là. »

Wendy a allégué: « Avant la fête, j’ai été violée par lui. »

Au cours de sa vie biopic, elle a dit que « après cela, [I] est rentré chez moi et a frotté ma peau, a pleuré. C’était ça. Je n’en ai jamais parlé à personne. Je viens de m’en occuper. «

Lorsque Wendy est interrogée par un producteur hors caméra sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas révélé l’agression présumée immédiatement après, il semble qu’elle était trop traumatisée pour le faire.

Elle a expliqué: « C’est mon histoire à raconter. Je sais que je peux dire son nom, mais, vous savez quoi, je vais le laisser respirer.

«Parce qu’il était une merveille unique. Dieu merci, je ne suis ni mort ni malade, tu sais?

« En fait, cela m’a rendu plus concentré et déterminé à passer à autre chose. »

Qu’a dit la veuve de Sherrick?

La veuve de Sherrick, Lynne Conner Smith, a dit Page six à New York que Wendy devrait laisser Sherrick «reposer en paix», car le chanteur «n’est pas là pour se défendre».

Lynne a ajouté: «Sherrick était un homme magnifique, un génie avec une voix comme un ange.

«Nous avons trois enfants formidables. C’est assez douloureux non seulement pour nous, mais aussi pour ses nièces et frères et sœurs.

Sa veuve a également demandé pourquoi il avait fallu plusieurs décennies à Wendy pour porter l’accusation.

Elle a admis avoir trouvé cette affirmation « difficile à croire », et a déclaré qu’elle ne pouvait pas comprendre pourquoi la star, qui « dit la vérité en tant que carrière », n’avait pas signalé le viol présumé à la police.

Sa famille, dans une déclaration séparée à Page Six, a écrit: «L’homme que les autres connaissaient sous le nom de« Sherrick »est décédé il y a 21 ans.

«Il était aimé et adoré de sa famille et il nous manque chaque jour.

«Comme je ne minimiserai ni ne rejetterai jamais les horribles actions d’agression sexuelle, je suis attristé que Mme Williams ressent le besoin de faire publiquement ces allégations lorsque l’homme qu’elle accuse n’est plus sur cette terre pour se défendre.

« Notre famille ne connaît pas Mme Williams et n’est au courant d’aucune relation ou rencontre qu’elle a pu avoir. »