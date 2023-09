Quête du nouveau vaccin COVID

Parallèlement aux problèmes d’approvisionnement en vaccins, ceux qui ont pu se faire vacciner ont eu du mal à obtenir une assurance pour le payer, aurait en raison de problèmes techniques. Dans une lettre, les principales compagnies d’assurance maladie assuré clients qu’ils ont « largement, sinon complètement, résolu » ces problèmes techniques et qu’ils s’engagent à « couvrir entièrement les nouvelles injections de COVID-19, comme requis, sans partage des coûts lorsque les consommateurs y accèdent auprès d’un fournisseur de réseau ou les reçoivent via un fournisseur de réseau. fournisseur hors réseau lorsque les options en réseau ne sont pas disponibles.

Et selon un déclaration de Moderna, le fabricant de l’un des deux vaccins autorisés, la société a expédié des millions de doses à des distributeurs à travers le pays et « s’efforce de soutenir ces distributeurs pour garantir que l’approvisionnement important en vaccins que nous leur avons déjà fourni continue d’atteindre rapidement ». pharmacies et autres points de soins.

Même si les rendez-vous continuent d’être annulés, un déclaration publié après une réunion tenue par le secrétaire du ministère américain de la Santé et des Services sociaux, Xavier Becerra, et les dirigeants des compagnies d’assurance maladie, a déclaré que plus de 6 millions de vaccins avaient été expédiés aux pharmacies et que, jusqu’à présent, 2 millions d’Américains avaient reçu leur vaccin.

«La femme qui m’a fait vacciner a dit que [the pharmacy] « On leur avait donné ce qu’ils espéraient être un approvisionnement pour une semaine – cela n’a finalement duré que quelques jours », a déclaré Tofig, 56 ans.

Dana Tofig a eu de la chance. Il s’est inscrit au dernier vaccin contre la COVID-19 dès qu’il est devenu disponible. À l’heure de son rendez-vous, il a fait la queue dans un CVS à Gaithersburg, dans le Maryland, et a reçu son vaccin. Juste au moment où il terminait, l’employé de la pharmacie a dit à tous ceux qui faisaient la queue derrière eux de rentrer chez eux : il n’y avait plus de doses disponibles.

Alors que le déploiement du vaccin nouvellement formulé commence sérieusement, de nombreux Américains se heurtent à des obstacles, tandis que les responsables fédéraux exhortent tout le monde à être patient et à se faire vacciner dès que possible.

Dotty Johnson était l’une des nombreuses personnes qui n’ont pas pu se faire vacciner. Elle est une professeure d’université à la retraite de 73 ans en Pennsylvanie. Elle a récemment terminé une chimiothérapie pour un cancer du pancréas, ce qui l’expose à un risque plus élevé de conséquences plus graves de la maladie COVID. Pour elle et son mari, il existe un sentiment d’urgence pour obtenir le nouveau vaccin monovalent.

Johnson et son mari ont reçu le vaccin contre le VRS à la mi-septembre. À l’époque, le pharmacien leur a dit que CVS n’avait pas encore le vaccin contre la COVID et qu’ils devraient prendre rendez-vous pour revenir. Les Johnson ont pris rendez-vous pour mardi dernier, mais ont reçu un message texte la veille au soir disant que CVS n’avait pas le vaccin disponible le lendemain et qu’ils devraient reporter. Lorsque Johnson a vérifié en ligne, il n’y avait aucun rendez-vous à proximité pour le vaccin et le premier rendez-vous était fin octobre. Elle et son mari ont respecté leur rendez-vous du mardi pour se faire vacciner contre la grippe. Mais le système CVS Medicare était en panne, ils ont donc eu le choix : reprogrammer ou payer de leur poche. Ils ont choisi de payer 110 $ chacun pour le vaccin contre la grippe. CVS leur a recommandé de continuer à appeler pour savoir quand le vaccin COVID sera disponible dans leur région. « Je suis immunodéprimée et j’ai plus de 65 ans. Mon mari a 75 ans et il est en bonne santé. Il vit avec moi et donc s’il tombe malade, je tombe malade, n’est-ce pas ?