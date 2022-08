Questions troublantes non résolues dans la dernière affaire Till

Selon ses propres dires, les autorités du Mississippi ont accordé à Carolyn Bryant Donham un traitement préférentiel plutôt que des poursuites après que sa rencontre avec Emmett Till ait conduit au lynchage de l’adolescent noir à l’été 1955.

Au lieu d’arrêter Donham sur un mandat qui l’accusait d’enlèvement quelques jours après l’enlèvement de Till, un officier a fait savoir que des proches l’emmèneraient, elle et ses deux jeunes fils, loin de chez eux au milieu d’une fureur croissante à propos de l’affaire, a déclaré Donham dans un mémoire de 2008 fait public le mois dernier. Le shérif affirmera plus tard que Donham, 21 ans à l’époque, n’a pas pu être localisé pour être arrêté.

Une fois que son mari et son demi-frère ont été emprisonnés pour meurtre dans la mort de Till, a-t-elle déclaré dans le manuscrit non publié, deux hommes du bureau du shérif l’ont conduite, elle et sa belle-sœur, au cachot pour une visite détendue à l’extérieur de leur cellule et même ramené les femmes à la maison. Plus tard, avant leur procès pour meurtre, les hommes ont en quelque sorte été autorisés à assister à un dîner de famille sans gardes, a-t-elle déclaré.

“J’étais choqué! Comment diable ont-ils été libérés de prison pour venir souper avec nous ? Je n’ai pas vu qui les a déposés ou récupérés pour les ramener en prison, mais nous avons passé une merveilleuse soirée ensemble », se souvient Donham dans les mémoires, écrits par sa belle-fille sur la base des paroles de la femme plus âgée.

Près de 70 ans plus tard, le récit par Donham des jours entourant l’enlèvement et le lynchage de Till attise une nouvelle frustration parmi les proches de Till et les militants qui demandent la poursuite de Donham, en particulier maintenant qu’un grand jury du Mississippi a décidé de ne pas l’accuser d’enlèvement dans son enlèvement ou d’homicide involontaire dans son décès.

Pour eux, les révélations soulèvent également des questions quant à savoir si Donham, maintenant âgée de 88 ans, est toujours protégée malgré ce qu’ils considèrent comme de nouvelles preuves contre elle.

Carolyn Donham a rarement commenté publiquement l’affaire Till, et elle n’a rien dit publiquement au sujet de la récente décision contre de nouvelles accusations. C’est pourquoi ses mémoires – rendues publiques par un historien qui a dit l’avoir obtenu lors d’une interview il y a des années – ont créé un tel émoi lors de leur publication il y a quelques semaines. La décision de ne pas l’inculper a suivi les rapports des médias avec des détails sur le document, mais il n’est pas clair si les grands jurés ont pris en compte le contenu de l’autobiographie.

Dans les mémoires de 99 pages, Donham a déclaré que Till, 14 ans et des parents en visite dans le Mississippi depuis Chicago, sont entrés dans le magasin familial où elle gardait le comptoir le 24 août 1955. Ni son mari Roy Bryant ni son demi-frère, JW Milam, étaient là ce jour-là – c’était juste elle et Till, qui portait également le surnom de famille de “Bobo”.

Dans le récit, Donham répète son témoignage du procès pour meurtre selon lequel Till l’a attrapée et a fait des commentaires obscènes. Il a également sifflé, a-t-elle dit, dans la seule partie de son histoire soutenue par le cousin et témoin de Till Wheeler Parker Jr. lors d’une interview avec l’Associated Press.

Les preuves indiquent que Till a été enlevé sous la menace d’une arme quelques jours plus tard par deux hommes blancs armés, et une femme a probablement identifié le jeune pour eux. Alors que Donham a nié dans les mémoires avoir identifié Till et dit qu’elle a plutôt essayé de l’aider, elle a été nommée dans un mandat d’enlèvement avec Bryant et Milam. Donham n’a jamais été arrêtée, bien que la police sache où elle se trouvait au moins une partie du temps.

Pendant un certain temps, a déclaré Donham, elle a été emportée par les connaissances des officiers et « mélangée » entre les maisons par la famille Bryant. Puis, avec Donham dans la salle d’audience, les deux hommes ont été jugés et acquittés du meurtre de Till. Les accusations d’enlèvement ont été abandonnées plus tard, et personne n’a été inculpé ou jugé depuis.

Après leur acquittement, Bryant et Milam ont admis l’enlèvement et le meurtre dans une interview avec le magazine Look.

Dans les mémoires, Donham a déclaré qu’elle ne savait même pas qu’il y avait un mandat d’arrêt contre elle jusqu’à ce qu’un agent du FBI le lui dise lors d’une enquête renouvelée des décennies plus tard.

Le mandat est resté inconnu et invisible dans le sous-sol d’un palais de justice du Mississippi jusqu’en juin, lorsque des membres de la famille Till et d’autres l’ont trouvé lors d’une perquisition. Au moment du meurtre, a écrit Donham, “ils ne m’ont même pas dit qu’il y avait un mandat”.

“Je n’ai jamais été arrêtée ni accusée de quoi que ce soit”, a-t-elle déclaré.

La question lancinante pour certains est, pourquoi pas ?

Keith Beauchamp, cinéaste et militant qui a aidé à trouver le mandat, estime que la décision de ne pas inculper Donham n’incombe pas aux grands jurés qui ont voté contre de nouvelles accusations, mais à un système qui remonte à des générations.

Les forces de l’ordre du Mississippi, qui étaient entièrement blanches au moment du meurtre, ont permis à Donham d’éviter la justice dans une quête malavisée pour protéger la «féminité blanche», a-t-il dit, et ce même voile la couvre maintenant.

“L’impulsion chevaleresque a permis à cette femme de rester intacte pendant 67 ans”, a déclaré Beauchamp, qui a sorti le documentaire “The Untold Story of Emmett Louis Till” en 2005 et a aidé à écrire et produire le prochain film “Till”, un drame dont la première est prévue dans Octobre.

Mais en annonçant la décision d’un grand jury du comté de Leflore de ne pas inculper Donham, le procureur de district Dewayne Richardson n’a cité mardi ni race, ni féminité, ni autre chose que des preuves. Les membres du panel ont entendu des témoignages de témoins qui ont raconté l’enquête sur le meurtre de Till de 2004 à aujourd’hui, a-t-il déclaré dans un communiqué.

“Après avoir entendu plus de sept heures de témoignages de témoins ayant une connaissance directe de cette affaire et des enquêteurs qui ont enquêté sur cette affaire, le grand jury a déterminé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour inculper Donham”, a déclaré Richardson, qui est noir.

Les membres de la famille Till n’étaient pas satisfaits de la décision. Pourtant, le révérend Wheeler Parker de Chicago, un cousin de Till qui était avec le jeune la nuit où il a été enlevé dans une maison familiale, a émis un ton conciliant à propos de l’échec de l’obtention d’un acte d’accusation, une décision qu’il a qualifiée de « malheureuse, mais prévisible ». ”

“L’État du Mississippi m’a assuré, ainsi qu’à ma famille, qu’ils ne négligeraient aucun effort dans la lutte pour la justice pour mon cousin, Emmett. Ils ont tenu leur promesse en apportant ce dernier élément de preuve devant le grand jury », a-t-il déclaré.

Exprimant sa gratitude pour les efforts du procureur, Parker a déclaré qu’une seule personne “ne peut pas défaire des centaines d’années de systèmes anti-Noirs qui garantissaient que ceux qui ont tué Emmett Till resteraient impunis, à ce jour”.

On ne sait pas si un grand jury tiendra à nouveau le sort de Carolyn Donham entre ses mains.

Au moins trois enquêtes se sont terminées sans inculpation en moins de 20 ans, dont un examen du ministère de la Justice qui a été clos sans poursuites en décembre. Bryant et Milam sont morts il y a des décennies, et d’autres associés soupçonnés par certains d’avoir été impliqués sont également morts. Donham est la seule personne connue qui risque encore d’être arrêtée.

La famille Till et d’autres ont promis de continuer à faire pression pour que quelqu’un poursuive Donham, et d’autres témoins pourraient encore être en vie, a déclaré Dale Killinger, un agent du FBI à la retraite qui a enquêté sur l’affaire Till dans le cadre d’une enquête qui s’est terminée sans inculpation pour homicide involontaire coupable. 2007.

“Il y a toujours une possibilité qu’il y ait d’autres preuves là-bas”, a déclaré Killinger dans une interview.

Peut-être, mais il n’est pas clair si quelqu’un avec un badge le cherche. Le ministère de la Justice n’a donné aucune indication qu’il rouvrirait l’affaire, et le bureau du procureur général du Mississippi, Lynn Fitch, a cité la décision du ministère de la Justice en disant qu’aucune poursuite n’était prévue avant même que Richardson n’annonce que le grand jury avait décidé de rejeter les accusations.

Dans ses mémoires, Donham a nié avoir fait quoi que ce soit pour faire tuer Till et a exprimé sa tristesse pour la douleur de sa famille. Elle s’est présentée comme une autre victime de l’horrible crime, comme quelqu’un qui a cessé de faire confiance à des étrangers et qui a été harcelée par les médias pendant des décennies.

Pour certains, ça suffit.

“Donham n’a peut-être pas payé le prix que certains voulaient qu’elle paie, mais elle a souffert de ce qui est arrivé à Till. Quiconque prétend le contraire n’est pas honnête avec lui-même. Il est temps de la laisser tranquille », a déclaré le journal Greenwood Commonwealth du comté de Leflore dans un éditorial après l’annonce de la décision du grand jury.

Pour Ollie Gordon, un autre des cousins ​​de Till, une certaine justice a peut-être été rendue même sans que personne ne soit reconnu coupable du meurtre.

“Mme. Donham n’est pas allé en prison. Mais à bien des égards, je ne pense pas qu’elle ait eu une vie agréable. Je pense que chaque jour où elle se réveille, elle doit faire face aux atrocités qui sont survenues à cause de ses actions », a déclaré Gordon.

Jay Reeves, l’Associated Press