Questions-réponses : la nouvelle startup d’AION Labs vise à rationaliser le processus de découverte de médicaments

Cette semaine AION Labs, basé en Israël, un partenariat de découverte de médicaments basé sur l’IA entre des sociétés pharmaceutiques et technologiques mondiales comme AstraZeneca, Merck, Pfizer, Teva, Israel Biotech Fund et Amazon Web Services, a annoncé la création d’une nouvelle start-up baptisée OMEC.AI.

OMEC.AI vise à construire une plate-forme informatique utilisant l’IA qui peut aider les chercheurs à évaluer l’état de préparation d’un essai clinique d’un médicament candidat, à identifier les responsabilités de sécurité cachées et à suggérer des expériences pour combler les lacunes identifiées.

Gill s’est assis avec MobiHealthActualités pour discuter d’OMEC.AI, de l’origine de la startup et des données qu’elle utilisera dans ses calculs d’IA pour atteindre les résultats escomptés.

MobiHealthActualités : Pouvez-vous me parler d’OMEC.AI et de ses objectifs ?

Gill : Tout notre modèle de création d’entreprise repose sur trois piliers. Le premier pilier commence toujours par un grand défi qui, s’il était résolu, aurait un impact réel sur les patients et, bien sûr, une entreprise très solide et viable abordant une opportunité dont l’industrie a besoin.

Deuxièmement, nous recherchons les meilleurs scientifiques et fondateurs pour pouvoir relever ce défi avec un processus d’évaluation approfondi très long et ardu.

Troisièmement, nous les mettons en place en tant que nouvelle entreprise en démarrage avec un financement, puis les encadrons systématiquement pour réussir et les soutenons en leur donnant les données et tout ce qui est nécessaire pour qu’ils réussissent.

Tout cela est mené non seulement par l’équipe d’AION Labs, mais également par nos partenaires dans un modèle de co-développement où tout le monde travaille ensemble dès le premier jour pour aider à construire cette entreprise et à la faire réussir pendant quatre ans.

Dans ce cas, OMEC.AI a trois partisans parmi nos partenaires : Pfizer, AstraZeneca et Merck (l’Allemand Merck, EMD Serono). Ces trois personnes sont des investisseurs directs dans OMEC.AI et détiennent une participation dans la société, mais aucun droit de propriété intellectuelle. Ils nomment chacun des champions au sein de leur organisation R&D pour les aider et travailler systématiquement avec eux au développement de la technologie, et ont participé à la définition du challenge ainsi qu’à la sélection des candidats.

OMEC.AI traite de la manière dont nous prenons le processus de décision du candidat-médicament qui doit entrer dans les essais cliniques, ce qui est probablement la décision la plus cruciale dans le processus de R&D pharmaceutique. Une fois que vous avez décidé sur quel candidat-médicament parier en tant que dirigeant pharmaceutique ou biotechnologique, cela entre dans un processus d’investissement de centaines de millions de dollars que vous n’arrêtez jamais à moins que la science n’échoue.

Donc, ce que nos partenaires voulaient vraiment faire, c’est utiliser l’intelligence artificielle pour pouvoir créer une plate-forme technologique qui les aiderait à prendre de meilleures décisions et, en fin de compte, à réduire le taux d’attrition et à rendre ces médicaments plus sûrs et plus efficaces pour les patients.

Le défi était de savoir comment prendre toutes ces données – les données précliniques générées ainsi que d’autres sources de données – et créer une plate-forme basée sur l’IA qui serait capable de tester le médicament et de vous dire quelles sont ses chances de succès pendant les phases d’essais cliniques avant qu’il ne passe chez l’homme ? Et à l’heure actuelle, ce processus se fait essentiellement manuellement avec très peu d’informations technologiques.

En fin de compte, nous savons que la grande majorité n’obtient pas l’approbation du marché parce qu’elle a échoué à un moment donné au cours du processus. Il y a donc évidemment un besoin non satisfait et quelque chose que les technologies numériques et informatiques devraient pouvoir résoudre si vous amenez les bonnes personnes à le faire. Et c’est ce que nous avons cherché à trouver.

MNH : Qui sont les personnes que vous avez trouvées pour créer cette équipe et que chercheront-elles à résoudre ?

Gill : Ce sont deux vétérans de l’intelligence artificielle qui ont travaillé à la pointe de la technologie dans le domaine de l’IA dans l’industrie automobile, principalement. Ils travaillaient chez Mobileye, une société de conduite autonome basée en Israël, mais qui a été vendue à Intel pour 15 milliards de dollars.

Donc, ils sont venus vers nous avec une approche technologique de pouvoir créer une plate-forme qui peut intégrer les données, et d’une manière très ambitieuse qu’il y aura un risque élevé, mais aussi une récompense élevée. Et nos partenaires adorent leur approche – les partenaires R&D les ont rencontrés.

Ainsi, ces trois sociétés, AstraZeneca, Pfizer et Merck, ainsi qu’Amazon Web Services, les prendront également en charge. Ils auront donc ces quatre entreprises, en tant qu’investisseurs ou supporters et dans le cas d’Amazon, travaillant main dans la main avec eux pour pouvoir développer la technologie. Nous avons également reçu une subvention du [Israeli] gouvernement pour les soutenir. Ils reçoivent donc un financement de 2 millions de dollars, essentiellement, dans le cadre d’un cycle de pré-amorçage. Et ils commencent à travailler ce mois-ci.

MNH : Vous avez dit que c’est à haut risque mais très rémunérateur. Pouvez-vous me dire quels pourraient être certains de ces risques?

Gill : Eh bien, il n’est pas prouvé que vous puissiez [do this]. À ce jour, il n’existe actuellement aucune technologie capable de faire ce qu’ils essaient de faire. Donc, c’est le risque. Pouvons-nous vraiment créer une plate-forme d’IA avec les données qui leur sont accessibles pour pouvoir tester chaque type de médicament avant qu’il ne passe en essai clinique ? Pouvoir dire à la pharma, aux investisseurs ou à qui que ce soit un utilisateur si ce candidat-médicament a ou non une forte probabilité de succès ou une forte probabilité de toxicité ? C’est quelque chose qu’ils vont essayer de faire. C’est encore à faire. Donc, par conséquent, c’est par définition, à haut risque.

MNH : L’IA est vraiment aussi bonne que les informations qui y sont insérées. Ce qui est intéressant, c’est que vous avez Merck, AstraZeneca, Pfizer et d’autres impliqués dans le projet. Les données proviennent-elles de chacune de ces entreprises ? Des données sélectives sont-elles utilisées ?

Gill : Ainsi, les entreprises se sont toutes engagées à fournir les données nécessaires pour qu’elles puissent faire tout ce dont elles ont besoin en fonction de ce dont elles disposent. Ce n’est pas comme si Pfizer allait dire, d’accord, prenez toutes nos données historiques sans sélection rigoureuse. Les partenaires sont heureux de partager leurs données avec la startup.

Ils sont déterminés à le faire, et ils veulent le faire pour les aider à développer leur technologie. Mais ils ne veulent pas partager entre eux, et ils ne sont pas autorisés à partager entre eux, car ce serait anticoncurrentiel par définition. Nous créons donc une plateforme pour leur permettre de pouvoir partager ces données de manière fédérée dans le respect de toutes les bonnes pratiques.

MNH : Qu’espérez-vous que ce programme mène à terme ? Qu’espérez-vous que cette entreprise puisse résoudre ?

Gill : Ce que nous essayons de réaliser chez AION Labs en général, puis spécifiquement pour cette entreprise, c’est de créer de grandes startups basées sur l’IA à croissance indépendante pour le domaine de la biotechnologie afin que nous puissions aider les scientifiques et les chercheurs – non pas pour les remplacer, mais pour vraiment leur donner les moyens en apportant de nouvelles capacités technologiques, afin qu’ils puissent optimiser l’ensemble du processus de découverte et de développement de médicaments.