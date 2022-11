Quetta et ronna répertoriés comme nouveaux préfixes pour la mesure SI

Commentez cette histoire Commentaire

On peut maintenant dire que la Terre pèse environ six ronnagrammes, au lieu de 6 000 yottagrammes. Jupiter peut être décrit comme ayant une masse d’environ 1,9 quettagrammes, au lieu de seulement 1,9 million de yottagrammes. Et le poids d’un électron est un rontogramme, soit 0,001 yoctogramme. La possibilité de décrire plus succinctement le poids de notre planète et les particules de notre monde visible intervient après une réunion de scientifiques et de responsables dans la banlieue parisienne qui s’est terminée vendredi. Les participants à la 27e réunion de la Conférence générale des poids et mesures ont convenu d’introduire le ronna, quetta, ronto et quecto comme préfixes du Système international d’unités, mieux connu sous le nom de système métrique.

C’était la première fois depuis 1991 que des scientifiques approuvaient l’extension des préfixes utilisés dans le système de mesure global.

Ronna fait référence à l’utilisation de 27 zéros après un premier chiffre – ou 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 – et quetta signifie qu’il y a 30 zéros. Ronto est l’inverse de ronna, ce qui en fait 0,00000000000000000000000001, tandis que quecto est l’inverse de quetta. Les nouveaux membres de ce club de préfixes rejoignent les plus familiers kilo (1 000), méga (1 000 000), milli (0,001) et micro (0,000001).

“À première vue, cela peut ne pas sembler être un changement particulièrement excitant”, a écrit Oliver Jones, professeur de chimie environnementale à l’Université australienne RMIT, dans un e-mail. Mais “les préfixes standard, qui sont les mêmes dans le monde entier, nous aident à dire ce que nous voulons dire et à ce que les autres nous comprennent”.

Les derniers ajouts ont été “motivés par les exigences croissantes de la science des données et du stockage numérique, qui utilisent déjà des préfixes au sommet de la gamme existante”, a déclaré le National Physical Laboratory britannique dans un communiqué. Toutes les données du monde totaliseront environ 175 zettaoctets (21 zéros), soit environ 0,175 yottaoctet, d’ici 2025, prédit la société d’information commerciale IDC.

Richard Brown, responsable de la métrologie ou de la mesure du NPL, a présenté les quatre nouveaux préfixes pour approbation par les délégués représentant les 64 pays, dont les États-Unis, qui sont membres du Bureau international des poids et mesures.

Les nouveaux termes sont nécessaires à mesure que la quantité de données numériques augmente, a déclaré Brown à l’Associated Press. “Au cours des 30 dernières années, la sphère des données a augmenté de façon exponentielle et les scientifiques des données ont réalisé qu’ils n’auront plus de mots pour décrire les niveaux de stockage”, a-t-il déclaré.

Jones, professeur au RMIT, a déclaré que les nouvelles unités “nous aident à gérer l’infrastructure numérique, à progresser scientifiquement et à maintenir la société, et c’est pourquoi ce changement est important”.

Ronna, ronto, quetta et quecto ont été sélectionnés car les lettres R et Q ne sont pas utilisées pour les préfixes existants, a ajouté Brown. Les symboles pour ronna et quetta seront R et Q respectivement, tandis que ceux pour ronto et quecto seront r et q.

L’utilisation régulière des ajouts les plus récents au système de mesure est susceptible d’être limitée aux scientifiques et aux professionnels des données. Mais les participants à la conférence ont déclaré que les préfixes devaient être introduits de manière préventive, pour empêcher l’adoption de préfixes non officiels.