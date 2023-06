Questions-réponses : Nox Health sur son offre de 3,9 millions de dollars sur les actifs de Pear Therapeutics

Entreprise de santé du sommeil axée sur la technologie Nox Health a été le plus offrant des actifs Somryst de Pear Therapeutics lors d’une vente aux enchères le mois dernier qui a suivi la faillite de la société thérapeutique numérique sur ordonnance en avril.

Nox a fait une offre de 3,9 millions de dollars pour Pear’s Somryst thérapeutique numérique sur ordonnance approuvé par la FDA, qui utilise la thérapie cognitivo-comportementale pour l’insomnie pour entraîner le cerveau et le corps à dormir.

Sigurjon Kristjansson, PDG de Nox Health, s’est entretenu avec MobiHealthActualités pour discuter des raisons pour lesquelles sa société a fait une offre pour les actifs Somryst de Pear et de ce qui se passera avec la thérapie numérique sous la garde de son entreprise.

MobiHealthActualités : Pourquoi les actifs de Somryst sont-ils si précieux pour Nox Health ?

Sigurjon Kristjansson : Nous sommes carrément dans le domaine de la santé du sommeil. Vous pouvez nous considérer essentiellement comme une organisation qui aide les personnes souffrant de maladies chroniques liées au sommeil à vivre une vie meilleure et le sponsor de ces soins de santé pour économiser sur le coût total des soins. Et donc pour nous, nous ne cherchons pas nécessairement à sortir là-bas, et, vous savez, avec le même chemin qu’une thérapie numérique autonome.

Somryst est un produit que nous connaissons depuis un certain temps. En fait, nous en connaissons les créateurs. Nous savons d’où il vient au début et comment il a ensuite évolué vers une thérapie numérique. Et c’était assez intéressant pour nous d’avoir la seule solution approuvée par la FDA pour les personnes souffrant d’insomnie chronique qui correspondait parfaitement à notre stratégie globale consistant à fournir à la fois aux patients et aux sponsors des soins de santé, en tant qu’employeurs et plans de santé auto-assurés, un programme complet où nous pourrions aborder l’apnée du sommeil, l’insomnie chronique, le syndrome des jambes sans repos, tous les problèmes de sommeil que les gens ont, avec des outils et des programmes qui ont fait leurs preuves.

C’est là que Somryst s’est distingué de toutes les autres solutions d’insomnie sur le marché, c’est que nous avons maintenant une solution avec un dossier de résultats éprouvé ou des antécédents éprouvés de production de résultats pour les patients, c’est-à-dire où nous sommes autorisés à faire des réclamations en vertu de la FDA. clairance qu’il s’agit en fait de traiter une condition.

MNH : Comment Somryst complétera-t-il ou augmentera-t-il les offres de Nox ?

Kristjansson : Nous avons plusieurs offres. Notre entreprise est en fait en grande partie deux publics. L’un est les sponsors des employeurs de la santé. Nous sommes le principal programme aux États-Unis qui offre des solutions d’avantages sociaux aux employeurs et aux payeurs auto-assurés. Et nous fournissons la gestion du sommeil comme intervention stratégique pour les maladies chroniques.

L’autre côté de notre entreprise, que nous appelons Knox Medical, est une entreprise technologique qui fournit des solutions aux prestataires de soins de santé du monde entier qui aident leurs propres populations de patients. Ainsi, par exemple, aux États-Unis, nous sommes un leader du marché dans la fourniture de diagnostics et de technologies du sommeil aux hôpitaux et aux systèmes de santé. Par exemple, l’administration des anciens combattants. Nous chercherons à apporter, vous savez, Somryst en tant que solution sur ce marché un peu plus tard également. Mais en attendant, nous nous concentrons beaucoup sur l’intégration dans les avantages sociaux des solutions que nous avons pour les employeurs auto-assurés.

MNH : Vous avez dit que vous saviez comment Somryst a été développé. Êtes-vous assez proche des gens de Pear pour avoir pu voir comment ils ont développé cette solution ?

Kristjansson : L’histoire d’origine de Knox se situe en fait en Islande, dans une autre vie, où nous développions des technologies de diagnostic et de test pour amener les tests de sommeil des hôpitaux à la maison. Ainsi et puis, après avoir commencé le voyage ici, avec les employeurs américains, par exemple, vous savez, nous avons appris à connaître les gens derrière Somryst. Il s’appelait autrefois SHUTi avant qu’il ne devienne Somryst, et il est né d’un travail effectué à l’Université de Virginie. Nous avons donc été dans les mêmes cercles pendant longtemps. Nous savons donc, et j’ai toujours eu un grand respect pour le travail qui a été fait pour jeter les bases avant même que Pear Therapeutics n’arrive.

MNH : Pensez-vous qu’il y a des leçons à tirer de la chute de Pear Therapeutics ?

Kristjansson : La seule chose que je peux commenter, c’est que parfois, vous savez, les solutions, elles doivent d’abord être rendues faciles à, être accessibles par les patients. Mais parfois, ils doivent aussi être très facilement disponibles et accessibles aux médecins. Et les médecins, ils pratiquent toujours dans un certain contexte. Et parfois, je pense que certains des obstacles à la thérapie numérique ont tendance à être, vous savez, à quel point il est facile pour les médecins de prescrire et de vraiment suivre les patients par la suite.

MNH : Comment allez-vous changer Somryst au fil du temps ?

Kristjansson : Nous continuerons d’y investir, de l’améliorer et de l’améliorer. Et tous les logiciels nécessitent une maintenance continue, et nous continuerons à faire des efforts pour cela. Mais plus encore, nous nous concentrerons probablement sur le fait de le rendre disponible pour que les médecins puissent le prescrire et le rendre accessible.

C’est un produit fantastique qu’ils ont construit. Je pense que je ne peux pas dire assez de bonnes choses à ce sujet. Et je pense qu’à ce stade, il s’agit plus, vous savez, de trouver un moyen de le mettre entre les mains des médecins et des patients pour en bénéficier.