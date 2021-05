Questions, réponses sur prise de vue chez les enfants

Les adolescents âgés de 12 à 15 ans pourraient se qualifier pour un vaccin COVID-19 dès jeudi.

Lundi, la Food and Drug Administration des États-Unis a déclaré que le vaccin fabriqué par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech est suffisamment sûr et efficace pour être administré aux jeunes adolescents sous autorisation d’utilisation d’urgence.

Un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention doit se réunir mercredi pour examiner la recommandation d’autorisation.

« Nous savons que c’est un grand pas en avant pour notre pays car la vaccination d’une population plus jeune peut nous rapprocher d’un sentiment de normalité et mettre fin à cette pandémie », a déclaré le Dr Peter Marks, directeur du Centre d’évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la FDA. lors d’une audience sur Capitol Hill mardi.

Voici quelques-unes de vos principales questions sur le vaccin Pfizer-BioNTech chez les jeunes adolescents, répondues.

La dose de Pfizer-BioNTech est-elle la même que pour les adultes?

Oui. Le vaccin est administré en deux doses, à trois semaines d’intervalle, avec le même dosage que pour les personnes âgées de 16 ans et plus, selon la FDA.

Quelles études de sécurité ont été menées pour le vaccin Pfizer-BioNTech chez les adolescents plus jeunes?

Une étude portant sur 2 260 adolescents âgés de 12 à 15 ans a révélé que la vaccination entraînait une réponse anticorps protectrice plus élevée que chez les adultes et était efficace à 100% contre la maladie symptomatique. Sur les 16 participants à l’essai infectés par COVID-19, aucun n’avait reçu le vaccin; tous avaient reçu le placebo.

« Les parents et les tuteurs peuvent être assurés que l’agence a entrepris un examen rigoureux et approfondi de toutes les données scientifiques disponibles, comme nous l’avons avec toutes nos autorisations de vaccin COVID-19 », a déclaré Marks mardi.

Qu’en est-il des effets secondaires du vaccin Pfizer-BioNTech?

Dans l’étude, les effets indésirables chez les adolescents étaient cohérents avec ceux observés chez les participants âgés de 16 à 25 ans. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés chez les adolescents participants à l’essai clinique ont duré 1 à 3 jours et étaient des douleurs au site d’injection, de la fatigue, des maux de tête, des frissons. , douleurs musculaires, fièvre et douleurs articulaires, selon la FDA.

«À l’exception de la douleur au site d’injection, plus d’adolescents ont signalé ces effets secondaires après la deuxième dose qu’après la première dose, il est donc important que les prestataires de vaccination et les receveurs s’attendent à ce qu’il puisse y avoir des effets secondaires après l’une ou l’autre dose, mais encore plus après la deuxième dose », a écrit la FDA.

Le vaccin ne doit pas être administré à toute personne ayant des antécédents connus de réaction allergique grave à l’un des composants du vaccin, y compris l’anaphylaxie, selon la FDA.

Quand les injections Pfizer-BioNTech seront-elles disponibles pour les jeunes adolescents?

Le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière que 20 000 pharmacies sont prêtes à commencer à vacciner les adolescents une fois les approbations nécessaires obtenues.

Des clichés seront également disponibles prochainement dans les bureaux des pédiatres, a déclaré le président. « Et si les adolescents sont en mouvement cet été, ils peuvent obtenir leur premier coup à un endroit et un deuxième coup ailleurs. »

Cependant, des responsables de la FDA s’exprimant lundi soir ont déclaré que si leur autorisation couvre l’ensemble du pays, chaque État peut avoir ses propres règles sur les personnes autorisées à administrer les vaccins, de sorte que toutes les pharmacies ou sites de vaccination disponibles pour les adultes ne seront pas ouverts aux adolescents.

Quand les injections Pfizer-BioNTech seront-elles disponibles pour les jeunes enfants?

En plus des études sur les adolescents, Pfizer mène des essais de vaccins chez des enfants de 5 à 11 ans, de 2 à 4 ans et de 6 mois à 2 ans, mais ceux-ci prendront plus de temps pour complet et il est peu probable que des injections soient disponibles pour les jeunes enfants avant le début de la prochaine année scolaire.

Les adolescents plus âgés, âgés de 16 et 17 ans, ont été autorisés à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech depuis son autorisation en décembre.

Les deux autres vaccins autorisés aux États-Unis, de Moderna et Johnson & Johnson, ne sont pas disponibles pour les mineurs car les études sont toujours en cours.

« J’encourage tous les parents à faire vacciner leurs enfants. Certains parents ne voudront pas être les premiers. Mais j’encourage également les enfants à demander le vaccin », a déclaré le Dr Rochelle Walensky, directrice du CDC, lors de l’audience de mardi. ajoutant: « Ces enfants veulent retourner à l’école. Ils veulent retourner aux choses qu’ils aiment. »