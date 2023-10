Israël est depuis longtemps un pôle d’innovation en matière de soins de santé. Depuis le début de la guerre début octobre, de nombreux travailleurs technologiques hautement qualifiés du pays ont été recrutés par l’armée, le paysage des startups a changé et les entreprises ont du mal à conserver l’élan qu’elles avaient autrefois pour promouvoir leurs innovations et attirer des investissements, dit Eli Levin, affaires économiques et innovation, consulat général d’Israël en Nouvelle-Angleterre.

Levin s’est assis avec MobiHealthActualités pour discuter de l’état de l’innovation en matière de soins de santé en Israël. Voici ce qu’il avait à dire :

L’impact des conflits sur l’innovation en matière de soins de santé

Le premier impact immédiat sur les entreprises technologiques en Israël est la main-d’œuvre. Environ 360 000 Israéliens ont été appelés à servir dans les unités de réserve, et une grande partie d’entre eux sont des employés techniques.

Selon une estimation, nous parlons d’environ 10 % des employés technologiques en Israël qui ont été recrutés. Dans certaines entreprises, ces effectifs peuvent atteindre jusqu’à 20 ou 30 % des salariés.

Alors, bien sûr, à cause de la guerre et de cette situation d’urgence vraiment sans précédent dans laquelle nous nous sommes tous trouvés malheureusement il y a un peu plus de deux semaines, différents événements et conférences technologiques censés avoir lieu en Israël ont été reportés, et différentes visites d’investisseurs et autres VCs.

Partenariats

Les efforts commerciaux et la collaboration en cours sont également un peu suspendus pour le moment. Mais en même temps, il existe un soutien et une assistance considérables, si vous parlez du secteur de la santé, de toutes sortes d’entreprises et de partenaires commerciaux américains du secteur de la santé.

Par exemple, les hôpitaux israéliens disposent d’un réseau de partenaires très diversifié et important. Certains d’entre eux sont des institutions médicales et des systèmes de santé, d’autres sont des investisseurs, des sociétés de capital-investissement, des sociétés de capital-risque – tous offrent leur soutien, qu’il s’agisse d’un soutien financier, comme le financement des startups qui font partie du portefeuille des hôpitaux. La plupart des hôpitaux israéliens disposent d’un portefeuille de pôles d’innovation tels que des startups dans les domaines des dispositifs médicaux, de la santé numérique et d’autres projets et technologies de technologies de la santé.

Accompagner les startups

Je pense que le premier signe de soutien, d’aide et d’assistance est le financement, l’aide financière et le soutien, en particulier pour les startups en phase de démarrage en Israël. Ils sont plus vulnérables à l’incertitude du marché parce qu’ils ont besoin d’un soutien continu et d’investissements continus.

Donc, tout d’abord, vous disposez d’un soutien financier pour aider ces entreprises à rester en activité et à continuer de collecter des fonds.

Deuxièmement, il y a le gouvernement israélien et l’Autorité israélienne de l’innovation. Ils ont lancé un filet de financement de sécurité de 25 millions de dollars, en particulier pour aider les startups en phase de démarrage, car nous avons dit qu’elles étaient les plus vulnérables. Je viens de voir qu’ils ont augmenté le montant. Ils réfléchissent constamment à la manière dont ils peuvent aider ces startups.

C’est donc un autre exemple de la manière dont le gouvernement israélien s’engage à soutenir les entreprises. Le secteur des affaires, les industries technologiques en Israël, représentent environ 18 % du PIB israélien et près de la moitié de nos exportations. Il s’agit donc d’une quantité importante de main-d’œuvre et d’une contribution à l’économie israélienne de la part des startups israéliennes.

Participation des startups

Si nous revenons au secteur de la santé, c’est quelque chose dont on parle peut-être moins, mais c’est aussi très important.

De nombreuses personnes en Israël, dans différents endroits, se sentent vraiment effrayées et en danger, ce qui les pousse à suivre toutes sortes de traitements psychologiques ou à envisager de suivre certains traitements psychologiques.

Ici, les startups israéliennes de technologie de la santé, de santé numérique et de technologie médicale entrent dans ce vide et proposent leurs produits pour aider le peuple israélien, le public israélien, à faire face à l’anxiété et à la dépression et en particulier aux problèmes de santé mentale qui ont considérablement augmenté. au cours des 20 derniers jours.

Il existe de nombreuses entreprises, startups technologiques et sociétés technologiques qui développent toutes sortes de produits et de solutions dans ces domaines pour aider les personnes dans le besoin qui souffrent d’anxiété, de dépression et de problèmes de santé mentale.

L’impact de la guerre sur l’innovation

De mon point de vue au consulat, puisque je suis en charge de l’innovation et des affaires économiques, j’essaie vraiment de me concentrer avant tout sur l’apprentissage de l’impact de la guerre sur le secteur des affaires. Bien sûr, comme je l’ai mentionné, il existe toutes sortes d’expressions sur la façon dont cette industrie technologique en Israël et à l’extérieur d’Israël a été impactée et affectée.

Il ne faut pas oublier qu’on disait que notre écosystème est vraiment résilient.

Les affaires existent et l’économie continue. Les choses avancent. Bien entendu, le principal défi consiste à maintenir l’afflux d’argent et d’investissements. Et bien sûr, c’est désormais à un autre niveau. Ce n’est pas surprenant, mais l’économie continue de progresser. Et pourtant, les entreprises travaillent et les gens continuent de développer toutes sortes de technologies et d’innovations.

La communauté mondiale des affaires

Je pense en outre que les collaborations internationales que les startups israéliennes entretiennent avec la communauté des affaires internationale n’en seront que renforcées.

Ils voient également que le secteur des affaires et de la technologie traverse des changements importants, et les gens veulent aider, en particulier toutes sortes d’investisseurs et d’institutions médicales et toutes sortes de partenaires commerciaux dans le secteur de la santé qui travaillent avec des hôpitaux israéliens ou avec des sociétés de santé israéliennes et certains. d’entre eux suggèrent de manière proactive des opportunités de financement et des filets de sécurité, même s’il s’agit de conseils commerciaux stratégiques, même s’il s’agit d’un niveau plus élémentaire comme un financement d’urgence, des conseils stratégiques, des ressources mondiales.

Nous avons plus de 450 sociétés multinationales implantées en Israël, principalement dans les secteurs de la recherche et du développement, dont certaines dans les secteurs des technologies de la santé et des soins de santé. La plupart d’entre eux se trouvent en Israël. Ils n’ont pas éliminé leurs employés. Ils ne les ont pas ramenés dans leur pays. C’est aussi une démonstration de solidarité, de soutien et de confiance dans l’économie israélienne. Et malgré tout cela, les 20 derniers jours ont eu un impact considérable sur l’économie israélienne.

Anticiper l’avenir des technologies de la santé en Israël

Le niveau d’investissement dans la technologie dans les entreprises israéliennes a légèrement diminué ces dernières années, mais le pays reste l’une des destinations principales et attrayantes au monde pour les investissements dans la technologie et l’innovation. Je pense que tout est dit.

Mais même si nous devons faire face aux incertitudes, nous parvenons toujours à maintenir notre innovation, notre technologie et notre écosystème de startups. Nous essayons de développer nos partenariats mondiaux, de les renforcer autant que possible et d’en créer de nouveaux. Je pense donc que c’est une période très difficile et difficile, mais je suis sûr que le secteur technologique dans son ensemble se développera, deviendra plus fort et gagnera de nouveaux partenaires. Et je pense aussi que les entreprises et les startups obtiendront le financement dont elles ont besoin, même si cela prendra plus de temps qu’elles ne le pensaient.