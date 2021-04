MINNEAPOLIS – L’accusation et la défense ont fait leurs déclarations finales lundi dans le procès de l’ancien policier Derek Chauvin, accusé de la mort de George Floyd.

Désormais, les 12 membres du jury sont séquestrés alors qu’ils délibèrent sur un verdict.

Chauvin est accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Floyd le dernier Memorial Day.

S’il est reconnu coupable de l’accusation la plus grave, Chauvin risque probablement 12 ans et demi ou 150 mois de prison en vertu des directives de détermination de la peine pour un délinquant primaire. Mais, l’accusation fait valoir qu’il existe des facteurs aggravants qui nécessitent une peine d’emprisonnement plus longue. Cela signifie que Chauvin peut faire face à une peine plus longue que celle indiquée dans les directives.

Le jury peut condamner Chauvin pour n’importe lequel, tous ou aucun des chefs d’accusation.

Voici ce qu’il faut savoir sur les délibérations du jury:

Que s’est-il passé lundi?

Lundi, le jury a entendu les plaidoiries finales, dans lesquelles l’accusation et la défense ont résumé les éléments de preuve respectifs et les témoignages qu’ils ont présentés au cours du procès.

Le juge Peter Cahill a renvoyé deux des 14 membres du jury qui ont été informés qu’ils étaient des suppléants et ne feraient pas partie des délibérations. Cahill a également informé les jurés des lois qu’ils doivent suivre lors de leurs délibérations.

Les jurés doivent décider si le gouvernement a ou non prouvé tous les éléments d’une accusation donnée hors de tout doute raisonnable. La défense n’a aucun fardeau de preuve et Chauvin est réputé innocent à moins d’être condamné au procès.

Que sont les délibérations du jury?

Les jurés se retirent généralement dans une salle de palais de justice sécurisée où un adjoint du tribunal veille à l’extérieur. Bien qu’ils soient ensemble devant le tribunal depuis le début du procès en mars, c’est la première fois qu’ils sont censés parler ensemble de l’affaire et discuter de tous les témoignages et preuves.

Ils sont autorisés à examiner toutes les pièces qui ont été déposées en preuve. Les jurés disposent d’un ordinateur qui leur permet d’examiner toutes les pièces déposées en preuve. Ils doivent envoyer des messages écrits au juge au sujet de toutes les questions qui se posent.

Que signifie séquestrer le jury?

Pendant les délibérations, le tribunal fournit des repas aux jurés et les met en place pour la nuit dans un hôtel, où les maréchaux assurent la sécurité, Les jurés ne sont pas autorisés à discuter de l’affaire avec qui que ce soit ou même entre eux lorsqu’ils sont en dehors de la délibération chambre.

Le verdict du jury doit-il être unanime?

Pour un verdict de culpabilité, oui. Si les jurés sont incapables de rendre un verdict sur une accusation donnée, ils le rapporteront à Cahill. Les juges demandent généralement aux jurés de continuer d’essayer et d’écouter attentivement les arguments et les opinions des autres.

Que se passe-t-il si le jury ne parvient pas à un verdict unanime?

Si des désaccords persistent, le juge peut déclarer l’annulation du procès sur une ou plusieurs des accusations. L’accusation, dans ce cas, le bureau du procureur général du Minnesota, se regrouperait alors et déciderait s’il fallait réessayer Chauvin.

Combien de temps faudra-t-il pour parvenir à un verdict?

Chaque procès est différent, il est donc difficile de prévoir avec précision la durée des délibérations du jury. Des observateurs juridiques expérimentés ont déclaré à USA TODAY que les jurys du Minnesota ont généralement rendu des verdicts après quelques jours, en particulier s’ils sont séquestrés.

La semaine dernière, Cahill a déclaré aux jurés: «Si j’étais vous, je prévoirais de longues (délibérations) et j’espère que c’est court. Plus tôt dans la semaine, il leur a dit de «préparer un sac» à leur retour au tribunal la semaine suivante.

Accusations contre Derek Chauvin: ce que le jury envisage

Derek Chauvin est accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Le jury peut condamner Chauvin pour n’importe lequel, tous ou aucun des chefs d’accusation. S’il est acquitté de toutes les charges, il se libère. S’il est reconnu coupable de quelque chef que ce soit, il peut faire appel.

Chauvin risque 12 ans et demi ou 150 mois de prison en vertu des directives de détermination de la peine pour un délinquant primaire s’il est reconnu coupable de l’accusation la plus grave. Cependant, l’accusation a fait valoir qu’il existe des facteurs aggravants qui nécessitent une peine d’emprisonnement plus longue. Cela signifie que Chauvin peut faire face à une peine plus longue que celle indiquée dans les lignes directrices.

Cahill a déclaré au jury qu’il n’y avait pas de crime si un agent de police dans l’exercice de ses fonctions utilise une force raisonnable pour procéder à une arrestation légale. Il a ordonné aux jurés de tenir compte de «l’ensemble des faits et des circonstances» pour décider si les actions de Chauvin étaient raisonnables.

Un regard sur chaque charge:

►Masseur au deuxième degré provoque la mort d’un être humain, sans intention de causer cette mort, en commettant ou en tentant de commettre un autre crime. Dans ce cas, le crime présumé était une agression au troisième degré. Pour condamner Chauvin sur ce chef d’accusation, Cahill a dit aux jurés qu’ils devaient conclure que l’ancien officier avait l’intention de commettre une agression qui pourrait causer des lésions corporelles ou avait intentionnellement aidé à commettre une telle agression.

►Meurtre au troisième degré provoque involontairement la mort de quelqu’un en commettant un acte éminemment dangereux pour d’autres personnes tout en faisant preuve d’un esprit dépravé, avec un mépris imprudent pour la vie humaine. «L’acte du défendeur n’a peut-être pas été spécifiquement destiné à causer la mort», et «il n’a peut-être pas été spécifiquement dirigé contre la personne dont le décès est survenu, mais il doit avoir été commis avec une indifférence consciente à la perte de la vie», le juge mentionné.

►Homicide involontaire coupable au deuxième degré est une négligence coupable lorsqu’une personne crée un risque déraisonnable et prend consciemment le risque de causer la mort ou de graves lésions corporelles à quelqu’un d’autre.

En savoir plus sur les frais ici.