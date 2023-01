Questions-réponses : l’ancien secrétaire de la VA, Shulkin, sur l’amélioration des soins aux patients en matière de santé numérique

Dr David Shulkin a eu une carrière de plusieurs décennies dans le domaine de la santé, allant du travail aux échelons supérieurs du secteur privé de la santé à la nomination par le président Barack Obama au poste de sous-secrétaire à la santé du département américain des Anciens Combattants en 2015. Deux ans plus tard, Shulkin a été confirmé comme le neuvième secrétaire du ministère des Anciens Combattants sous le président Donald Trump.

Shulkin a parlé avec MobiHealthActualités sur la façon dont l’industrie de la santé a changé tout au long de sa carrière et comment il utilise les leçons de son temps dans la fonction publique pour développer sa startup de gestion de la douleur chronique Passer outre.

MobiHealthActualités : Quels types de changements avez-vous observés dans le secteur de la santé au cours de votre carrière ?

Dr David Shulkin : Ouah. Eh bien, c’est une grande question. La plupart du temps, ce que j’ai vu est une transition depuis l’époque où il y avait une autonomie professionnelle complète, où le fournisseur était celui qui contrôlait ce qui se passait. Cela signifiait que le fournisseur déterminerait le prix, le fournisseur donnerait les conseils et s’attendrait à ce que les gens les suivent, et le fournisseur était vraiment en mesure de déterminer le déroulement du traitement.

Cela a changé sur environ deux décennies, où le pouvoir est passé au payeur, à la société de soins gérés, où la société de soins gérés, grâce à l’échelle, a obtenu le contrôle d’abord du prix, puis du service, puis a finalement commencé à prendre des décisions politiques.

Et maintenant, nous entrons dans une phase où, j’espère, il s’agit d’une transition vers le patient lui-même, où le patient a non seulement la capacité, grâce à la conception des prestations, mais aussi la capacité, grâce à la transparence, aux connaissances et aux outils, de pouvoir devenir un gestionnaire de leurs propres soins.

MNH : C’est vraiment quelque chose pour lequel nous pourrions remercier la santé numérique, n’est-ce pas ? Permettre aux consommateurs d’accéder à des informations qui, autrement, seraient difficiles à obtenir.

Choulkin : Je pense que c’est vrai. La santé numérique signifie beaucoup de choses pour différentes personnes. Commençons par Google. Google a fourni aux patients beaucoup plus de choix, beaucoup plus d’informations, beaucoup plus de facilité d’accès à l’information. Et maintenant, si vous prenez des outils numériques et que vous mettez les informations dans un format plus utilisable et personnalisé qui interagit avec le patient et répond à la façon dont le patient réagit à une condition, vous avez raison, je pense que cela responsabilise le consommateur.

MNH : Et vous utilisez la santé numérique dans votre travail actuel, n’est-ce pas ? Vous avez lancé une entreprise de traitement de la douleur chronique avec votre fille, appelée Override.

Choulkin : Oui, l’aspect numérique de ce que nous essayons de faire en est vraiment une grande partie. Ce que nous essayons de faire dans ce nouveau modèle d’aide aux patients souffrant de douleur chronique, c’est de créer cet équilibre au sein d’une équipe. Et c’est vrai avec de nombreuses maladies chroniques, que lorsque vous recevez des soins en silo, ou qu’une seule partie des soins répond aux besoins d’une personne, vous ne voyez souvent pas le résultat que vous devriez.

Donc, ce que nous faisons dans ce modèle de douleur chronique, c’est donner à chaque personne une équipe interdisciplinaire complète : un médecin, un psychologue, un physiothérapeute, un coach, puis les outils numériques, car le patient doit faire partie de cette équipe. Le patient doit être celui qui détermine à quelle vitesse, à quelle vitesse, ce qui est nécessaire, plus ou moins, et qui dit à l’équipe comment il va et comment l’équipe doit répondre au patient. Et c’est là que les outils numériques peuvent intervenir.

MNH : En quoi votre application diffère-t-elle des applications similaires sur le marché ?

Choulkin : C’est vraiment l’expertise du contenu autour de la douleur chronique et la compréhension que la douleur chronique n’est pas la même chose que la douleur aiguë. La douleur chronique est un trouble du système nerveux central où les voies cérébrales ont en fait changé, devenant beaucoup plus proactives et déclenchant des signaux de douleur, elle nécessite donc une approche neuroscientifique de la douleur. Et pour ce faire, il est préférable de le faire de manière multidisciplinaire avec une équipe de soutien aux soins autour du patient. Et donc ce modèle, bien qu’il semble sensé, est vraiment très difficile à trouver dans ce pays.

MNH : Y a-t-il un lien entre le travail que vous avez effectué au Département américain des anciens combattants et ce que vous faites maintenant avec votre offre de traitement de la douleur chronique ?

Choulkin : C’est très lié. J’étais le PDG d’un système hospitalier et je suis entré dans la VA parce que le président Obama m’a demandé de venir aider à gérer le système de santé de la VA. Au moment où cela s’est produit, c’est exactement à ce moment-là que nous retirions des millions d’anciens combattants des opioïdes. Et quand nous les avons retirés des opioïdes, [the majority] d’entre eux ont souffert, et il n’y avait pas grand-chose pour les aider. Ce n’était vraiment pas une bonne situation. Les gens se sont tournés vers les drogues illicites, ils se sont tournés vers le suicide. Ils ont déprimé. Des choses graves se sont produites.

Alors par nécessité, nous nous sommes développés dans le Département des anciens combattants une approche d’équipe pour soutenir les vétérans souffrant de douleur chronique. Et cela incluait d’enseigner au vétéran à être un membre actif de sa propre équipe. Et maintenant que cela a été étudié sur des centaines de milliers d’anciens combattants, il est assez clair que cela fonctionne, et cela fonctionne beaucoup mieux que tout ce que j’ai vu dans le secteur privé.

Donc, ce sont en fait les preuves de la VA et le travail acharné qui a été fait par les personnes qui travaillaient dans la VA, les vétérans qui ont fait fonctionner ce modèle, qui nous ont vraiment permis de pouvoir en tirer des leçons pour prendre cela pour aider tous sortes d’Américains qui n’ont jamais eu accès à un tel modèle auparavant.

MNH : Qu’espérez-vous finalement qu’il se passe avec Override?

Choulkin : Ce que nous essayons vraiment de faire, c’est de changer la norme de soins et de permettre aux autres de voir qu’il existe des moyens plus efficaces d’aider les personnes souffrant de douleur chronique.

Il y a littéralement des millions d’américains Souffrance. Et c’est en partie la raison pour laquelle nous voyons tant de problèmes de santé comportementale, de problèmes de drogue, de surdoses d’opioïdes et toutes sortes de choses qui sont vraiment des crises de santé publique. Nous devons changer la façon dont nous aidons et traitons les patients, et leur permettons de s’aider eux-mêmes.