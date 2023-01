Questions-réponses : Un financement de démarrage a renforcé les technologies de la santé en 2022

Le financement des technologies de la santé au stade précoce a augmenté en 2022 alors même que l’investissement global a chuté, selon Investissements et sorties de la Silicon Valley Bank dans le secteur de la santé rapport.

L’analyse a révélé que les entreprises ont levé 3,2 milliards de dollars en semences et en séries A sur 485 transactions aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne, dépassant légèrement les 3,1 milliards de dollars levés sur 503 transactions en 2021.

Bien que le total des financements de 2021 ait battu des records, il s’agissait certainement d’une valeur aberrante, a déclaré Jonathan Norris, directeur général du développement des affaires dans la pratique des soins de santé de SVB et l’un des auteurs du rapport.

Mais il a dit qu’il y avait toujours beaucoup d’intérêt des investisseurs pour les technologies de la santé. Norris s’est assis avec MobiHealthActualités pour discuter des raisons pour lesquelles les accords de démarrage sont restés stables l’année dernière et de la manière dont les startups devraient aborder le financement en 2023.

MobiHealthActualités : En ce qui concerne le segment des technologies de la santé, quelles sont certaines des principales conclusions et leçons que vous avez tirées du financement en 2022 ?

Jonathan Norris : La première est que la graine, la série A de la technologie de la santé continue de voir des investissements vraiment sains. En fait, si vous le mettez comme un nombre d’année complète, c’est en fait le plus élevé qu’il n’ait jamais été. Vous voyez beaucoup de ces investisseurs en début de carrière se cacher dans les semences, la série A, car cela leur permet de ne pas avoir à se soucier de ces évaluations de 2021 que nous avons vues sur le marché avec lesquelles nous devons faire face à un moment donné. Mais cela leur permet de faire des évaluations raisonnables à un stade précoce. Cela leur permet également de se financer sur 12 à 24 mois et d’envisager éventuellement que le prochain cycle soit légèrement haussier en dehors d’un marché baissier.

Je pense que le deuxième est que lorsque vous regardez l’investissement global dans le secteur, il a considérablement diminué par rapport à 2021. Mais en réalité, 2021 devrait être considérée comme une année aberrante, et cela dans tous les différents secteurs de la santé. Chaque secteur a vu des records établis dans le nombre d’entreprises, de dollars investis. Nous avons établi des records en matière de collecte de fonds de capital-risque, nous avons établi des records en nombre d’introductions en bourse et de fusions et acquisitions. C’est une année aberrante.

Comment équilibrez-vous cela par rapport à ce que vous avez vu en 2020? Vous pouvez voir que la première moitié de l’année a été assez forte. La seconde mi-temps était un peu plus basse, mais toujours à ce rythme de 2020. Je pense donc que vous voyiez, premièrement, que cela revient à un rythme raisonnable de 2020, qui était en quelque sorte le record avant 2021. C’est donc toujours un rythme très sain. Deuxièmement, je pense que la réduction est une sorte de redimensionnement par rapport à 2021.

Mais cela a aussi à voir avec le temps et la concentration des investisseurs. Parce que ce qui se passait en 2022, c’était que les investisseurs examinaient vraiment les sociétés de leur portefeuille existantes. Quelles entreprises ont besoin de financement ? Quelles entreprises peuvent lever des fonds extérieurs ? Et s’ils ne peuvent pas lever de fonds extérieurs, à quoi ressemble une ronde d’initiés ? Doit-on réfléchir à une modification du business plan ? Avons-nous besoin de penser à un changement dans la consommation de trésorerie ? Faut-il penser à un pivot complet ? Et donc ceux-ci ont vraiment pris le temps d’envisager de nouveaux investissements.

Et puis, franchement, juste parce que nous avons vu le marché public tellement changer en termes de compositions, il était vraiment difficile de penser à une évaluation tardive, même si vous vouliez faire un accord tardif. Tout cela équivalait donc à une année 2022 moins active et moins chargée en dollars par rapport à 2021. Mais toujours une assez bonne année en termes de dollars déployés. Et cela contredit simplement le fait qu’il y a tellement de capitaux là-bas et qu’il y a une tonne d’intérêt pour le secteur.

MNH : Vous avez noté le passage à ces entreprises et à ces investissements à un stade précoce. Que doivent faire ces entreprises en 2023 pour maintenir leur élan, surtout si les transactions ultérieures stagnent ?

Norris : Cela a été un objectif intéressant pour nous, non seulement sur les entreprises qui ont reçu des investissements en 2022, mais aussi sur les entreprises qui ont levé en 2021 et fin 2020 qui ont dû déterminer à quoi ressemblerait la série B pour elles. Souvent, ils ont fini par faire des rondes d’initiés et ont lancé cette collecte de fonds de série B.

Ce que nous avons vu ici — et je pense que c’est similaire dans le domaine biopharmaceutique également — c’est que les jalons qui permettent la prochaine ronde ont changé. De nouveaux investisseurs peuvent pousser ces entreprises à en faire plus. [For example,] nous devons montrer la conversion des pilotes aux contrats commerciaux. Nous devons avoir un plan de sauvegarde de la rentabilité, ce qui semble être une chose folle à aborder pour une série B, mais quand même. Nous voulons voir des revenus. Et nous voulons voir à quoi cela ressemble lorsque vous appuyez sur l’accélérateur et que vous allez vraiment très vite et que vous augmentez vos revenus. Et à quoi cela ressemble-t-il si vous allez réduire un peu la brûlure et vous concentrer uniquement sur sa croissance à un rythme légèrement réduit ?

On se concentre vraiment beaucoup plus sur, quel est ce plan de revenus ? Quel est l’avantage que vous offrez vraiment à votre client ? Et pouvez-vous le quantifier ? Parce que ce sera vraiment là que le caoutchouc prendra la route pour les technologies de la santé. Vous devez vraiment vous concentrer sur les performances, mais vous devez également vous concentrer sur la réduction des coûts et la production de résultats concrets. Pour moi, c’est vraiment l’histoire de ce qui déverrouille cette série B en termes de secteur des technologies de la santé, et cela va vraiment devoir être au centre des préoccupations de ces entreprises.

MNH : Vous avez dit qu’il semble un peu fou pour une entreprise de série B d’avoir un plan de sauvegarde pour la rentabilité. Pensez-vous qu’il sera difficile pour beaucoup d’entre eux de montrer qu’ils réduisent vraiment leurs coûts ou qu’ils ont de bons résultats en matière de santé ou qu’ils ont un plan de rentabilité à ce stade?

Norris : Ouais, ça va être un défi à coup sûr. Je pense que cela s’inscrit vraiment dans la question de savoir si ce secteur a été surfinancé? Et la réponse est oui, mais je ne pense pas que ce soit différent de tout autre secteur de la santé. Mais la technologie de la santé est surfinancée, et elle l’était à ce que vous diriez être des valorisations agressives en 2021. Maintenant, vous les regarderiez et diriez, mousseux [valuations] parce que vous regardez à quoi les entreprises sont évaluées aujourd’hui.

Je pense que ça va être un défi. Je pense que les gens peuvent y répondre, mais je ne serais pas non plus surpris de voir une certaine consolidation dans le secteur, même du côté privé/privé. Deux entreprises qui ont des technologies intéressantes qui se situent davantage dans un marché de niche se réunissent pour peut-être s’intégrer dans une plate-forme technologique. Certaines de ces très grandes entreprises privées très appréciées qui ont beaucoup de liquidités et cherchent à étendre leur plate-forme, soit avec de nouvelles technologies ou des contiguïtés, ou même des acquisitions [purchasing a company mainly to acquire its employees].

C’est vraiment parce qu’il n’y a qu’un nombre limité de places pour de nouveaux investissements. Même si les investisseurs en capital-risque sont au courant d’un nouveau fonds sous gestion, leurs LP leur ont dit [limited partners] pour ralentir le rythme, et nous avons certainement vu un rythme plus lent.

Il y a donc des dollars disponibles pour les grandes entreprises. Les questions sont, combien de capital disponible y a-t-il pour les bonnes entreprises qui montrent des progrès ? Et la réponse est, cela dépend. Cela dépend de l’espace dans lequel vous vous trouvez, des étapes que vous avez franchies et de votre plan pour l’avenir.

Il n’est pas possible de maintenir le niveau d’investissement que nous avions en 2021. Cela se résume donc naturellement à la question de savoir comment créer la meilleure entreprise possible ? Et parfois, cela passe par la consolidation.