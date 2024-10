Questions+Réponses | L’administrateur en chef de la santé publique des Territoires du Nord-Ouest parle des taux élevés d’ITS et de la nécessité de procéder à des tests

Une clinique temporaire dédiée au dépistage des maladies sexuellement transmissibles a ouvert ses portes ce mois-ci à Yellowknife.

Dans un communiqué de presse, le ministère de la Santé et des Services sociaux du territoire a déclaré que la clinique répondait à une épidémie de syphilis à l’échelle des Territoires du Nord-Ouest qui dure depuis 2019 « et à une augmentation du taux d’autres infections sexuellement transmissibles ».

Les responsables de la santé ont déclaré que la clinique serait ouverte pendant au moins un an.

La clinique sera située au 487 Range Lake Rd, unité 103, avec rendez-vous et sans rendez-vous disponibles.

Le Dr Kami Kandola, directeur de la santé publique du territoire, s’est entretenu avec CBC Fin du sentier l’animateur Lawrence Nayally explique pourquoi cette clinique était nécessaire.

Cette interview a été éditée pour plus de clarté et de longueur.

Pourquoi le territoire a-t-il ouvert cette clinique temporaire à Yellowknife ?

Si nous regardons nos taux d’infections transmissibles sexuellement, nous sommes relativement élevés par rapport au reste du Canada. Nous avons le deuxième taux le plus élevé de chlamydia et de gonorrhée par rapport aux taux nationaux. Nous avons le taux de syphilis le plus élevé en 2022 par rapport aux autres provinces et territoires. Il est donc important que nous fassions les choses différemment.

J’avais déclaré une épidémie de syphilis en 2019 mais nous sommes toujours dans une situation épidémique. En regardant l’après-COVID et l’après-évacuation, j’ai remarqué qu’il y avait moins de possibilité d’accéder à certains services de laboratoire et à certains services de soins primaires. Donc, avec cette clinique ouverte le soir et le week-end avec réservation en ligne, j’espère que cela permettra l’accès et la confidentialité, que nous pourrons faire tester et traiter les gens et réduire ces tarifs.

Quels types de services seront offerts dans cette clinique?

Ces services sont spécifiquement destinés aux infections sexuellement transmissibles. Donc certains des [infections] vous pouvez prélever des échantillons d’urine ou d’écouvillons, comme la chlamydia et la gonorrhée. D’autres nécessitent une prise de sang et ce seraient la syphilis, le VIH et l’hépatite B.

Nous savons qu’il est important que les gens se fassent tester et bénéficient de tous ces services en même temps. Il est donc important que les gens prennent rendez-vous pour que leur urine soit traitée et envoyée au laboratoire immédiatement, qu’ils puissent faire prélever leur sang et l’envoyer au laboratoire immédiatement, et qu’ils n’aient pas à se déplacer ailleurs.

Nous savons aussi que les gens travaillent ; il est très difficile pour certaines personnes de prendre congé et d’obtenir un rendez-vous pour se faire dépister. Donc, le fait que ces cliniques soient disponibles le soir et également le samedi, nous espérons en améliorer l’accès. Vous pouvez réserver en ligne afin de ne pas avoir à appeler quelqu’un et à révéler nécessairement que vous souhaitez subir un test de dépistage d’une IST. Et si vous vous faites tester, ce dossier reste à la clinique de Range Lake en tant que système de dossiers distinct et ne fait pas partie de votre dossier médical électronique territorial.

Les ITS constituent depuis longtemps un problème aux TNO. Pourquoi n’y a-t-il pas eu de clinique comme celle-ci dans le passé ?

Cette clinique est donc initiée par mon cabinet. Généralement, le bureau de l’administrateur en chef de la santé publique ne gère pas de programmes ni de services, nous ne gérons donc pas de cliniques. Mais dans ce scénario, j’ai pu tirer parti du financement fédéral pour gérer une clinique d’un an.

Nous savons que la technologie s’est également améliorée, c’est pourquoi nous disposons de tests au point d’intervention qui permettent de détecter la syphilis et le VIH sur place. Nous disposons d’échantillons d’urine qui permettent également de détecter la gonorrhée et la chlamydia. Il est révolu le temps où il fallait insérer un tampon dans un espace très privé. Il est donc beaucoup plus facile pour les gens de vouloir se faire tester.

Les Territoires du Nord-Ouest ont été l’un des premiers endroits au Canada à commencer à utiliser des tests rapides pour détecter la syphilis. (Francis Tessier-Burns/CBC)

Même cette année, j’ai constaté une diminution du nombre de tests effectués auprès des personnes accédant aux cliniques et aux services de laboratoire. Si vous deviez subir un test de dépistage de la syphilis et du VIH, vous recevrez une demande de laboratoire, mais vous devrez aller faire une prise de sang. Nous devons accélérer le processus en ce qui concerne les infections sexuellement transmissibles. Pour ces maladies particulières, il est très important que vous fassiez un test immédiatement afin d’obtenir votre diagnostic et de ne pas continuer à se propager.

Quels facteurs contribuent aux taux d’IST sur l’ensemble du territoire ?

Ce que nous commençons à voir, ce sont des personnes à risque qui ont plusieurs partenaires. Il y a davantage de rencontres anonymes, ce qui fait que les gens ne connaissent pas forcément leurs contacts. Il est très difficile de savoir que vous avez été exposé à une IST si vous ne savez pas qui était votre partenaire. Fondamentalement, nous voyons des IST dans la gorge, des IST dans l’anus et pas seulement une transmission vaginale-pénienne.

La meilleure assurance est que si vous êtes à risque et que vous avez plusieurs partenaires, vous devriez vous faire tester tous les trois à six mois. Cependant, nous savons que l’accès aux soins et aux services de laboratoire a été difficile. Nous espérons qu’avec cette clinique, où la plupart des cas se trouvent à Yellowknife, il sera beaucoup plus facile pour les gens de se faire tester et de recevoir un diagnostic. Cette clinique nécessite une carte de soins de santé valide. Si vous venez d’une autre communauté et que vous possédez une carte d’assurance maladie valide, nous vous verrons également.

Vous avez mentionné plus tôt que les Territoires du Nord-Ouest avaient l’un des taux de syphilis les plus élevés au pays, soit environ 10 fois la moyenne nationale. Ce taux est-il toujours le même ?

Le taux le plus élevé que nous ayons eu remonte à 2022. Nous étions le plus élevé au Canada. Le taux à Yellowknife est plus faible, mais nous avons également constaté que le nombre de tests a considérablement diminué. Donc, si nous ne faisons pas de tests, vous ne pourrez pas détecter la syphilis car elle nécessite une analyse de sang. Si vous réservez à la clinique IST, vous subirez une prise de sang en même temps et vous n’aurez donc pas besoin de vous rendre dans un laboratoire pour faire votre prise de sang. Espérons que davantage de personnes se feront tester et que nous pourrons détecter davantage de syphilis.

Il existe déjà des campagnes d’affichage dans des endroits comme l’aéroport de Yellowknife, des publications sur les réseaux sociaux et plus de 300 distributeurs de préservatifs gratuits à travers le territoire. Quels autres projets avez-vous concernant les messages de santé publique ?

Il est vraiment important que les gens s’auto-testent, n’attendent pas que quelqu’un les appelle pour leur dire qu’ils sont exposés, n’attendent pas qu’ils présentent des symptômes. S’ils sont à risque et qu’ils ont plusieurs partenaires, des partenaires anonymes, des rencontres occasionnelles, ils doivent se faire tester régulièrement. Si davantage de personnes se présentaient et se faisaient tester régulièrement, nous serions en mesure de détecter, de traiter et d’éliminer la transmission continue.