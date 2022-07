Questions-réponses : Le rôle de la télésanté dans la lutte contre l’épidémie d’opioïdes

Au milieu de la pandémie de COVID-19, les décès par surdose de drogue aux États-Unis ont augmenté. Le CDC estime que plus de 107 000 personnes sont décédées en 2021, soit une augmentation de près de 15 % par rapport aux plus de 93 000 décès en 2020.

Mais la pandémie a également entraîné une augmentation soudaine de l’utilisation de la télésanté. Règlements les prescriptions de télésanté environnantes de substances contrôlées ont été assouplies pendant l’urgence de santé publique, permettant aux fournisseurs et aux startups d’offrir un traitement médicamenteux comme la buprénorphine pour les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes.

L’une de ces entreprises, Bicycle Health offre des soins virtuels ainsi que des prescriptions de médicaments. Le PDG et fondateur Ankit Gupta et le directeur médical, le Dr Brian Clear, ont rencontré MobiHealthActualités pour discuter du paysage du traitement des patients aux prises avec un trouble lié à l’utilisation d’opioïdes et de la récente augmentation de 50 millions de dollars de la startup en série B.

MobiHealthActualités : Pourquoi pensez-vous que la télémédecine fonctionne bien pour cette population ?

Dr Brian Clear : Tout est question d’accès. Donc, nous savons que seulement un patient sur 10 ayant un trouble lié à l’utilisation de substances a reçu un traitement au cours de l’année écoulée. Il y a beaucoup de raisons à cela, principalement liées à l’accès géographique. Quarante pour cent des comtés aux États-Unis n’ont même pas de fournisseur enregistré pour vous fournir de la buprénorphine pour les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes.

Il y a aussi la stigmatisation. Surtout dans les villes où les membres de leur système de santé ou leurs voisins savent qui ils sont, les patients hésitent à se présenter à ces programmes, qui sont des programmes agréés certifiés pour les soins spécialisés en toxicomanie, et il est connu que ces programmes offrent des soins spécialisés en toxicomanie.

Dans notre programme, nous constatons que 30 % des patients qui nous contactent n’ont jamais reçu de diagnostic de trouble lié à l’utilisation d’opioïdes auparavant et n’ont jamais eu accès à des soins pour un trouble lié à l’utilisation d’opioïdes auparavant, ce qui est vraiment remarquable. Cela signifie que nous faisons appel à des personnes qui, autrement, n’ont accès à aucun autre niveau de soins. Nous brisons enfin ce cycle consistant à servir sans cesse la même petite sous-population de patients.

Ankit Gupta : Oui, et je vais vous donner un exemple. Il y a un nouvelle réglementation en Alabama qui a été mis en ligne récemment, où un examen en personne est nécessaire au cours des 12 derniers mois pour prescrire une substance contrôlée. Au cours des deux derniers mois, nous avions tout un groupe de travail travaillant sans relâche pour aider nos centaines de patients à trouver des prestataires locaux en Alabama.

Après tous ces efforts, nous avons tout de même constaté que moins de 20 % des patients avaient effectivement trouvé un prestataire local. C’est parce que les fournisseurs n’étaient pas disponibles. Ils n’étaient pas abordables. Il y avait beaucoup de stigmatisation comme Brian l’a mentionné. Nous avons eu des rapports où les patients ne veulent pas être vus entrant dans les cliniques ; ils ne veulent pas que leur voiture soit garée à l’extérieur. Donc, nous étions dans une situation désespérée.

Nous avons dû littéralement transporter quelques prestataires en Alabama et y passer une semaine juste pour nous conformer à la réglementation afin de pouvoir continuer à prendre soin des patients que nous avons. Nous n’inscrivons pas de nouveaux patients, mais pour continuer à prendre soin des patients que nous avons, jusqu’à ce que nous trouvions une option appropriée pour eux sur le terrain. Et donc, il y a juste un énorme, énorme manque d’accès.

MNH : Il y a eu un augmentation des décès par surdose au cours des dernières années. Qu’avez-vous entendu des patients au sujet de leurs expériences d’accès aux soins ?

Dégager: La situation a toujours été lamentable et l’accès ne s’est pas détérioré au cours des deux dernières années. Ce qui s’est passé, c’est que le fentanyl est maintenant présent presque universellement dans l’approvisionnement en drogues illicites. Ainsi, les patients qui utilisent des opioïdes illicites sont beaucoup plus susceptibles de faire une surdose qu’ils ne l’ont jamais été dans le passé.

Le COVID a gardé les gens chez eux pendant très longtemps et a rendu les gens encore plus réticents à accéder aux ressources qui étaient déjà très limitées. Maintenant, je pense que nous commençons à dépasser cela, et les gens reprennent une vie plus normale. Donc, je ne peux pas dire que les restrictions COVID empêchent plus les gens d’être pris en charge.

Mais nous sommes maintenant dans un endroit où il n’y a pas que le fentanyl ; ce sont de nouveaux analogues du fentanyl — qui sont encore plus puissants — qui se trouvent dans l’approvisionnement en drogues illicites.

Gupta : Nous envoyé un sondage aux patients il y a environ quatre ou cinq mois. Il y avait environ 1 000 patients et nous leur avons posé de nombreuses questions, dont l’une portait sur leur vision du rétablissement et du traitement de la toxicomanie pendant le COVID.

Et ce que nous avons appris était assez différent du récit là-bas. Nous avons appris que 77 % de nos patients ont déclaré que la pandémie n’a pas rendu plus difficile le maintien ou la récupération. En fait, 42 % ont déclaré que cela leur avait facilité la tâche. Donc, encore une fois, cela montre comment la télésanté peut vraiment améliorer l’accès.

MNH : Bicycle Health a récemment levé une série B de 50 millions de dollars. Comment comptez-vous utiliser cet investissement ?

Gupta : Jusqu’à présent, nous avons assez bien réussi à atteindre les patients; nous avons servi plus de 17 000 patients jusqu’à présent dans 26 États. Mais nous n’en sommes qu’au début.

Nous allons utiliser cet investissement pour continuer à accroître l’accès au traitement des troubles liés à l’utilisation d’opioïdes. Cela comprend l’embauche de prestataires médicaux pour pouvoir accroître la capacité de voir les patients, la construction de notre technologie qui nous aide à la fois à fournir les soins et à améliorer la qualité des soins grâce à l’analyse de données et aux outils d’engagement des patients que nous avons construits en interne grâce à notre aléatoire programme de dépistage de drogue à domicile.

Nous avons également réussi à établir des partenariats avec des régimes d’assurance-maladie. Nous constatons une forte demande, tant de la part des régimes de soins gérés commerciaux que de Medicaid, pour accroître l’accès en diminuant le coût de cette population de patients. Nous investissons donc dans l’augmentation de ces partenariats.

Nous avons maintenant commencé à recevoir de l’intérêt de la part de prestataires qui souhaitent travailler avec nous, soit en nous référant des patients, soit en co-gérant des patients. Nous voulons utiliser cet investissement pour accroître également nos partenariats avec les prestataires médicaux, les gestionnaires de cas, les planificateurs de sortie, en particulier dans le cadre de la santé correctionnelle, mais aussi avec les employeurs pour atteindre les patients.