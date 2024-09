Questions-réponses : Lily Collins incarne « Emily à Paris, Rome et Barcelone »

ROME (AP) — D’abord Paris, maintenant Rome et ensuite Barcelone — Lily Collins s’attaque à deux autres villes européennes.

Comme le star et productrice de « Emily in Paris », elle joue le rôle d’une directrice marketing malchanceuse en amour, brisant des cœurs (y compris le sien) en France au cours des trois dernières saisons de la série Netflix.

Cela change dans la deuxième partie de la quatrième saison quand, comme à son habitude, Emily se rend en Italie. Le casting, dont Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Parc Ashley et Camille Razat, étaient tous à Rome cette semaine pour la première des nouveaux épisodes qui sortiront jeudi. S’éloigner de Paris est quelque chose qui pourrait être plus fréquent dans les prochaines saisons, comme l’a écrit et le créateur Darren Star dit qu’il est heureux d’emmener ce spectacle sur la route.

Bien qu’il exclue de changer le titre.

« Non, c’est Emily à Paris », dit Star. « Mais Emily peut vivre des expériences dans d’autres villes et je pense que Rome fait désormais partie du spectacle. C’est vraiment le cas. »

Barcelone entre en jeu en octobre lorsque Collins fait ses débuts dans le West End face à Alvaro Morte de « La Casa de Papel » dans un thriller scénique portant le nom de la ville espagnole.

Heureusement, tournage de « Emily in Paris » dans des lieux publics a contribué à donner à l’actrice l’élan nécessaire pour devenir une actrice de premier plan sur scène.

« Cela m’a donné un peu plus de confiance en moi et m’a permis de comprendre comment jouer devant un large public cette année », explique Collins. « Paradoxalement, c’est l’année où je devais ensuite faire du théâtre. »

Dans une récente interview accordée à l’Associated Press à Rome, Collins explique pourquoi c’est le bon moment pour ses débuts sur scène à Londres et comment le tournage à Rome lui a permis d’incarner l’aventure italienne d’Audrey Hepburn dans « Vacances romaines ». Le texte a été édité pour plus de concision et de clarté.



Lily Collins à la première de « Emily in Paris » à Rome (AP Photo/Andrew Medichini)

COLLINS : Oui. Je veux dire, je l’aime. Je ne peux pas la copier, mais c’est quelqu’un que j’ai toujours admiré.

AP : Il y a eu deux clins d’œil distincts à elle (dans la deuxième partie) — « Vacances romaines » et « Charade » — ai-je raté quelque chose ?

COLLINS : Non, je pense que ce sont ces deux-là. « Vacances romaines » – il y a une essence d’elle tout au long du film. Parce que si vous êtes ici – comment ne pas l’être, vous savez ?

AP : Comment s’est passé le tournage de ces scènes autour de Rome avec la Vespa…

COLLINS : Superbe.

AP : J’imagine que vous avez dû faire plusieurs fois le tour ?

COLLINS : Nous avons fait le tour du site à de nombreuses reprises, ce qui était amusant car les touristes remarquaient bien sûr qu’il y avait cette énorme machine, puis une voiture avec une Vespa attachée dessus. Et puis nous roulions sur une vraie Vespa. Mais il y avait aussi le véhicule de transport. Alors, qu’est-ce qu’ils filmaient ? Et puis une fois qu’ils ont compris que c’était notre émission, c’était amusant.

C’était aussi surréaliste parce que vous vous promenez autour du Colisée et tout à Rome est beau et ancien. Et je me pinçais, mais c’était incroyable de pouvoir explorer une autre ville. J’étais déjà allée à Paris avant la série, donc jouer (Emily), qui venait de découvrir le monde, était un personnage. Alors que cette fois, j’étais déjà allée à Rome, mais je n’avais jamais vraiment exploré la ville ni passé beaucoup de temps ici. C’était donc une toute nouvelle aventure, mais vraiment pour moi aussi. Et c’était plus comme des vacances pour Emily, et j’étais contente pour elle. Je me suis dit : « Vas-y, ma fille. Tu auras un peu de vacances. »

AP : Pensez-vous que cela pourrait continuer ?

COLLINS : Je l’espère vraiment. Nous attendons juste (elle croise les doigts). Mais ce serait vraiment bien d’explorer davantage l’Italie. Je pense qu’il y a tellement de choses à voir ici. Mais je ne sais pas.

AP : Je voudrais vous interroger sur le passage de la série télévisée au théâtre.

COLLINS : Je suis très enthousiaste. Mais bien sûr, je suis aussi nerveux. Et c’est un tout nouveau monde pour moi. J’ai fait du théâtre quand j’étais enfant, mais c’est quelque chose dont j’ai rêvé toute ma vie. Et le West End est le West End. Mais cela semble vraiment surréaliste et j’adore l’équipe avec laquelle nous travaillons. Je pense que c’est un très beau scénario. Et le théâtre est unique en son genre, j’adore le duc d’York (Théâtre) et notre directrice (Lynette Linton). C’est un groupe merveilleux, merveilleux.

AP : Donc c’est Lily à Barcelone.

COLLINS : Oui, exactement (rires). Toutes les différentes villes d’Europe.

AP : Comment cela s’intègre-t-il entre votre travail à la télévision et l’émission ?

COLLINS : C’est aussi une question de timing, car j’ai toujours voulu faire du théâtre. Mais c’est un investissement en temps, et quand on fait quelque chose comme Emily in Paris, c’est aussi le plus important. Il faut s’assurer que ça tombe au bon moment. Mais ce n’est pas tout. C’est le projet. Quand j’ai lu Barcelona, ​​je me suis dit : « C’est ça. » Et je me suis demandé : « Comment faire pour que ça arrive ? De quel temps disposons-nous ? Comment faire pour que ça arrive au théâtre ? » Vous voyez ? C’était un peu comme Tetris, mais pour moi c’est un média différent, c’est un ensemble de compétences différent, c’est une expérience différente.

Cette saison, parce que « Emily in Paris » est plus connue, quand on est dans la rue, ça devient un peu du théâtre en direct parce qu’on ne peut pas contrôler les gens qui regardent tout le temps. Et donc parfois il y a des scènes, quand on est près de l’immeuble (d’Emily) ou tu es à Rome ou vous êtes en montagne en train de skier, où des centaines de personnes viennent juste pour regarder. C’est un peu comme au théâtre. Vous jouez devant un public qui, bizarrement, ne connaît pas l’intrigue, donc c’est un peu pareil et un peu différent. C’est comme : « Mais vous ne verrez pas ça avant quelques mois, alors s’il vous plaît ne gâchez rien ! » Alors qu’au théâtre, c’est dans l’instant.