Questions-réponses : pourquoi la société de dispositifs médicaux Penumbra parie sur la réalité virtuelle

La société mondiale de dispositifs médicaux cotée en bourse Penumbra a élargi son portefeuille pour inclure offres de réalité virtuelle via son REAL Immersive System en 2019. Le système est conçu pour aider les cliniciens à répondre aux besoins individuels des patients dans un cadre de réadaptation.

La société a ensuite élargi ses offres de réalité virtuelle avec la REAL i-Series en 2021, offrant des expériences immersives basées sur le regard aux prestataires de soins et aux professionnels de la santé mentale. Plus tôt cette année, il a publié sa série y, axée sur la réadaptation physique et cognitive.

Adam Elsesser, président, président du conseil et chef de la direction de Penumbra, a rejoint MobiHealthActualités pour discuter des offres du système REAL de Penumbra et de la façon dont la plateforme change la réadaptation thérapeutique.

MobiHealthActualités : Pourquoi avez-vous décidé de vous développer et d’entrer dans le domaine de la réalité virtuelle ?

Adam Autre : C’est relativement simple. Nous ne nous sommes jamais vus à Penumbra comme les autres aiment nous catégoriser. Nous avons commencé comme une entreprise d’AVC – puis, lorsque nous sommes allés dans le côté périphérique, vous savez, le reste du corps. C’était, “Eh bien, attends. Je pensais que tu étais une compagnie d’AVC.” Nous ne nous sommes jamais limités à ce type de réflexion. Nous le voyons comme une chose simple. S’il y a des gens qui souffrent d’une forme quelconque de maladie et que nous pensons pouvoir trouver une solution, c’est en quelque sorte notre mandat. Il nous est arrivé de commencer par un accident vasculaire cérébral. C’était quelque chose que nous comprenions relativement bien et nous pensions avoir une solution. Nous avons déménagé dans le reste du corps pour la même raison exacte.

Nous ne sommes pas une entreprise technologique. Nous ne sommes pas particulièrement amoureux de l’idée de VR en dehors de cette utilisation. C’est vraiment, cependant, un outil unique pour aider les personnes souffrant d’un assez large éventail de conditions.

MNH : Vous avez dit qu’il traite différentes conditions. Quelles conditions le système REAL traite-t-il ?

Elsesser: Nous nous sommes d’abord concentrés sur la rééducation suite à un AVC, que nous connaissions assez bien. [We] compris la façon dont le cerveau interagit après un AVC, ce qu’est la neuroplasticité et comment vous pouvez aider à encourager et à bénéficier de la neuroplasticité avec un outil de réalité virtuelle. Nous avons alors compris que cela signifiait qu’il pouvait faire beaucoup de choses différentes au-delà de ce cas d’utilisation particulier, dans d’autres formes de réadaptation physique – où vous encouragez, en fait, des mouvements qui sont autrement difficiles ou pas amusants ou désagréables – et dans des formes plus pures domaines de la santé mentale, comme la réduction du stress.

MNH : Pouvez-vous me dire comment fonctionne le REAL System ?

Elsesser: Il utilise l’outil de la réalité virtuelle – l’idée que vous mettez un casque et que vous êtes, en fait, transporté dans un endroit différent. Nous avons différentes versions, selon la condition médicale.

Nous avons donc la série y, qui est la capacité de voir et de suivre votre corps dans cette expérience. Cela est particulièrement conçu pour les choses dans le domaine de la réadaptation, mais il sera étendu à d’autres applications où voir votre propre corps vous permet d’être plus engagé et potentiellement d’avoir une capacité plus profonde à interagir avec quelle que soit cette expérience, mais surtout, si vous avez besoin pour savoir comment se passe le mouvement. Levez-vous la main ? Sous quel angle ? Quel type de rotation ? Vous pouvez mesurer tout cela très précisément avec nos capteurs, qui sont propriétaires. Ils ne sont pas basés sur l’optique. Ce n’est pas le genre de choses typiques que vous voyez dans les casques commerciaux de tous les jours qui sont disponibles.

Et puis, nous avons un casque seul sans aucun capteur, ni même aucune manette. Tout est basé sur le regard afin que les personnes dans d’autres contextes, qui pourraient même avoir des mouvements restreints sur leurs mains ou que leur prise ne soit pas là, n’ont pas besoin de penser de cette façon. Ils peuvent juste le contrôler avec leur tête. Et c’est généralement, nous l’appelons la série i, pour plus d’applications de santé mentale.

MNH : Comment ces systèmes aident-ils les thérapeutes à effectuer leur travail ?

Elsesser: Disons que vous avez eu un accident vasculaire cérébral et que vous avez perdu la mobilité ou la mobilité partielle du côté droit de votre corps. Concentrons-nous simplement sur votre bras droit, par exemple. Afin de commencer à retrouver du mouvement sur le côté droit de votre corps, nous faisons de la rééducation. La rééducation est simplement un mouvement répétitif encore et encore, autant que vous le pouvez pour essayer de recycler le cerveau. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas bouger votre bras après un AVC est que le tissu cérébral qui régit ce mouvement n’est plus viable. L’attaque l’a assommé, si vous voulez. Ainsi, le principe fondamental de la neuroplasticité est que vous pouvez placer cette fonction ailleurs. Vous pouvez recycler une autre partie du cerveau pour faire cette fonction, mais c’est un travail difficile et tout le monde ne peut pas le faire. C’est extraordinairement fastidieux. Et le faire en réalité virtuelle est plus facile grâce à la fonction. Vous pouvez tromper le cerveau plus rapidement.

Le thérapeute contrôle la séance de rééducation. Il y a donc une tablette qui vient avec. Et cette tablette comporte deux parties. La première est que tous les exercices sont contrôlés par le thérapeute. Ils choisissent celui qu’ils utilisent et ils contrôlent également, dans le cadre de l’exercice, ce qui se passe. De plus, ils voient ce que vous voyez sur leur tablette. Donc, ils sont tout à fait en ligne et à la fin ils reçoivent un rapport qui mesure tous ces mouvements, et ils peuvent le regarder et voir comment vous avez fait par rapport à ce que vous avez fait la dernière fois et la fois précédente. Il est donc vraiment conçu pour le patient, mais il est également conçu en pensant beaucoup au thérapeute.

La clé ici n’est pas de se débarrasser des thérapeutes. Je pense que parfois les gens pensent que la technologie essaie de remplacer le thérapeute. Les thérapeutes sont incroyables, et éventuellement, nous aurons une version à domicile que le thérapeute pourra également contrôler, où vous pourrez faire l’expérience à distance. Mais aussi alors, le thérapeute peut donner aux gens des devoirs qu’ils contrôlent. Donc, ce n’est pas comme s’ils le mettaient et jouaient, mais ils faisaient les exercices que les thérapeutes peuvent regarder et voir les données autour de votre mouvement. Tout est enregistré. C’est vraiment un outil axé sur les soins de santé.

Notre objectif ici est, et je pense que c’est vraiment essentiel et c’est probablement évident d’après ce que j’ai déjà dit, nous ne croyons pas en la réalité virtuelle ou au monde immersif comme une fin. Il y a des entreprises – je ne les nommerai pas [whispers Meta or Facebook] – mais ils croient que vous devriez vivre dans ce faux monde pour toujours, car alors vous dépenserez de l’argent et gagnerez de l’argent, et ils contrôleront tout ce que vous faites. C’est bizarre. Je ne le ferai pas. Je ne pense pas que la plupart des gens vont le faire. Ce n’est pas le but. Notre objectif est de vous aider le plus rapidement possible à vivre dans le monde réel. Et c’est pourquoi nous avons nommé le produit le REAL System, car le but est de vivre dans le monde réel et de l’utiliser uniquement comme un outil thérapeutique pour revenir dans le monde réel. Et il est vraiment important que nous disions cela parce que je pense, malheureusement, que la puissance de cette technologie a été un peu confondue avec toutes ces autres bêtises, et je pense qu’il est important de faire ressortir ce point différencié vraiment important.