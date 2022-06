Questions-réponses : pourquoi diriger avec des données probantes est nécessaire pour les thérapies numériques

En août, Swing Therapeutics a reçu la désignation de dispositif révolutionnaire de la FDA pour sa thérapie numérique de gestion de la fibromyalgie basée sur un smartphone. Maintenant, la société a levé son tour de table de série A de 10,3 millions de dollars pour soutenir un nouvel essai clinique visant à une éventuelle FDA De Novo.

Le PDG de la startup, Mike Rosenbluth, s’est entretenu avec MobiHealthActualités pour discuter des raisons pour lesquelles le premier produit de Swing est axé sur la fibromyalgie et de ce qui est nécessaire pour encourager les fournisseurs à adopter les thérapies numériques.

MobiHealthActualités : Pouvez-vous me dire un peu comment fonctionne votre thérapie numérique pour la fibromyalgie ?

Mike Rosenbluth : Nous étudions deux interventions numériques différentes pour les tester l’une par rapport à l’autre. Le premier est ACT, ou thérapie d’acceptation et d’engagement. C’est un programme de 12 semaines. Ainsi, un patient interagirait quotidiennement avec lui et y consacrerait environ 15 à 20 minutes.

Les personnes atteintes de fibromyalgie et d’autres maladies chroniques de la douleur peuvent essayer de comprendre naturellement comment minimiser les symptômes dans leur vie et comment changer leur vie pour rendre leurs symptômes plus gérables. Cela peut conduire à beaucoup d’évitement où les gens ne vivent vraiment plus la vie qui a du sens pour eux. Et donc, ce qu’ACT essaie de faire, c’est d’aider les gens à accepter, ce qui n’est pas tant de dire qu’on est résigné à la maladie, mais de dire qu’elle est là, et qu’on peut vivre sa meilleure vie à côté des symptômes et à côté la douleur.

Alors, [it’s] essayer vraiment de réfléchir à la façon dont vous pouvez changer votre relation avec la douleur – ce qui est beaucoup plus facile à dire qu’à faire – mais essayer d’en arriver à un point où vous vivez une vie épanouissante où les symptômes de la maladie sont plus une gêne, plutôt qu’une partie centrale de votre vie.

La deuxième intervention que nous testons est un traqueur numérique de symptômes. C’est là que vous suivrez vos symptômes au quotidien, et les personnes souffrant de douleur chronique et de différentes maladies trouvent souvent utile d’examiner leurs symptômes au fil du temps. Ils auront également accès à des articles d’éducation générale sur la santé et à des articles sur la santé de la fibromyalgie.

MNH : Pourquoi avez-vous décidé de commencer avec la fibromyalgie ?

Rosenbluth : Lorsque j’ai fondé l’entreprise avec Jazz Venture Partners, nous étions vraiment intéressés par les maladies auto-immunes et la douleur chronique au sens large, réalisant qu’il y a un énorme quantité de ressources de santé dépensés dans ces domaines. Bien que de nombreux traitements soient efficaces, il existe une réelle lacune dans les soins et une réelle opportunité de faire mieux pour ces patients.

Nous avons fini par parler avec beaucoup de médecins et beaucoup de patients, et on nous a vraiment indiqué que la fibromyalgie était un point de départ. Nous sommes une entreprise super axée sur les preuves. Il y a des preuves de niveau 1A autour thérapies comportementales, mais il y a un réel manque d’accès à ceux-ci. Nous pensions qu’en utilisant des approches logicielles, nous pourrions vraiment donner aux patients les traitements qui peuvent les aider et le faire à grande échelle.

Si vous parlez à des médecins praticiens, ils reconnaissent que ces traitements fonctionnent et qu’ils sont bénéfiques, mais généralement, les voies de référence ne sont pas là. Donc, si vous êtes un médecin de soins primaires ou un rhumatologue, vous n’avez pas de psychologue de la douleur dans votre Rolodex vers lequel vous vous référerez généralement, sauf si vous êtes dans une clinique spécialisée ou à la clinique Mayo ou dans une maladie chronique. centre de la douleur, auquel la plupart des gens n’ont pas accès. C’est vraiment mettre le fardeau sur le patient de trouver ces choses, ce qui est vraiment difficile.

Et cela s’alignait avec achats non pharmacologiques pour la gestion de la douleur chronique, [which] est assez spécifique. Donc, il n’y a pas beaucoup de spécialistes formés là-bas qui peuvent le faire, et beaucoup d’entre eux ne prennent pas d’assurance, et il n’est pas pratique de s’y rendre. Pour la plupart, on dit aux patients : « Voici quelques médicaments qui peuvent être bénéfiques, nous vous encourageons à faire de l’exercice, et c’est tout ce que je peux faire pour vous.

MNH : Ainsi, vous avez récemment annoncé votre série A. Pouvez-vous me dire un peu comment vous allez utiliser cet investissement ?

Rosenbluth : Ainsi, notre première priorité est notre Étude Prosper-FM. C’est notre étude pivot, qui étudie ces deux interventions numériques différentes. Et en utilisant cela, si les résultats sont positifs, pour demander l’autorisation de la FDA. J’ai toujours cru que pour vraiment changer la norme de soins, vous devez montrer la voie avec des preuves. Je pense que c’est probablement notre cinquième étude clinique que nous menons sous diverses formes.

Nous prévoyons également de lancer une clinique de télémédecine. Ces plans se mettent en place en ce moment, et donc, nous en reparlerons plus tard. Mais l’idée générale est que, comme nous comprenons de mieux en mieux cette population de patients, nous nous rendons compte qu’une thérapie numérique peut être vraiment puissante, et en plus puissante serait de fournir à ces patients un spécialiste des soins qui comprend vraiment leur maladie.

MNH : Selon vous, que doit-il se passer pour que les thérapies numériques se généralisent ?

Rosenbluth : je dirais [there are] trois domaines. L’un, je pense, est la maturation et la clarté de la voie de remboursement. Je pense que c’est clairement un défi – non seulement pour obtenir l’adoption, mais aussi pour l’investissement continu et le succès dans la région. Si nous pouvons démontrer un modèle d’entreprise économiquement durable et viable, je pense que c’est essentiel.

La seconde est autour, comment obtenez-vous réellement ceci dans les mains des patients ? Innover sur le modèle commercial et essayer de comprendre comment les médecins peuvent se sentir plus à l’aise en prescrivant de nouvelles modalités de traitement, des choses avec lesquelles ils ne sont peut-être pas aussi familiers.

Et puis, je pense que le troisième concerne cet engagement envers les preuves et les preuves pouvant changer la norme de soins et être intégrées dans les lignes directrices. Je pense qu’une fois que vous commencez à voir ces technologies et ces approches dans les lignes directrices, je pense que cela peut également aider à changer le comportement des médecins et des payeurs.