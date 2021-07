Questions-réponses : Dylan Matthews, correspondant principal, sur la couverture du crédit d’impôt pour enfants

Aujourd’hui, les familles commencent à recevoir le crédit d’impôt pour enfants élargi qui a été promulgué dans le cadre de l’American Rescue Plan. Le correspondant principal de Vox, Dylan Matthews (qui a rejoint le site en tant que l’un de ses trois premiers employés en février 2014) écrit sur la possibilité d’allocations familiales depuis 2016. Maintenant que c’est enfin politique, il a expliqué à la salle de presse comment il s’est intéressé. dans le sujet et où nous allons à partir d’ici.

Vous avez écrit sur les allocations familiales depuis 2016. Qu’est-ce qui vous a d’abord intéressé par le sujet ?

J’ai écrit sur la pauvreté en général pendant toute ma carrière et j’ai toujours été frappé par le taux nettement plus élevé de pauvreté infantile aux États-Unis par rapport à la plupart de nos pays pairs. Lorsque j’ai commencé à rechercher pourquoi c’était le cas, j’ai trouvé que la réponse était assez simple : la plupart des pays riches subventionnent les familles avec enfants par le biais d’allocations familiales, ce qui à la fois facilite la création d’une famille pour les personnes de la classe moyenne et aide les personnes en bas l’échelle des revenus échappe à la pauvreté.

J’étais donc curieux : pourquoi ces autres pays paient-ils les parents ? Y a-t-il une bonne raison pour laquelle les États-Unis ne devraient pas faire de même, ou pourquoi cela ne fonctionnerait pas ici ? Et j’en ai conclu que non. D’autres pays l’ont fait parce que c’était une bonne idée, et nous devrions faire de même.

Quand avez-vous vu que le terrain a commencé à changer en termes de politiciens prenant l’idée au sérieux ?

Il y avait beaucoup de personnalités politiques et de défenseurs qui ont travaillé pour nous amener à ce moment, et je ne veux effacer le travail d’aucun d’entre eux. Mais j’ai personnellement vu le terrain changer fin 2017, lorsque Donald Trump tentait de faire adopter son projet de loi de réduction d’impôts. Son plan a supprimé quelques autres avantages pour les familles avec enfants et l’a compensé en doublant le crédit d’impôt pour enfants de 1 000 $ par enfant à 2 000 $.

Mais dans son plan, les familles pauvres étaient toujours exclues du crédit intégral. Les démocrates au Congrès, en particulier les sénateurs Michael Bennet (D-CO) et Sherrod Brown (D-OH), ont donc fait pression pour étendre le crédit pour enfants et le rendre entièrement remboursable, ce qui signifie que les parents pauvres en bénéficieraient pleinement. . Cette poussée n’a pas fonctionné, mais avec l’aide de personnalités telles que les représentantes Rosa DeLauro (D-CT), Suzan DelBene (D-WA), Barbara Lee (D-CA) et Lucille Roybal-Allard (D-CA) , c’est devenu une politique de consensus au sein du parti démocrate.

D’ici 2019, il semblait assez probable que le prochain président démocrate, que ce soit en 2020 ou 2024 ou plus tard, essaierait d’adopter un crédit d’impôt pour enfants entièrement remboursable.

Dans quelle mesure le crédit d’impôt pour enfants élargi est-il inclus dans le plan de sauvetage américain ?

Pour l’année où il est en vigueur, cela change la donne : la question n’est pas si la pauvreté chez les enfants va diminuer, mais à quel point cela va être une chute dramatique. Dans le même temps, le crédit n’est actuellement en vigueur que pour 2021. S’il expire et que les derniers versements s’accompagnent de remboursements d’impôt au printemps prochain, alors nous nous en souviendrons comme à peine plus qu’une expérience temporaire.

vous avez écrit que le crédit d’impôt pour enfants élargi devrait être rendu permanent. Quelle est la probabilité que cela se produise ?

Je suis prudemment optimiste. Le parti démocrate est clairement divisé sur certaines questions de dépenses, et en particulier sur les questions climatiques où le sénateur Joe Manchin (D-WV) hésite beaucoup plus à passer des combustibles fossiles que ses collègues. Mais ils ne sont pas très divisés sur le crédit d’impôt pour enfants. Chaque sénateur démocrate a emballé le projet de loi de relance qui a créé le nouveau crédit élargi, et j’ai le sentiment que le gros programme de dépenses que le président du comité sénatorial du budget, Bernie Sanders (I-VT) prépare, prolongera presque certainement le crédit de plusieurs années, sinon le rendre permanent.

Plus important encore, les politiques peuvent créer leur propre politique. Il serait impensable d’abroger la Sécurité sociale aujourd’hui car les seniors et les personnes handicapées qui en bénéficient feraient un enfer. J’espère que les parents bénéficiant du crédit d’impôt pour enfants feront entendre leur voix s’il y a le moindre risque qu’il expire.

Comment voyez-vous l’équilibre dans votre écriture entre le reportage et le plaidoyer ?

Les valeurs journalistiques les plus importantes pour moi sont la fidélité à la vérité et l’indépendance. Je ne vais pas diffuser de statistiques qui, selon moi, aident mon cas, mais qui sont empiriquement douteuses, et je ne travaille pour aucun politicien ou faction politique, et je n’éviterai pas de les critiquer en pensant que nous sommes « dans la même équipe. » Je ne fais partie d’aucune équipe.

Mais comme l’a dit un homme sage, il y a des gens qui veulent seulement interpréter le monde tel qu’il est ; le but, cependant, est de le changer. Je ne suis pas intéressé à rendre compte des efforts déployés pour réduire la pauvreté des enfants comme si je ne voulais pas également réduire la pauvreté des enfants ou que je n’avais pas d’opinion sur la meilleure façon de réduire la pauvreté des enfants. Mon espoir est que mon travail puisse à la fois informer les lecteurs et, dans une très petite mesure à la marge, rendre légèrement plus probable la mise en œuvre de bonnes idées comme un crédit d’impôt pour enfants entièrement remboursable.