Qu’était-ce que la Bodega ?

Photo : Avec l’aimable autorisation de l’artiste, Galerie Pilar Corrias et Galerie Eva Presenhuber

Dans les années 1980, alors que je vivais seul dans un studio de 275 pieds carrés sans loyer et non chauffé appartenant à une ancienne superstar de Warhol héritière d’une fortune immobilière, je faisais mes achats exclusivement dans mes deux bodegas locales de l’avenue B. Les trafiquants de drogue vivaient en bas. Leurs chiens patrouillaient dans les couloirs. J’ai été cambriolé plus de fois que je ne m’en souviens, y compris une fois lorsque ma porte d’entrée a été dévissée de ses charnières.

Les bodegas étaient des oasis de calme relatif. Alphabet City – où un charmant marché de producteurs prend vie tous les dimanches au parc Tompkins Square – était autrefois ce que nous pourrions appeler un quartier mal desservi, un désert alimentaire. Les bodegas, souvent dirigées à l’époque comme aujourd’hui par des personnes de couleur, étaient des mini-centres commerciaux à guichet unique non seulement pour les haricots en conserve et les sodas, mais aussi pour les couches, les détergents, les cigarettes en vrac et la bière. (J’ai acheté des Marlboro simples pendant des années alors que j’essayais sans succès d’arrêter de fumer.) Certains vendaient de la drogue. D’autres avaient un chat recroquevillé devant la fenêtre, faisant une sieste entre deux chasses aux souris. Vous pourriez payer à travers un épais plexiglas tandis que quelques habitués étaient assis sur des caisses en plastique et vous regardaient de travers. Ou ri et parlé en espagnol. Ce n’étaient pas nécessairement des endroits où l’on s’attardait. Mais sans eux, nous n’aurions pas survécu.

La bodega est depuis devenue un objet de nostalgie soft focus. Le projet «Bodega Run» de l’artiste Tschabalala Self, qui a récemment occupé le Swiss Institute pendant trois jours seulement, du 11 au 13 janvier, est une tentative de l’évoquer plus précisément – dans ce que Self appelle «une ménagerie du quartier».

Né à Harlem en 1990, Self est un magicien de la matière, combinant pâte à papier moulée, objets trouvés et tissus (velours, dentelle) pour créer des œuvres vives de sculpture et de peinture. Elle n’est attachée à aucun médium, aussi à l’aise avec le collage qu’avec le portrait grand format. Son travail présente souvent des hommes et des femmes noirs forts dans des poses stylisées ou dominant l’espace, même si elle a réalisé des sculptures abjectes avec des jambes arquées et sans torse. Tout cela fait partie de ce qui est devenu une enquête de longue haleine sur les vicissitudes de l’identité noire américaine, même si cela ne limite pas ses préoccupations. Son travail s’étend au-delà de ce moment dans les deux sens, le passé et le futur.

“Bodega Run”, c’est comme entrer dans une épicerie de l’esprit. Self, qui vit dans la vallée de l’Hudson, a lancé le projet à la galerie londonienne Pilar Corrias en 2017 et l’a depuis mis à jour et développé au Hammer Museum de Los Angeles et ailleurs. Les émissions précédentes présentaient des portraits de femmes marchant dans des allées lumineuses, des caisses en métal et découpées au laser, des chats noirs en contreplaqué et des natures mortes de viandes de sanglier. La dernière itération de ce projet a élargi ce qui pourrait être considéré comme la version très new-yorkaise de Self d’un Chambre des merveilles. Apparemment un événement destiné à promouvoir le nouveau livre de Self rassemblant les œuvres de « Bodega Run », l’ouverture au Swiss Institute était remplie de personnes impatientes que l’artiste signe leurs exemplaires.

Aux murs étaient accrochés deux immenses portraits d’un homme et d’une femme, respectivement, sur une surface patchwork d’emballages peints de M&M’s, de sachets de vitamine C Vicks et de barres Hershey’s, un billet d’un dollar cousu dans la surface. Les couleurs pop et l’emballage vivant suggèrent un sentiment d’émerveillement face à la corne d’abondance de choix offerte par le marché, mais les lignes bancales de Self vous font également vous sentir étourdi, comme si ses sujets marchaient dans une galerie de glaces. En face des peintures, de grandes répliques auto-empilées de boîtes de haricots La Morena, un jeu sur les boîtes Brillo de Warhol, offrant un commentaire sur le confort trompeur de la production de masse. Sur les murs se trouvaient des modèles tridimensionnels en papier moulé d’articles typiques des magasins du coin comme 7UP et Clorox (deux types de poison différents), tandis que dans un coin se trouvaient des caisses couvertes de billets de loterie à gratter.

Partout dans le spectacle de Self, on pouvait ressentir une tension. D’un côté, il y a son affection pour ces entreprises familiales qui font partie d’une tapisserie urbaine en voie de disparition ; de l’autre, son ambivalence quant à la manière dont la pauvreté et ses conséquences (addiction, malnutrition, évasion vouée à l’échec) s’y reflètent et se perpétuent à travers elles.

De nombreuses fonctions essentielles de la bodega ont été rendues superflues par Whole Foods, les applications de livraison et Amazon Prime. Les produits comestibles et les joints vendus dans les magasins de cannabis légaux et semi-légaux sont désormais aussi omniprésents que les bodegas elles-mêmes. Tout cela a fait de la bodega un symbole rose du New York analogique d’avant la gentrification, un lieu où « les employés partageront avec vous leurs histoires de vie » et, à leur tour, « vous raconteront toutes les façons dont vous gâchez votre vie romantique ». vie », comme un New-Yorkais Fois un éditorial l’a décrit en 2017. Ce n’est pas tout à fait comme ça.

Les bodegas poussiéreuses d’autrefois étaient-elles supérieures aux espaces anonymes et aplatis où beaucoup d’entre nous achètent désormais leur nourriture ? Oui et non. Le spectacle éphémère de Self a été une étape importante dans un projet qui témoigne que, surtout dans cette ville, l’amour simple n’existe pas.