Questions-réponses sur les élections de mi-mandat avec Li Zhou et Christian Paz

Beaucoup a été en jeu dans les élections américaines de mi-mandat. Et beaucoup de questions demeurent.

Le 14 novembre, les journalistes politiques et politiques de Vox Li Zhou et Christian Paz ont répondu à vos questions sur les impacts des élections de mi-mandat et sur les prochaines étapes.

Ils ont abordé des sujets tels que :

Que pouvons-nous attendre du Congrès maintenant ?

Que signifient les résultats pour les lois sur l’avortement en Amérique ?

Quelle est la prochaine étape pour l’économie ?

Que nous apprend cette élection sur 2024 ?

Li et Christian ont répondu à autant de questions que possible. Et les membres du public ont également utilisé cet outil pour discuter des significations et des conséquences de cette élection.

