Queue de dinde, basilic sacré… les nouveaux élixirs bien-être 2024

De la spiruline au curcuma, nous voyons chaque année les merveilles d’un nouveau super-ingrédient sain vanté. Certains sont géniaux, améliorent le bien-être et deviennent des piliers de nos régimes de nutrition et de soins de la peau.

D’autres sont plus du vent que des remèdes. Alors, quels sont les mots à la mode susceptibles de figurer sur la liste de tous les experts en santé et beauté en 2024 ? Ici, nous partageons ceux à surveiller…

BAIES DE HASKAP

Les camerises sont semblables aux myrtilles, mais avec quatre fois plus d’anthocyanes, les composés antioxydants qui les rendent bleues et un superaliment bénéfique pour la santé.

«C’est comme des myrtilles sous stéroïdes», déclare Alex Glover, responsable du développement de la nutrition chez Holland & Barrett. “Idéal pour la fonction cognitive et la santé cardiovasculaire, pris sous forme de poudre ou de jus.”

FEUILLE DE MANGUI

Les boosters d’énergie sans caféine sont une grande nouvelle, promettant une vigilance et un temps de réaction accrus sans perturbation du sommeil. La feuille de mangue, censée augmenter la dopamine dans le cerveau, est disponible sous la forme d’un composé sans calories appelé Zynamite que vous dissolvez dans l’eau comme le Berocca.

QUEUE DE DINDE

La toute nouvelle poudre de champignons incontournable. Les publications mentionnant la queue de dinde ont été vues plus de 54 millions de fois sur TikTok. Il est salué par certains comme un puissant stimulant de l’immunité, et les chercheurs étudient également comment il peut aider à équilibrer le taux de sucre dans le sang, à améliorer les performances sportives et à réduire la fatigue.

TREMELLE

Avec des allégations selon lesquelles elle pourrait aider à augmenter la production d’acide hyaluronique et de collagène par le corps, tout en épaississant les cheveux, en renforçant les ongles et en réduisant les rides, la tremella est connue sous le nom de champignon de beauté. En crèmes à appliquer sur votre peau, en gélules et en thé.

INOSITOL

Connu sous le nom de vitamine B8, l’inositol a été observé dans des études réputées pour réguler le glucose, aider à contrôler le SOPK (syndrome des ovaires polykystiques), aider au métabolisme des graisses et contrôler l’anxiété.

«Il est difficile de surestimer l’importance du contrôle de la glycémie», déclare Alex Glover. «La démence est appelée diabète de type 3 parce qu’elle est liée à la sensibilité à l’insuline, et l’inositol est considéré comme le dernier outil de notre armure dans ce domaine.»

POSTBIOTIQUES

Vous avez probablement entendu parler des probiotiques et des prébiotiques, des bactéries respectueuses de l’intestin et des composés présents dans les aliments qui contribuent à leur promotion, mais c’est maintenant au tour des postbiotiques. Il s’agit d’un sous-produit de la consommation de fibres, décrit comme ce qui reste lorsque votre corps a digéré les pré et probiotiques, qui comprennent les acides aminés et certaines vitamines.

Ensemble, ces trois éléments sont connus sous le nom de « tribiotiques » et sont considérés comme un moyen émergent d’aider à gérer l’humeur et le poids grâce à un intestin sain.

BASILIC SACRÉ

Également connu sous le nom de tulsi et vénéré dans la médecine ayurvédique depuis des siècles, le basilic sacré est salué comme une plante miracle dans la gestion de la glycémie. C’est un adaptogène, ce qui signifie qu’il aide l’organisme à faire face à tous les types de stress et possède des propriétés antidépressives et anti-anxiété. Il peut être pris en complément ou dans du thé.

KIWI D’OR

Avec une chair jaune plutôt que verte, les kiwis dorés regorgent de pectine, qui est une excellente source de fibres. La plupart d’entre nous ne consomment pas suffisamment de fibres dans notre alimentation, mais elles sont essentielles pour contrôler la glycémie, réduire le cholestérol et réduire le risque de cancer du côlon. Cela pourrait également nous encourager à manger moins, car cela nous rassasie et aide nos bactéries intestinales.