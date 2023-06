Questions-réponses : un expert déclare que le rythme des progrès technologiques est « sous-estimé »

En tant qu’innovateur de longue date et médecin et scientifique formé à Stanford et Harvard, Dr Daniel Kraft a vu l’impact des progrès technologiques sur les soins aux patients et a longuement parlé de l’intersection des soins de santé et de la technologie.

Kraft, qui est également fondateur et président de Digital.Health et NextMed Health et associé général de Continuum Health Ventures, s’est entretenu avec MobiHealthActualités pour discuter de la manière dont son entreprise investit dans les entreprises de santé numérique et de la manière dont les technologies émergentes ont et continueront d’avoir un impact sur l’avenir des soins de santé numériques.

MobiHealthActualités : Selon vous, quel est l’état actuel de la santé numérique ?

Dr Daniel Kraft : À certains égards, c’est difficile à percevoir, mais il est encore tôt. Je veux dire, la santé est probablement la dernière grande industrie à être numérisée. Bien sûr, nous utilisons toujours des télécopieurs et des DVD-ROM pour partager l’information. Et je dirais que la plupart des cliniciens, alors que beaucoup d’autres sont des natifs du numérique, peu adoptent encore pleinement cet aspect numérique de la santé et de la médecine. Donc, vous savez, je pense que le défi consiste maintenant à aller entre les solutions et à les intégrer dans le flux de travail et le remboursement afin que nous puissions vraiment déplacer l’aiguille. C’est donc une période d’opportunités formidables, de nombreuses innovations, mais le caoutchouc n’a pas encore tout à fait pris la route.

L’exemple classique est Pear Therapeutics, qui vient de faire faillite, n’est-ce pas ? Une excellente solution avec une bonne base de preuves et un bon remboursement, mais pas encore exploitée par suffisamment de cliniciens. Et donc, une partie de ce qui doit se produire est qu’il doit y avoir une éducation pour les cliniciens de tous types pour comprendre l’art du possible – ce qui est ici et ce qui s’en vient.

MNH : Vous avez vu la santé numérique changer tellement au fil du temps. À ce stade, dans quel type d’entreprises de santé numérique envisagez-vous d’investir ?

Kraft : J’ai cofondé un fonds relativement nouveau axé sur la santé numérique et axé sur la phase d’amorçage appelé Continuum Health Ventures, et nous voyons une tonne d’innovations et d’entrepreneurs formidables, et c’est sans doute un meilleur moment pour être un investisseur qu’il y a deux ans lorsque les valorisations sont un peu hyperboliques. Et il y a donc beaucoup de potentiel à investir dans des entreprises vraiment de qualité avec de bons points faibles qu’elles résolvent et des besoins non satisfaits et une voie vers la réglementation et le remboursement.

Je pense que la réponse la plus importante est que les gens sous-estiment encore la rapidité avec laquelle les choses évoluent, et AI et ChatGPT ne sont qu’un excellent exemple. Et lorsque nous construisons des solutions en tant qu’innovateurs et entrepreneurs de la santé numérique et même en tant que cliniciens, nous ne voulons pas travailler avec une pile technologique de 2023. Vous voulez être conscient de ce qui est susceptible d’être ici en 2025 et 2033.

Nous examinons ce que nous allons pouvoir faire avec cette nouvelle ère d’informations continues faciles à obtenir, qui conduira à aimer l’examen physique continu et comment les cliniciens et les systèmes de santé vont passer au crible tout cela pour le rendre actionnable et utile pour la prévention et la longévité, la santé, le diagnostic et la thérapie. Et donc, je pense aux soins de santé comme à ce continuum allant du maintien de la santé et de l’optimisation de la santé au diagnostic, en passant par le dépistage très précoce des maladies, ce que les outils numériques peuvent faire, puis la thérapie, qui peut être activée, qu’elle soit numérique, thérapeutique ou en utilisant ces outils pour informez votre médicament ou votre dispositif ou votre chirurgie.

MNH : Où voyez-vous l’avenir de la santé numérique ? Comment pensez-vous que cela évoluera à mesure que la technologie progresse et que les cliniciens commencent à l’adopter davantage ?

Kraft : Nous sommes sur le point de pouvoir collecter des quantités massives de données, n’est-ce pas ? À partir des appareils portables, de votre digitome et de votre microbiome et de votre sociome et de votre exposome, commencez alors à donner un sens à cela de manière intégrée, plus personnalisée et précise.

Nous pouvons donc désormais créer d’énormes quantités de données et de nouvelles informations. L’astuce consiste à traduire les données volumineuses en informations sur l’actionnabilité.

Il existe même un tout nouveau domaine de la science de la mise en œuvre. Et je pense que là où la santé numérique peut également jouer un rôle, il faut maintenant passer plus rapidement de la connaissance des données à l’action, que ce soit pour l’humain, le consommateur, le patient, le clinicien ou le système de santé. Et donc je pense que c’est vers, vous savez, c’est un terme surutilisé, mais passez de notre modèle de soins de santé de données réactives intermittentes collectées dans les quatre murs à cet avenir proche de soins proactifs continus, personnalisés à tout moment, n’importe où. Et nous en voyons des étincelles à différents endroits et dans différents systèmes. L’astuce, encore une fois, consiste à aligner les incitations, le flux de travail et les modèles de paiement pour que ce changement se produise plus rapidement, et bien sûr, COVID a également été un catalyseur pour cela.

Et nous n’avons jamais parlé d’AR/VR. J’aime les appeler le Mediverse et que nous nous dirigeons vers ce monde avec cette conversion de l’IA générative, où je peux presque imaginer la santé générative… où vous pourrez créer cette sorte de bulle de santé autour de chaque individu— le patient et le consommateur – qui leur parle dans leur langue en fonction de l’âge, de la culture, de l’éducation linguistique.

Cette idée de santé adaptative mélangée à AR/VR/XR peut créer ce type de couche utilisateur qui rend l’engagement très intuitif.

C’est là que cet article sur la santé générative peut vraiment aider à l’engagement, car beaucoup de ces outils numériques ne sont souvent pas aussi collants. Parfois, ils ont besoin de gamification, parfois non. Et je pense que nous finirons par être en mesure de mélanger l’interface utilisateur avec une technologie sous-jacente vraiment efficace et de relier les points. Parce que quand je pense à la santé numérique, c’est vraiment la capacité de connecter des données, des idées et de relier les points pour prendre soin de qui vous êtes, où vous êtes et dans quel cadre, y compris la santé publique et la santé mondiale. Donc beaucoup d’opportunités, et je pense que c’est encore tôt.