Questions-réponses : les aspects juridiques de la propriété intellectuelle avec des solutions basées sur l’IA

L’intelligence artificielle et l’utilisation à grande échelle de modèles linguistiques se sont développées dans le secteur de la santé, et des questions se posent quant à savoir qui peut revendiquer la propriété de la propriété intellectuelle associée aux solutions développées à l’aide de ces technologies émergentes.

Le Dr Terri Shieh-Newton, avocat en propriété intellectuelle, immunologiste et membre du cabinet d’avocats Mintz, a créé le groupe d’intelligence artificielle des sciences de la vie au sein du cabinet. Le groupe comprend une équipe de praticiens de la propriété intellectuelle axés sur l’IA, comprenant des microbiologistes, des physiciens, des immunologistes, des chimistes, des ingénieurs électriciens et des informaticiens, qui se réunissent chaque mois pour discuter des brevets actuels ou des concepts liés aux nouveaux modèles d’IA.

Shieh-Newton s’est assis avec MobiHealthActualités pour discuter du point de vue juridique de l’établissement de la propriété intellectuelle lors de l’utilisation de l’IA et de ce dont les entreprises doivent être conscientes lors de la détermination de la propriété.

MobiHealthActualités : Quels conseils donnez-vous aux clients lorsqu’ils discutent de l’utilisation de l’IA dans les soins de santé et garantissent l’utilisation de données impartiales ?

Dr Terri Shieh-Newton : En tant qu’avocat spécialisé en PI, franchement, je ne m’intéresse pas vraiment à l’ensemble de la conception de la base de données. C’est plus sur les scientifiques des données. Mais ce que je vais faire en travaillant avec eux, et pendant qu’ils me disent les résultats, c’est que je pourrais poser des questions approfondies sur l’origine de certaines choses et comment avez-vous assemblé cet ensemble de données ? Et comment avez-vous formé cela? Et quels étaient certains de vos paramètres d’exclusion ? Parfois, lorsqu’ils essaient de regrouper différentes choses, ils utilisent des classificateurs. Et donc, quel genre de classificateurs avez-vous utilisé ? Parce que vous avez tous ces points de données, et la façon dont vous tracez la ligne délimitera en quelque sorte cela. Et donc je pense que c’est vraiment à moi de poser ces questions d’approfondissement.

Bien que je ne l’aie peut-être pas conçu, je peux éclairer certaines choses parce qu’elles peuvent penser d’une seule façon. Et de mon point de vue, ce que j’essaie de faire, c’est d’obtenir un brevet raisonnable et solide, et pour ce faire, et surtout à la lumière de la récente Amgen contre Sanofi décision, il nous incombe à tous de réfléchir à ce que vous prétendez ? Vous revendiquez cette portée énorme, mais vous n’avez que quelques points de données, et je pense que c’est le problème, n’est-ce pas ? Je veux dire, la Cour suprême, le circuit fédéral, ils l’ont vraiment souligné. Cependant, avec l’apprentissage automatique et certains des ensembles de données, êtes-vous en mesure d’échantillonner davantage, de sorte que vous êtes en fait plus activé et que vous avez cette description écrite là-bas, un support qui n’existait pas auparavant ? Et je pense que c’est là que nous entrons en jeu avec certaines des questions sur l’endroit où vous obtenez votre ensemble de données ? Est-il biaisé d’une certaine manière ? Éliminez-vous en fait une population ou certains critères qui vous aideraient en fait à renforcer l’étendue de votre brevet ?

MNH : Pouvez-vous expliquer comment les entreprises peuvent identifier la propriété de la propriété intellectuelle alors que l’IA commence à développer des solutions ?

Shieh-Newton : C’est un domaine inexploré car il n’y a pas encore de loi subtile à ce sujet. Mais je pense qu’il s’agit de savoir qui est celui qui a mis l’algorithme en place ? Qui est celui qui fait la formation sur les données ? De quel type de modèle s’agit-il ? Vous savez, si c’est un modèle d’apprentissage supervisé, alors il y a un processus de réflexion. Si vous commencez avec des données indésirables, vous obtiendrez probablement des résultats indésirables. Il y a donc un processus de réflexion sur la façon de le conserver.

Et puis il peut y avoir différents modules qui sont séparés. Il y a donc quelque chose là où il y a une tentative délibérée de détourner le flux de travail ou les calculs dans un sens ou dans l’autre. Et en fin de compte, cela pourrait être la personne qui finira par être l’inventeur, car nous savons actuellement que l’IA ne peut pas être un inventeur. Alors, cela soulève la question de savoir dans quelle mesure toutes les protections sont-elles en termes de contrats de travail appropriés ? Ou [are] les accords de cession d’inventeur déjà en place de sorte que s’il y a un différend parce que nous savons que la jurisprudence change tout le temps. Ainsi, ce qui se passe en ce moment ne reflète peut-être pas ce qui va vraiment se passer dans un an. Je veux dire que nous n’avons pas le même système qu’en Europe ou dans certaines autres juridictions où l’entreprise possède automatiquement toutes les données et tout.

MNH : Cela pourrait devenir trouble pour les entreprises qui n’ont pas ces contrats en place.

Shieh-Newton : Je pense que c’est assez standard avec les contrats de travail. Quel est le problème le plus compliqué, c’est à qui appartiennent les données. Parce que je pense que ces jours-ci, il y a beaucoup de collaboration et beaucoup de données sont échangées.

Je pense que c’est un principe général, non? Plus vous avez de données, meilleur est l’ensemble d’entraînement dont vous disposez. Je veux dire, si vous avez 10 points de données contre 10 000 points de données, vous pouvez obtenir une bien meilleure formation. Mais alors, d’où cela vient-il ?

Dans les universitaires, selon qui il s’agit, je suppose que certains d’entre eux sont très sophistiqués, mais d’autres sont simplement plus libres. Et ils veulent juste échanger des informations.

Le scénario le plus délicat est que différentes institutions ou différentes entreprises collaborent. Et puis, il est très difficile de savoir d’où viennent ces données, et si elles provenaient d’un hôpital, y a-t-il eu une sorte de publication ? Y a-t-il une sorte de préoccupation HIPAA? Je pense donc que ce sont des choses qui ne relèvent pas directement des brevets mais qui font partie du flux de travail global que nous devons prendre en compte parce que je pense que l’un des pires scénarios est que vous avez toutes ces données, et vous en fait venez avec une grande découverte et puis quelqu’un vient frapper en disant, eh bien, mais pour les données que j’ai données, vous n’auriez pas découvert cette grande chose et donc, par conséquent, j’en mérite une part.

Mais je pense qu’il y a des façons de progresser, et tout le monde a de bonnes intentions, et tout le monde veut aider à faire progresser la médecine, à faire progresser les remèdes et des choses comme ça. Mais il suffit d’une planification avancée et des bons accords en place. Et puis c’est comme, OK, tout est réglé. Maintenant, tout le monde va partager et faire de bons progrès.