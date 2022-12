Questions-réponses : Où ira le financement de la santé numérique en 2023

Après une année de méga-tours, de valorisations en flèche et d’un défilé de startups de santé numérique en pleine croissance, le paysage de l’investissement s’est beaucoup plus tiède en 2022.

Mais il existe encore de nombreuses opportunités pour les startups, en particulier pour les entreprises qui peuvent démontrer leur valeur dans un environnement économique difficile, a déclaré le Dr Sunny Kumar, associé chez GSR Ventures. Kumar s’est assis avec MobiHealthActualités pour discuter du financement de la santé numérique cette année et de ses prévisions pour 2023.

MobiHealthActualités : Quelles sont certaines de vos principales conclusions lorsque vous repensez à la santé numérique en 2022 ?

Dr Sunny Kumar : 2022 a été une année de transition et une année de réinitialisation saine, où nous avons vu l’exubérance de 2021 diminuer, et honnêtement, les attentes se normalisent sous la forme d’une combinaison de facteurs macroéconomiques – que ce soit le taux d’intérêt, ce qui se passe en Europe avec le conflit entre la Russie et l’Ukraine, que se passe-t-il en Asie avec zéro covidla chaîne d’approvisionnement — affectant l’ensemble de l’économie, y compris l’écosystème de la santé.

Investisseurs, startups, grandes entreprises ont tous pris du recul et réévalué l’écosystème en disant : “Où est-ce qu’on crée réellement de la valeur ?” Et je pense que c’est la question que nous nous posons tous, en particulier la communauté des investisseurs.

En fin de compte, la santé numérique peut créer une valeur absolue, voire potentiellement révolutionnaire. Mais dans certains cas, cela a peut-être été un peu surmédiatisé au cours des dernières années, en particulier pendant la période COVID. Ne pas s’en prendre à l’un d’entre eux, mais vous avez vu certaines entreprises, peut-être dans les services technologiques, des entreprises de télémédecine comme Teladoc, qui ont atteint des sommets jusqu’à 25 à 30 fois les multiples de revenus. Et la plupart des gens vous diront aujourd’hui que c’était probablement trop élevé.

Aujourd’hui, ces sociétés se négocient à des multiples de revenus 2x, 3x sur les marchés publics. C’est peut-être trop bas, mais c’est là où nous en sommes aujourd’hui. Je pense que ce que nous voyons maintenant, c’est que les marchés se réinitialisent, se réalignent.

Alors que nous regardons vers l’avenir, je pense que la question est maintenant, où allons-nous créer de la valeur réelle ? Et je pense que c’est ce que sera l’avenir. Où est ce retour sur investissement élevé ? [return on investment]? Où avons-nous les preuves de la validation clinique ? Où allons-nous pouvoir déployer la technologie pour créer des résultats transformateurs ?

MNH : Pensez-vous qu’une partie de cela était prévisible l’année dernière?

Kumar : Certaines d’entre elles sont toujours plus faciles à voir avec le recul. Certains des signaux étaient certainement là. Je pense que certains des investisseurs ont probablement pris un peu d’avance sur notre empressement à investir dans certaines de ces sociétés.

Je vais vous donner quelques exemples de ces signaux. Historiquement, nous prenions notre temps avec diligence, en nous assurant que nous connaissions les tenants et les aboutissants des entreprises et que nous comprenions non seulement l’ensemble de l’écosystème, mais les spécificités des entreprises. Certaines de ces pratiques ont commencé à être réduites.

Vous avez commencé à voir des entreprises sortir pour collecter des fonds et des feuilles de conditions émises parfois dans une semaine ou deux, parfois même quelques jours après que des entreprises se sont lancées dans une collecte de fonds. Donc, lorsque vous commencez à voir des signaux comme celui-là, je pense que c’est à ce moment-là que vous commencez à voir des indications que nous entrons peut-être dans un petit cycle de battage médiatique.

Cela ne signifie pas que les entreprises elles-mêmes étaient mauvaises ou font les mauvaises choses. Mais cela aurait pu être une indication que nous étions un peu trop surexcités.

Je pense donc que vous commencez tout juste à voir une partie de cela revenir. Si vous regardez aujourd’hui, il y a encore des financements en cours, toujours de grandes entreprises. Mais vous commencez à voir une normalisation vers les cycles de diligence normaux, les gens qui font le travail.

Nous avons de la chance de ne pas avoir d’autre Theranos dans le milieu de la santé, du moins nous ne le voyons pas à la même échelle. Nous n’en aurons pas d’autre FTX du côté des soins de santé. Mais je pense que vous voyez plus de choses de ce genre lorsque vous n’avez pas ce processus de diligence complet, lorsque vous avez des gens qui sont peut-être si désireux de se lancer dans des entreprises qu’ils ne font pas tout le travail qu’ils auraient pu faire autrement . Ils n’exigent pas la surveillance complète des entreprises que vous pourriez autrement avoir dans un environnement plus normal.

MNH : Nous savons donc que le financement de la santé numérique a considérablement diminué cette année. Comment cela a-t-il affecté votre prise de décision ? Et comment avez-vous conseillé les sociétés de votre portefeuille ou les sociétés dans lesquelles vous envisagez d’investir ?

Kumar : C’est définitivement descendu. Je pense que c’est descendu à un niveau relativement normal, donc ça n’a absolument pas cratéré. Si vous le comparez à 2021, il est absolument en baisse, cela ne fait aucun doute. Mais si vous le comparez à 2020 ou 2019, il est comparable à ces niveaux.

Mais en fin de compte, cela n’a pas été un changement massif, massif au point où il y a de la panique sur les marchés. Cela dit, il a changé de comportement. Même avant 2021, il y avait un état d’esprit selon lequel les entreprises devaient se développer et, dans une certaine mesure, “se développer à tout prix”. La croissance était la première chose qui était valorisée.

Du point de vue des startups, ce qui a changé aujourd’hui — et cela se voit surtout dans les marchés publics, et cela se répercute vers le haut dans les marchés privés — c’est de croître, mais de croître de manière optimale. Cela signifie que même si la croissance est valorisée, vous ne devriez pas donner la priorité à la croissance par rapport à tout le reste. Vous devez vous assurer que votre croissance se produit à un rythme responsable par rapport à vos autres coûts.

Avez-vous un plan pour atteindre la rentabilité, ou au moins l’équilibre des flux de trésorerie ? Et ce qui est intéressant, c’est que vous voyez ça [question] à des stades de plus en plus précoces. Auparavant, il était courant que la plupart des entreprises entrent en bourse bien avant la rentabilité. Et vous n’entendrez même pas les mots “donner un chemin vers la rentabilité” à un stade de la série C ou de la série D. De nos jours, il n’est pas rare d’entendre des investisseurs demander à une société de série A ou de série B de lever des fonds, « Avez-vous un plan de rentabilité ? » Et je pense que certains pourraient dire que c’est un peu une surcorrection. Mais je pense que, dans l’ensemble, c’est sain pour l’environnement.

MNH : Selon vous, à quoi ressemblera le paysage de l’investissement en 2023 ? Pensez-vous qu’il va s’améliorer par rapport à 2022 ? Et selon vous, quels seront certains des domaines thérapeutiques attrayants et des propositions de valeur l’année prochaine ?

Kumar : Je pense que si vous le regardez sur une base de taux d’exécution, le montant total en dollars ressemblera probablement à 2022. D’un taux d’exécution à partir duquel nous nous sommes retrouvés au T3, au T4, je m’attends en fait à ce que nous rebondissions un peu au-dessus où nous nous retrouvons au bas de Q3, Q4. Je pense donc en fait que ce sera probablement l’accalmie globale du marché.

Si vous regardez qui est là-bas dans l’écosystème aujourd’hui, les valorisations continuent de se corriger. Certaines personnes sont encore en train de se normaliser, avec la correction des marchés publics par rapport aux marchés privés. Et je pense que c’est très normal. Les valorisations sont devenues très, très élevées, les multiples sont devenus très, très élevés en 2021. De nombreuses entreprises sont allées chercher des fonds, et je pense qu’une partie de cela se répand encore sur les marchés privés.

De nombreuses entreprises qui ont levé en 2021 n’ont pas ressenti le besoin de se rendre sur les marchés privés pour lever à nouveau des fonds. Nous commencerons à voir bon nombre de ces entreprises revenir sur le marché en 2023. Et je pense que cela lancera une autre série de collectes de fonds. Si vous regardez les données, il y a encore en fait pas mal d’entreprises qui collectent des fonds dans les phases de démarrage et de série A et, dans une certaine mesure, la série B. Mais vous n’en avez pas vu autant dans les étapes de la série C et de la série D. Je pense que ces entreprises commenceront à revenir sur le marché en 2023, en particulier à la mi-2023 et plus tard. Donc, dans l’ensemble, je m’attends à ce que les choses se normalisent puis commencent à revenir, en particulier dans la seconde moitié de 2023.

Si vous regardez des secteurs spécifiques, je pense qu’il y aura un certain nombre de domaines qui seront intéressants. Mais je pense que les moteurs les plus importants des domaines d’intérêt seront là où il y aura un retour sur investissement élevé et une proposition de valeur. Il est très, très probable que les États-Unis et le monde entrent dans une période plus restrictive. Il est probable que nous allons avoir une récession, et cela va probablement affecter les soins de santé.

Donc, si vous regardez tous les acheteurs – qu’il s’agisse des systèmes de santé, des payeurs, de l’industrie pharmaceutique, voire des consommateurs eux-mêmes – tous vont être un peu plus consciencieux avec leurs dépenses. Donc, ce que nous avons déjà vu, c’est que toute personne vendant à ces clients doit s’assurer que leur solution est soit essentielle à la mission, soit générant une proposition de valeur extrêmement élevée. Donc, si vous générez 5 $, 10 $ en retour pour chaque dollar dépensé, c’est quelque chose qui pourra justifier ces dépenses même dans cet environnement de contraction. Si c’est agréable à avoir, s’il génère un retour sur investissement de 10 à 20 % ou s’il a une très longue période de récupération, ce sont des solutions qui, je pense, seront un peu plus difficiles à court terme.