TAIPEI, Taïwan (AP) – Le premier voyage du président chinois Xi Jinping à l’étranger depuis les premiers jours de la pandémie de COVID-19 se chevauchera avec une visite du pape François au Kazakhstan, bien que le Vatican affirme qu’il n’est pas prévu qu’ils se rencontrent.

La visite d’Etat de Xi mercredi intervient quelques semaines seulement avant une réunion politique très importante en Chine où il devrait prendre un troisième mandat alors qu’il consolide son emprise sur le pouvoir. Le pape est au Kazakhstan jusqu’à jeudi pour une visite d’Etat et un congrès interreligieux des chefs religieux du monde.

Interrogé lors de son vol vers le Kazakhstan sur une éventuelle rencontre avec Xi, le pape a déclaré : « Je n’ai aucune nouvelle à ce sujet. Mais je suis toujours prêt à aller en Chine.

Les deux ont déjà été dans le même voisinage et ne se sont pas rencontrés, notamment à New York pour l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015 et la visite de Xi en Italie en 2019.

Le Vatican et la Chine doivent renouveler leur accord de 2018 sur les nominations d’évêques à la fin de ce mois. Une délégation du Vatican est récemment revenue de Pékin et les responsables du Saint-Siège s’attendent à ce que l’accord se poursuive.

Voici un aperçu des relations compliquées de Pékin avec le Vatican et des conditions auxquelles les fidèles sont confrontés en Chine.

___

QUELLE EST LA RELATION DE LA CHINE AVEC LE VATICAN ?

La Chine n’a pas de relations diplomatiques avec le Vatican, depuis que le Parti communiste au pouvoir a exigé que les catholiques romains en Chine rompent leurs liens avec le Vatican dans les années 1950. Pendant des décennies, les gens ne pouvaient adorer que dans des églises affiliées à l’Association catholique patriotique contrôlée par le parti.

L’Association suit la doctrine du Vatican et envoie des théologiens à Rome pour des sessions d’étude, mais le parti au pouvoir rejette tout rôle du pape dans la sélection des évêques en Chine ou la gestion des églises.

Les deux parties sont parvenues à un accord en 2018 qui a donné au Saint-Siège le dernier mot sur les évêques proposés par Pékin, mais les détails n’ont jamais été publiés. Francis a déclaré que le processus implique un dialogue, mais qu’il a le dernier mot.

Pékin insiste depuis longtemps sur le fait qu’il doit approuver les nominations dans le cadre de sa souveraineté nationale. Le Vatican a insisté sur l’autorité divine du pape pour choisir les successeurs des apôtres du Christ.

Les responsables du Vatican ont déclaré que si le Vatican ne forgeait pas quelque chose de nouveau, il y avait un risque que l’Église catholique en Chine se divise irrévocablement.

La Cité du Vatican, dont le pape est le chef de l’État, est le dernier gouvernement européen à entretenir des liens avec Taïwan, la démocratie insulaire autonome que le Parti communiste revendique comme faisant partie de son territoire. Tout accord visant à établir des liens formels avec Pékin obligerait probablement le Vatican à rompre ses relations diplomatiques avec Taïwan et à approuver la revendication du parti sur l’île.

___

COMMENT LA RELATION PÉKIN-VATICAN A-T-ELLE ÉVOLUÉ CES DERNIÈRES ANNÉES ?

Les responsables du Vatican ont déclaré qu’ils espéraient que l’accord de 2018 conduirait à des améliorations des conditions de la communauté catholique chinoise et ne se concentrerait pas uniquement sur les nominations d’évêques.

L’accord a rapproché la Chine et le Vatican au cours des quatre dernières années, a déclaré Chang Chia-lin, professeur d’études religieuses à l’Université Tamkang de Taiwan.

“À l’avenir, si la Chine accepte de laisser le pape effectuer une visite, je pense que la possibilité pour le Vatican et la Chine d’établir des relations diplomatiques s’approfondira”, a déclaré Chang.

Malgré les liens plus étroits, les catholiques pratiquant en dehors des églises d’État sont confrontés à de fortes pressions et à un harcèlement. Des groupes de défense des droits ont critiqué l’accord, affirmant que les coûts l’emportaient sur les avantages apportés.

Joseph Zen, un éminent cardinal catholique de Hong Kong qui avait été un fervent critique du Parti communiste chinois, a été arrêté en mai dans le cadre d’une répression contre la dissidence dans la ville chinoise semi-autonome.

Le Vatican a publié une déclaration d’inquiétude – une rareté compte tenu de sa relation délicate avec Pékin.

« Il semble probable qu’afin de maintenir la diplomatie positive nécessaire pour poursuivre l’accord sino-vatican, le Vatican n’a pas voulu condamner les crimes contre l’humanité en cours du gouvernement chinois visant les Ouïghours et la répression des droits de l’homme à Hong Kong – même lorsqu’il a affecté des catholiques éminents comme le cardinal Zen », a déclaré William Nee, coordinateur de la recherche et du plaidoyer chez Chinese Human Rights Defenders.

On estime qu’un million ou plus d’Ouïghours et d’autres personnes appartenant à des groupes ethniques à prédominance musulmane ont été détenus dans des camps d’internement dans la région occidentale du Xinjiang, ce qui, selon l’organe des droits de l’homme de l’ONU, pourrait constituer des “crimes contre l’humanité”.

___

QUELLE EST LA SITUATION DES CHRÉTIENS EN CHINE ?

Sous Xi, la Chine a lancé une répression contre le christianisme ces dernières années, dans le cadre d’un resserrement général des libertés religieuses qui a également touché les fidèles de l’islam et, dans une moindre mesure, le bouddhisme et le taoïsme.

Des dizaines de millions de catholiques romains chinois ainsi que de chrétiens avaient adoré pendant des décennies dans des «églises de maison» informelles et leur présence était tolérée.

Mais la volonté de la Chine de « siniser » la religion et de donner le contrôle ultime au Parti communiste plutôt qu’à un chef religieux a conduit les églises informelles à subir d’intenses pressions pour fermer. Des fidèles chrétiens ont vu leurs églises perquisitionnées, tout en faisant face à des interrogatoires et à de la surveillance. La police a arrêté des pasteurs et des prêtres associés à ces églises.

Certains, comme l’Église réformée sainte de Shenzhen, ont fui à l’étranger afin de pratiquer leur version de leur religion.

Malgré la répression, le nombre de catholiques et de croyants d’autres confessions chrétiennes a augmenté au cours des dernières décennies, selon les experts.

« En Chine, un chrétien ordinaire, ou un catholique, a une liberté religieuse limitée. Ils peuvent aller à l’église pour la messe et la prière, et cette soi-disant liberté religieuse limitée, et c’est sous l’église qui est contrôlée par le Parti communiste », a déclaré Chang.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Joe McDonald à Pékin et Nicole Winfield à Nur-Sultan, au Kazakhstan, ont contribué à ce rapport.

Huizhong Wu, Associated Press