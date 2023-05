Questions-réponses : les joueurs de football professionnels désignent un partenaire de télésanté pour la santé mentale

Les footballeurs peuvent présenter un taux plus élevé de dépression et d’épuisement professionnel que la population générale. Pourtant, Connor Tobin, joueur de football professionnel et cofondateur et directeur exécutif de la Association des joueurs de la Ligue unie de football (USLPA)affirme que le football professionnel manque de ressources pour soutenir la santé mentale des joueurs.

Tobin s’est assis avec MobiHealthActualités pour discuter de la manière dont l’USLPA vise à aider les joueurs grâce à un nouveau partenariat avec la société de télésanté Onrise, une plateforme offrant un programme de soins et un soutien à la télésanté adaptés aux athlètes.

MobiHealthActualités : Pouvez-vous me parler du partenariat entre l’USLPA et Onrise et de la manière dont il aidera les joueurs du Championnat et de la Ligue 1 de l’USL ?

Connor Tobin : Nous avons engagé Onrise pour venir fournir une gamme complète de services de santé mentale à nos joueurs. Essentiellement, cela signifie que les joueurs auront accès, dans de nombreux cas pour la première fois, à n’importe quel type de ressource en santé mentale. C’est totalement anonyme pour les clubs, anonyme pour l’AP [players association], et est là uniquement pour le bénéfice du joueur. Ils peuvent accéder au système à tout moment et, vous savez, en termes de soins, il peut être élevé jusqu’aux thérapeutes cliniques agréés jusqu’aux médecins psychiatriques, en fonction du besoin et de la situation sur laquelle ils travaillent. est.

MNH : Comment l’accès aux soins de santé mentale via la télésanté affectera-t-il les athlètes non seulement en tant que joueurs mais en tant que personnes ?

Jeter: La deuxième partie est la plus importante parce que nous nous inquiétons pour eux en tant que personnes. Vous savez, si vous n’êtes pas bien en tant que personne, le côté joueur est très difficile. Souvent, les athlètes vous considèrent comme étant censés être forts mentalement. Cela ne veut pas dire qu’il ne se passe pas de choses dans votre vie sur le terrain ou en dehors qui pourraient vous affecter.

Je pense à une autre chose importante, en termes de cela et pourquoi c’est si important, souvent, quand les gens pensent aux athlètes professionnels, ils pensent au plus haut niveau du jeu. Eh bien, il y a d’autres joueurs qui sont à l’autre bout du spectre. Alors, quels services sont là pour vraiment les soutenir ? Surtout lorsque les joueurs vivent souvent au jour le jour. Il y a d’autres pressions qui sont, je suppose, « différentes » est le mot que j’utiliserai alors, vous savez, si vous jouez en NBA ou quelque chose comme ça. Donc, ce n’est pas parce que ces défis sont différents que vous n’avez pas besoin de soutien.

MNH : En quoi les défis sont-ils différents entre les footballeurs et les athlètes de la NBA, par exemple ?

Jeter: Ouais, je pense que tu peux commencer juste financièrement. Nos joueurs, alors que nous avons des CBA [Collective Bargaining Agreements] maintenant dans les deux ligues pour la première fois, la durée standard du contrat n’est que de dix mois. Vous avez donc affaire à des intersaisons où vous n’êtes pas payé.

Particulièrement à cette extrémité du sport, il n’y a pas une tonne de sécurité. Vous n’avez donc pas des tonnes de joueurs sur un contrat garanti de cinq ou sept ans. Souvent, vous n’êtes garanti que pour cette saison. Nous vivons donc des situations où le roulement des joueurs peut atteindre 60 % d’une année sur l’autre dans un club donné.

Nous avons des gars qui ont entre 15 et 16 ans et jusqu’à 39 ans. Il y a donc toute une gamme de défis qui pourraient exister à l’intérieur de cela. Nous avons également une part importante de notre bassin de joueurs qui est étrangère. Donc, faire face aux défis de venir d’un autre endroit dans le monde à ici et s’acclimater, qu’il s’agisse de la langue, de la culture, des choses de base, même du stress autour de la façon dont je me rends à l’épicerie ? Comment puis-je avoir un moyen de transport et des choses comme ça ? Il y a donc une gamme absolue de choses que les joueurs pourraient traverser.

MNH : Onrise sera-t-il disponible toute l’année, même pendant l’intersaison ?

Jeter: Une des choses qui est devenue très intéressante du point de vue de l’AP… disons que vous obtenez des ressources en santé mentale par le biais du club ou d’une ligue avec laquelle vous jouez, n’est-ce pas ? Eh bien, si votre contrat prend fin ou si vous changez d’équipe, vous perdez la continuité des soins. En hébergeant cela sous l’Association des joueurs et en passant du club A au club B, nous pouvons avoir une continuité des soins.

Ce partenariat s’étend jusqu’à ce qu’un joueur termine un contrat. Il y a une sorte de période de grâce parce que c’est parfois à ce moment-là que se trouve leur plus grand défi.

MNH : Pourquoi l’USLPA a-t-elle choisi une société de télémédecine pour proposer cette offre ?

Jeter: Cela a à voir avec l’empreinte de la ligue. Dans les deux ligues, championnat et League One, nous avons actuellement 36 clubs. Nous nous étendons d’un océan à l’autre. Donc, en termes de fournisseur, nous avions besoin de quelqu’un qui pourrait toucher beaucoup d’endroits différents. C’est le premier morceau.

La deuxième pièce, souvent avec des athlètes professionnels, en particulier pendant la saison, c’est quelque chose que votre horaire peut être si varié. Chaque jour, il y a quelque chose qui peut être déplacé. Vous avez donc besoin de quelque chose de flexible en termes d’accès des joueurs.

Et puis la dernière pièce… c’est aussi une question de coût. À cette extrémité du sport, les joueurs ne gagnent pas une tonne d’argent, ce qui signifie, vous savez, du point de vue de l’AP, qu’il n’y a pas une tonne d’argent pour fonctionner. Nous sommes une organisation relativement nouvelle. Comment est-ce que tu fais ça? Je pense donc que lorsque vous pensez à la télésanté et à certaines de ses capacités, il est possible de réduire les coûts liés à la prestation des soins.

MNH : Voulez-vous ajouter quelque chose que nous n’avons pas abordé ?

Jeter: Particulièrement dans le football américain, et c’est unique parce que nous existons dans un jeu mondial, il y a eu beaucoup de développement dans le sport aux États-Unis, et vous entendez souvent dans le sport, « Nous investissons dans les joueurs. Nous sommes donc donner plus de ressources ». Et vraiment, ce dont il s’agit, c’est que nous essayons de développer un joueur, alors hé, peut-être qu’il sera la prochaine personne que nous vendrons à Manchester United. Nous récupérons notre investissement. Personnellement, et je pense que notre association de joueurs pense que ce n’est vraiment pas la bonne question. Si vous voulez investir dans les joueurs, vous devriez parler d’investir dans les gens parce que 100 % de ce que vous vivez vit entre cette [points to his head] et vous apportez cela à votre lieu de travail tous les jours. Donc, si vous voulez réussir à faire avancer votre carrière, si vous voulez vraiment devenir un atout sur lequel le club peut capitaliser, vous devez investir dans la personne, et dans toute la pyramide du football américain, il n’y a pas assez de cela, mais surtout au niveau où nous existons, il est, faute d’un meilleur mot, complètement stérile.