FOXBOROUGH, Massachusetts: Pendant la majeure partie du mandat d’entraîneur de Bill Belichicks en Nouvelle-Angleterre, la dernière semaine de la saison régulière a été un moment de repos et de mise au point pour les séries éliminatoires.

Pas cette année.

Encore un autre signe de ce qui a été une année 2020 désorientante, les Patriots entrent dans la dernière semaine de la saison régulière avec plus rien d’autre à jouer que de la fierté après une défaite de 38-9 contre les Bills lundi soir.

Le revers a garanti la première saison perdante à la Nouvelle-Angleterre depuis 2000 et a marqué sa pire défaite à domicile sous Belichick.

Avec une intersaison imminente qui promet une multitude de changements, la seule question qui reste est de savoir si Belichick mettra le quart Cam Newton au banc en faveur du remplaçant Jarrett Stidham lors de la finale de dimanche contre les Jets.

Newton a terminé 5 sur 10 pour 34 verges par la passe lundi soir avant d’être retiré au troisième quart pour Stidham. Les Newtons 34 verges par la passe étaient les moins nombreux par un quart partant des Patriots depuis 1993.

Il a déclaré après le match que la partie la plus frustrante de cette saison avait été que le temps supplémentaire qu’il avait consacré à la préparation n’avait pas porté ses fruits.

C’est extrêmement frustrant, savoir de quoi vous êtes capable, avoir confiance en vous-même, ce n’est tout simplement pas visible quand cela compte le plus, a déclaré Newton.

J’essaye d’être le meilleur coéquipier possible. C’est ce que je continuerai de faire. Je continuerai à m’améliorer chaque semaine, à me sentir plus à l’aise dans cette attaque la semaine dernière que je le pourrai. Voyons où cela me mène.

Belichick a reconnu les lacunes des jeux de passes contre les Bills et qu’il a choisi d’insérer Stidham en raison de l’inefficacité des infractions. Mais il a également déclaré que Newton n’était pas la source des problèmes et a balayé une question sur qui sera le partant la semaine prochaine.

Pour sa part, le coordinateur offensif Josh McDaniels a réitéré mardi que, mis à part les résultats, il ne pense pas que l’éthique de travail de Newtons ait été un problème.

Il nous donne tout ce qu’il a, dit McDaniels. Il n’y a rien d’autre que je pourrais demander en tant qu’entraîneur. Des erreurs ont-elles été commises? Ouais, c’est partout. Il n’y a aucun doute à ce sujet. Nous avons besoin de mieux pour tout notre groupe. … Mais en ce qui concerne Cam Newton, il a évidemment gagné le respect de tout ce bâtiment.

CE QUI FONCTIONNE

Signe du genre de saison que cela a été, le parieur Jake Bailey a réalisé l’une des meilleures performances du jeu pour les Patriots. Bailey, qui a été sélectionné pour son premier Pro Bowl la semaine dernière, avait un botté de dégagement de 62 verges au premier quart. Il a une moyenne de 46,1 verges par botté de dégagement, ce qui mène la NFL.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Les blessures à la défense ont largement rattrapé la Nouvelle-Angleterre. Avec deux de leurs meilleurs plaqueurs, le joueur de ligne défensif Lawrence Guy et le secondeur JaWhaun Bentley (tous deux mis à l’écart avec des problèmes d’épaule), la défense a eu sa plus mauvaise performance de 2020, accordant le pire 474 verges de la saison.

STOCKER

Le botteur Nick Folk a prolongé sa séquence de buts sur le terrain à 26 avec un 45 verges au premier quart. Après avoir raté ses deux premiers buts sur le terrain de la saison 2020, Folk n’a pas manqué depuis. C’est la deuxième plus longue séquence de buts sur le terrain de l’histoire de l’équipe derrière Stephen Gostkowskis 31.

STOCK EN BAS

Avec le demi de coin Stephon Gilmore absent pour la saison, JC Jackson a été chargé de la couverture principale du receveur vedette des Bills Stefon Diggs. Jackson, qui mène l’équipe avec huit interceptions, est entré dans le match en n’ayant accordé que trois touchés toute la saison. Il a tenu son propre opposé Diggs au début, mais a cédé deux des trois passes de touché de Josh Allens à Diggs au cours des trois derniers quarts.

BLESSÉ

Les Patriots ont énuméré 20 joueurs sur leur rapport de blessure dans la semaine précédant le match du lundi. Cette liste pourrait s’allonger cette semaine avec DE Tashawn Bower (cou), LB Josh Uche (pied), LB Terez Hall (cheville), S Devin McCourty (épaule), C David Andrews (mollet), RG Shaq Mason (pied) et LB Anfernee Jennings (non divulguée) partant tous à des endroits différents en raison de blessures.

NUMÉRO DE CLÉ

19 Les Patriots NFL-record de saisons consécutives sans être balayé par un ennemi de division qui a pris fin. Les Jets and Dolphins l’ont fait pour la dernière fois en 2000. Les Bills n’avaient pas balayé les Patriots depuis 1999.

PROCHAINES ÉTAPES

Au minimum, l’approche des Patriots cette semaine offrira au moins un aperçu du type d’intersaison qu’il s’agira. Le cornerback Jason McCourty, qui entrera en agence libre, a déclaré qu’il prévoyait déjà beaucoup de rotation de la liste.

Je pense que lorsque vous avez une saison comme nous l’avons fait cette année et que vous n’allez pas en séries éliminatoires, vous avez des pertes embarrassantes, ces alignements seront très différents, a-t-il déclaré. Il y a beaucoup de gars qui sont dans les vestiaires ce soir et qui ne seront pas dans les vestiaires l’année prochaine.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL