Questions-réponses : S’assurer que les programmes de santé numérique fonctionnent pour la population de Medicaid

Basé en Louisiane Ochsner Health a lancé son programme de médecine numérique pour surveiller les maladies chroniques il y a plusieurs années, avant que la pandémie de COVID-19 ne bouleverse le système de santé et ne pousse davantage de patients et de prestataires à envisager des soins virtuels.

Au milieu de la pandémie, Ochsner a lancé un projet pilote axé sur la surveillance à distance des patients Medicaid en Louisiane souffrant de maladies telles que l’hypertension et le diabète de type 2.

Le système de santé a récemment publié des résultats après la première année du projet pilote, notant que la moitié des patients souffrant d’hypertension incontrôlable avaient la condition sous contrôle après 90 jours, tandis que 59% des patients atteints de diabète mal contrôlé ont pu maîtriser la maladie. .

Le Dr Denise Basow, directrice numérique d’Ochsner, s’est entretenue avec MobiHealthActualités pour discuter de la façon dont le système de santé intègre et engage les patients ainsi que de la suite du programme.

MobiHealthActualités : Pourriez-vous me dire un peu comment fonctionne le programme de médecine numérique et comment le projet pilote est allé jusqu’à présent ?

Dre Denise Basow : Ochsner le fait donc depuis de nombreuses années. Il avait réussi dans la plupart de nos populations, mais [we had the idea about two years ago] vraiment pousser Medicaid pour voir si cela pourrait fonctionner pour ces patients. C’est une population de patients avec beaucoup de maladies chroniques. Il s’agit d’une population de patients qui a toujours été difficile à engager dans les soins. Et c’est aussi une population de patients où il n’est pas toujours pratique ou probable de s’absenter pour se rendre chez le médecin. Cela semblait donc être une population de choix pour cela.

Évidemment, nous sommes payés pour soigner les patients sous Medicaid, mais il n’y a pas de soutien financier spécifique pour ces types de programmes. Nous avons donc pu obtenir une subvention de la FCC pour payer les appareils, puis nous avons décidé de financer le reste du programme, en prenant soin des patients, de notre équipe soignante, etc. Au départ, nous pensions que nous aurions un millier de patients. . Je pense que nous sommes jusqu’à 4 400 pour le moment.

Nous avons obtenu de très bons résultats en termes d’amélioration du contrôle de la pression artérielle et du contrôle du diabète, ainsi que de réduction du coût des soins en réduisant les visites aux urgences et les admissions à l’hôpital. Et ce coût réduit des soins inclut même le fait que, dans certains cas, les frais de pharmacie augmentent parce que les patients sont en fait plus conformes à leurs médicaments.

MNH : Comment intégrez-vous les patients au programme ? J’imagine que c’est probablement quelque chose de nouveau pour beaucoup de patients.

Basou : Nous avons un portail d’inscription assez simple qui consiste à s’assurer que les patients sont éligibles, à s’assurer qu’ils comprennent le programme, puis à essayer de les impliquer tôt dans les raisons pour lesquelles ils pourraient être intéressés à participer. Nous faisons beaucoup de travail numérique pour essayer d’impliquer ces patients. Si nous constatons qu’ils sont à mi-chemin de l’inscription mais qu’ils ne la terminent pas tout à fait, nous les contactons.

Donc, nous faisons vraiment beaucoup sur ce front-end. Nous essayons de faire la plupart sans personne autant que possible. Mais nous savons que nous devons parfois faire participer les patients d’autres façons. Nous avons beaucoup appris au fil des ans sur les endroits où ils ont tendance à se coincer ou à tomber. Et nous avons fait beaucoup de travail pour essayer de lisser cela et de rendre leur inscription aussi fluide que possible.

Une fois qu’ils sont inscrits, nous nous sentons vraiment bien de les garder. Nous nous concentrons donc beaucoup sur les points de friction dans leur processus de feuille de route où ils ont tendance à abandonner, afin que nous puissions les réduire.

MNH : Quels sont certains des points de friction que vous avez trouvés là où les gens sont bloqués ?

Basou : C’est la plupart des choses auxquelles vous pensez. Fondamentalement, tous les clics, toutes les actions que vous effectuez. Plus vous leur demandez de faire, plus ils ont d’occasions de ne pas les faire. Nous avons besoin de certaines informations de base que nous ne pouvons pas éliminer, mais il s’agit vraiment de réduire autant d’étapes que possible.

Ce que nous essayons vraiment de faire, c’est de les amener à ce premier point de contact avec notre équipe de soins. Parce qu’une fois que nous les avons amenés au premier point de contact avec notre équipe de soins, nous avons un taux de réussite très élevé. Donc, il essaie de franchir autant d’obstacles, autant d’étapes pour les y amener.

MNH : Maintenant que vous avez eu le projet pilote avec les patients de Medicaid pendant environ deux ans, y a-t-il des domaines d’expansion ? Des choses que vous envisagez de changer ou d’ajouter ?

Basou : Semblable à ce que nous faisons avec le reste de nos programmes numériques, une chose que nous faisons est d’ajouter plus de maladies, car nous avons maintenant prouvé que nous pouvons le faire avec succès. Et le nombre de choses que nous pouvons surveiller à la maison ne fait qu’augmenter.

Ainsi, par exemple, en ce moment, nous nous occupons du diabète, de l’hypertension artérielle et de l’hyperlipidémie – taux de cholestérol élevé – mais nous examinons également des programmes visant à maintenir un dos en bonne santé pour les personnes souffrant de maux de dos, qui est une autre maladie chronique importante. Nous examinons l’insuffisance cardiaque et la fibrillation auriculaire, qui est le rythme cardiaque anormal le plus courant.

MNH : Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés pendant le pilote ?

Basou : Je pense qu’il y a certainement des problèmes liés à l’équité en matière de santé. Les patients doivent avoir une sorte de smartphone avec lequel ils peuvent interagir. Bien que cela devienne de plus en plus courant, nous constatons certainement des disparités au sein de certaines de nos populations les plus nécessiteuses.

En outre, il existe des disparités dans la facilité d’utilisation de la technologie. Probablement à peu près la moitié de notre programme est au-dessus [the age of 65], ce qui est logique, car c’est là que nous voyons les maladies chroniques les plus courantes. Bien qu’ils aient certainement une certaine facilité avec la technologie, la plupart d’entre eux déclarent avoir besoin d’une forme d’aide ou préférer une forme d’aide. Donc, embarquer les patients avec leurs appareils, s’assurer qu’ils ont les appareils dont ils ont besoin, puis les aider avec la technologie. C’est toujours un poids lourd.

En dehors de cela, je pense que nous avons été agréablement surpris de notre capacité à suivre le rythme une fois que nous les avons mis en place, et de notre capacité à les maintenir engagés. Nous mesurons les scores nets des promoteurs, et le score net le plus élevé que nous obtenons a été dans cette population Medicaid. Je pense que c’est en partie parce que, encore une fois, c’est une population qui a traditionnellement été difficile à mobiliser, et maintenant nous leur accordons plus d’attention qu’ils n’en ont peut-être reçus auparavant.

MNH : Comment avez-vous vu la santé numérique se développer et changer plus largement au cours des deux dernières années ?

Basou : Ça a été assez remarquable, honnêtement. La pandémie a définitivement rendu les gens plus à l’aise avec la télémédecine traditionnelle. Ces types de visites synchrones en temps réel ont rendu les gens plus à l’aise avec l’idée que nous pouvons faire plus à la maison que nous ne pouvions le faire auparavant.

L’autre chose qui s’est produite, c’est qu’il n’y a eu qu’une prolifération d’investissements de la communauté du capital-risque, en grande partie dans les entreprises numériques. Je pense que cela a été perturbateur, ce qui, je pense, est une bonne chose. Il y a probablement trop d’entreprises maintenant, ce qui n’est pas bon, car il est parfois difficile de se différencier. Mais en général, cela cause beaucoup de perturbations, ce à quoi je suis généralement favorable, car cela nous oblige à réfléchir à la façon dont nous faisons les choses et à faire les choses différemment. La combinaison de la pandémie et des investissements dans les entreprises numériques et les soins de santé a vraiment fait changer un peu le paysage.

Je pense qu’il met l’accent sur quelques domaines. L’un d’entre eux consiste simplement à examiner nos modèles de soins. Que pouvons-nous faire virtuellement en premier, plutôt que de faire venir traditionnellement des patients dans un cabinet ? Devenir vraiment bon en surveillance à domicile va être important. Donc, les modèles de soins, la surveillance à domicile – qui sont liés les uns aux autres – et la troisième chose concerne juste l’IA. Nous parlons d’IA en médecine depuis plus de 15 ans, mais nous commençons vraiment à en voir les applications pratiques de diverses manières. Donc, ces quelques domaines ont vraiment changé les choses au cours des deux dernières années.