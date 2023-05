Questions-réponses : la société de capital-risque 3CC recherche des entrepreneurs d’horizons divers

Il existe un groupe diversifié de fondateurs dans le secteur de la santé numérique. Pourtant, inégal l’accès à l’investissement existe au sein de ces groupes, et de nombreux entrepreneurs peuvent avoir besoin d’aide pour surmonter les obstacles dans le paysage des soins de santé et du capital-risque.

Julien Pham, fondateur et associé gérant de Third Culture Capital (3CC), s’est entretenu avec MobiHealthActualités pour discuter des raisons pour lesquelles son entreprise accorde la priorité aux investissements de démarrage dans les entreprises de technologie de la santé avec des fondateurs issus de communautés historiquement marginalisées et des avantages de le faire pour tous les acteurs de la santé.

MobiHealthActualités : Pourquoi 3CC se concentrer sur le financement de cette population en particulier, et comment cela profite-t-il au marché des entreprises, aux patients et aux prestataires ?

Julien Pham : Vous pouvez presque considérer cela comme une sorte d’approche de l’investissement à partir d’une approche ascendante. Nous croyons que ces personnes, qu’elles soient étiquetées ou décrites comme marginalisées ou diversifiées, ou qu’elles soient des immigrants de première génération ou des femmes fondatrices, sont souvent très talentueuses, très passionnées, mais n’ont pas accès au capital.

Donc, être une personne soucieuse de trouver des solutions, et, vous savez, vous diriez: « D’accord, donnons-leur accès au capital », mais pas de capital n’est pas suffisant. Vous devez les coacher, vous devez ouvrir des portes, vous devez établir des liens, et cetera. Et pour nous, nous croyons que ces personnes ont ces ensembles de compétences naturelles et ces expériences vécues, pour réussir si elles en ont l’occasion.

Je généralise, c’est vrai, mais quelqu’un venant d’une communauté marginalisée, on pourrait peut-être supposer qu’il est tellement passionné par, vous savez, grandir, ne pas avoir les ressources dont disposaient les autres, et ils se débattaient et, vous savoir, revenu monoparental, ou, vous savez, immigrant de première génération, quelle que soit l’histoire, et ils essaient de résoudre ce problème pour les communautés d’où ils viennent avec des gens qui leur ressemblent.

Souvent, ces personnes sortent de leur situation et sont peut-être les premières à recevoir une éducation, une éducation collégiale. Et donc nous considérons que c’est une mission chez 3CC de vraiment aider ces individus à développer des technologies ou à créer des services qui amélioreront en quelque sorte les résultats pour les communautés qui peuvent leur ressembler, ou, vous savez, d’où ils viennent.

MNH : Comment les entreprises peuvent-elles garantir que leurs plateformes sont attractives et fonctionnent pour toutes les populations ?

Pham : Il faut du leadership, et il faut de l’intention. Je pense que si vous construisez un produit ou une technologie qui va utiliser une nouvelle technologie de pointe, comme l’IA pour fournir une solution, vous savez, des diagnostics compagnons ou quoi que ce soit que vous fassiez dans la thérapie numérique, je pense que c’est super, d’accord. Mais cela peut prendre n’importe quelle direction. Vous pouvez simplement faire ce qui a été fait auparavant, mais en utilisant la technologie pour le faire, ou, vous savez, en tant que leader international qui se soucie de la diversité, qui se soucie de l’accès aux soins et de l’inclusion, vous pouvez créer une technologie qui en tient compte . Et je pense que nous recherchons ces types de leaders et de fondateurs qui font cela.

MNH : Quel type d’entreprises soutenez-vous ?

Pham : Nous nous concentrons sur les technologies pilotées par logiciel, et elles tombent en quelque sorte dans des catégories différentes. Je veux dire, je pense que si vous regardez les choses de la manière traditionnelle dont le capital-risque investit, nous ne le faisons pas de cette façon. Mais cela tomberait dans la santé numérique, dans la thérapie numérique, vous savez, où nous appelons la technologie bio ces jours-ci, qui est en quelque sorte plus un logiciel d’abord ou un type de découverte de médicaments axé sur l’IA. Mais en fin de compte, nous soutenons, numéro un, les fondateurs qui ne rentrent pas dans le moule… et nous voulons que ces fondateurs construisent des solutions qui rempliront le quadruple objectif, et ce quadruple objectif est, numéro un, d’améliorer résultats pour les patients. Deuxièmement, réduire le coût de la prestation des soins au niveau du système. Et numéro trois et quatrième, améliorer l’expérience des soins pour les patients et améliorer l’expérience des soins pour les fournisseurs.

MNH : Que diriez-vous à nos lecteurs qui recherchent peut-être un financement auprès d’une entreprise comme la vôtre ?

Pham : Vous devez continuer. C’est dur pour tout le monde en ce moment. Les gens perdent leur emploi. Il est difficile pour un fonds comme le nôtre, surtout en tant que gestionnaire émergent, de lever des capitaux auprès de LPs [limited partners]. Il est difficile pour les startups de lever des capitaux auprès des VC [venture capitalists]. Il n’y a pas de règle empirique ou de formule magique.

Il fut un temps où les gens venaient me montrer cette diapositive et disaient, Oh, nous levons des capitaux pour nous donner, genre, une piste pendant 18 mois. Vous savez, au début, il est difficile de savoir si c’est vrai. Mais maintenant, les diapositives que je vois montrent des gens qui viennent récolter des fonds pendant 24 à 36 mois. Et peut-être que je suis un peu facétieux, mais c’est le même montant. C’est que le nombre a changé. Cela signifie que je pense que les gens font beaucoup plus attention à la façon dont ils dépensent leur argent. Et je pense que cela s’avérera utile parce que les entreprises qui survivront à cela seront extrêmement résilientes, et celles-ci auront des modèles commerciaux solides et connaîtront un grand succès.