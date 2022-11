Ce n’est un secret pour personne que le système de santé américain est souvent difficile à naviguer, même pour spécialistes de l’industrie.

Trouver des médecins, trouver une assurance et accéder aux soins peut être un défi particulier pour les jeunes qui le font pour la première fois, a déclaré Lori Evans Bernstein, PDG et cofondatrice de Caraway. Les jeunes femmes et les autres femmes assignées à la naissance sont également confrontées à un paysage complexe de restrictions à l’avortement ainsi qu’à un besoin croissant de soins de santé mentale à la suite de la pandémie de COVID-19.

Caraway, qui offre des soins de santé mentale et physique virtuels destinés aux femmes âgées de 18 à 27 ans, s’est étendu à de nouveaux États, ajoutant récemment des services dans Ohio et Caroline du Nord. La startup a émergé furtivement au cours de l’été avec un financement de démarrage de 10,5 millions de dollars.

Bernstein s’est assis avec MobiHealthActualités pour discuter du déploiement de Caraway dans de nouveaux États et de ce que la startup a appris depuis son lancement en septembre.

MobiHealthActualités : Quels sont certains des besoins qui sont apparus dans la population que vous desservez : les jeunes femmes d’âge universitaire ? Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris ?

Lori Evans Bernstein : Il y a beaucoup de questions sur le contrôle des naissances. Il y a beaucoup de questions sur le TDAH. C’est intéressant, parce que nous avons beaucoup d’expertise dans l’entreprise sur le TDAH, mais nous ne prescrivons pas de stimulants, nous ne diagnostiquons pas le TDAH, nous ne renouvelons pas une ordonnance. Mais nous avons une expertise incroyable avec notre médecin hygiéniste en chef, avec un autre psychologue, et nous sommes donc en mesure de répondre aux questions à ce sujet. Et notre plan autour du TDAH – sur la route, l’année prochaine – est de commencer par beaucoup de coaching sur le fonctionnement exécutif, puis de voir quel est notre chemin pour commencer à soutenir les patients avec des diagnostics existants. Et puis de nouveaux diagnostics. Nous nous y sommes donc engagés, mais nous recevons beaucoup de questions.

Beaucoup de nutrition, beaucoup de questions sur les suppléments, ce qui est assez intéressant. La façon dont les membres ont posé des questions sur la santé mentale, ils peuvent ressentir beaucoup de stress et d’inconfort. Nous voyions un modèle avec beaucoup de stress et d’anxiété vraiment importants. Nous avons donc rapidement pu développer une boîte à outils pour les compétences de tolérance au stress. Il s’agit d’un clip audio qui décrit les étapes à suivre, que les membres peuvent écouter tout le temps dans l’application.

L’un des plans que nous avons pour plus tard cette année est de lancer un programme de bien-être en santé mentale qui est dans l’esprit des compétences pédagogiques. Ce sont des outils numériques avec lesquels le membre interagit, sur lesquels l’équipe de soins peut commenter et dialoguer avec le membre, puis la thérapie peut être commutée ou réduite dans le contexte de ce qui se passe pour ce membre individuel. Et nous sommes donc presque prêts à déployer le premier morceau de cela. Mais nous avons vu tellement de problèmes de tolérance au stress au début que nous avons rapidement pu sortir quelque chose.

MNH : Pourquoi avez-vous vu cela comme un groupe important sur lequel se concentrer pour Caraway ?

Bernstein : La réponse courte est le tsunami du besoin. Nous constations que l’accès aux soins était vraiment, vraiment limité. La crise de santé mentale qui se préparait avant COVID vraiment intensifié pendant COVIDet en particulier pour femmes.

À notre avis, vous ne pouvez pas traiter efficacement la santé mentale sans traiter la santé physique. L’esprit est connecté au corps, nous les voyons comme inséparables. Nous le voyions donc dans les données, dans les gros titres. Personnellement, j’ai beaucoup d’amis et de membres de ma famille dans ce groupe d’âge que j’ai vus de première main la souffrance qu’ils traversaient. Et puis, lorsque la décision Dobbs est arrivée, nous avons bien sûr eu une autre crise. La presse d’enseignement supérieur parlait immédiatement de la décision Dobbs comme étant une autre crise sur les campus universitaires.

Donc, ce tsunami de besoins combiné à des options tout simplement inadéquates pour les 18 à 27 ans. Qu’il s’agisse de la santé des étudiants ou des soins d’urgence, d’essayer de trouver des médecins, d’essayer d’obtenir des rendez-vous, d’avoir vraiment du mal à naviguer dans notre système et à naviguer dans l’assurance. Notre modèle est d’être aussi proactif et personnalisé que possible. Nous voulons enseigner à nos membres la santé comme une compétence de vie. Nous voulons qu’ils comprennent vraiment et s’engagent dans ce voyage, qu’ils gagnent en indépendance et qu’ils gagnent en autonomie dans la prise de décision.

MNH : Vous avez récemment annoncé des plans d’expansion en Caroline du Nord dans l’Ohio. L’Ohio a restreint l’accès à l’avortement, tandis que la situation est précaire en Caroline du Nord. Quelle est votre stratégie en matière de soins génésiques là-bas ?

Bernstein : Nous devons adopter une approche État par État et vraiment examiner toutes les implications, les implications juridiques, les implications pour faute professionnelle médicale, les implications sur la vie privée, toute publicité ou emploi.

Nous pensons que la réponse dans les États restreints est la contraception et l’éducation. Et pouvoir, au mieux de nos capacités, aider les femmes à comprendre leur corps, comprendre leurs cycles menstruels, parler de contraception et conseiller sur les choix.

Il y a beaucoup de choix de nos jours. Nous avons un médecin spécialisé en médecine pour adolescents dans notre équipe de soins qui vient d’assister à une réunion de l’American Academy of Pediatrics, et il y a eu beaucoup de discussions sur contraception réversible à longue durée d’action, qui sont les DIU et puis il y a maintenant un implant. Ils ne sont pas sujets aux erreurs de l’utilisateur et durent longtemps. Nous chercherons d’abord à référer les femmes pour les obtenir si c’est ce qu’elles veulent obtenir. L’année prochaine, nous espérons que nous serons en mesure de faire une partie de cela du point de vue des soins en personne. Mais nous voulons vraiment éduquer, et nous voulons vraiment présenter les options de contraception et aider à conseiller sur ce qui convient le mieux aux jeunes femmes.

MNH : Vous avez eu une carrière établie dans les soins de santé et les technologies de la santé, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Comment cela a-t-il affecté le développement de Caraway ?

Bernstein : Cela fait longtemps que l’on travaille sur différents aspects du système et que l’on essaie de conduire le changement, et tout le monde travaille dur et fait de son mieux pour apporter des améliorations. Mais nous ne faisons pas un très bon travail, comme le « nous » collectif, n’est-ce pas ? Les coûts augmentent et la qualité baisse.

Quand vous pensez à la génération Z et à tout ce que nous savons sur cette génération et que vous souhaitez initier une approche proactive des soins, montrant une expérience différente pour le système – étant donné l’énorme besoin à cet âge déjà – et donnant vraiment le ton pour un changement systémique qui doit se produire à plus long terme. Je pense que si nous montrons à cette génération une expérience différente, j’espère que cela inspirera un changement continu du système.