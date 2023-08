Questions-réponses : Distributed Ventures sur sa levée de fonds de 100 millions de dollars et son investissement dans la santé numérique

Distributed Ventures, société de capital-risque de démarrage basée à Chicago, née de NFP Ventures, a annoncé qu’elle avait fermé 100 millions de dollars en engagements totaux le mois dernier, qu’il prévoit d’utiliser pour investir dans l’insurtech, la fintech et la santé numérique.

Shawn Ellis, associé directeur chez Distributed Ventures, a rejoint MobiHealthActualités pour discuter de la position unique de l’entreprise pour cultiver la croissance dans l’espace de la santé numérique grâce à l’investissement.

MobiHealthActualités : ​​Comment allez-vous utiliser les fonds pour aider la communauté de la santé numérique ?

Shawn Ellis : Nous sommes un fonds qui se concentre sur ce que nous appelons l’avenir du risque. Cela englobe quelques types différents de sous-verticaux. Et notre vision du marché et des opportunités au sein du marché est vraiment façonnée par certains de nos LP stratégiques [limited partners] qui représentent des perspectives d’assurance commerciale, couvrant quelques contextes différents – avantages sociaux, conseil, distribution d’assurance-vie, puis certains services financiers qui chevauchent une sorte de dimension financière et de santé de la santé numérique qui est vraiment devenue à la mode au cours des deux dernières années .

Notre fonds examinera donc tout ce qui concerne la santé numérique ou les avantages distribuables dans un canal d’entreprise, insurtech et fintech. Et souvent, ces opportunités couvrent plusieurs secteurs verticaux. Nous examinons donc les choses à l’intersection de toute courbe de coût, courbe de risque, navigation dans les soins de santé, gestion des maladies et opportunité qui peuvent affecter positivement le coût, l’expérience du patient ou du consommateur de santé, ou finalement alléger une partie du fardeau pour l’entité à risque. dans aucun de ces contextes. On joue assez tôt. Nous sommes donc un fonds d’amorçage et axé sur la série A.

MNH : Qu’avez-vous à offrir aux entreprises de santé numérique que d’autres fonds de capital-risque ne peuvent pas leur offrir ?

Ellis : C’est une combinaison spéciale, premièrement, d’avoir une connectivité directe à cette expertise en la matière qui représente vraiment la vue de première ligne du marché. Nous pouvons donc aider, tout d’abord, à identifier les opportunités qui sont en quelque sorte les premières à perturber le marché. Souvent, dans les entreprises en démarrage, il y a une question de synchronisation du marché. C’est peut-être une excellente solution, mais il faudra peut-être attendre quelques années avant que les marchés ne soient vraiment prêts à absorber ce type d’innovation.

Ensuite, numéro deux, nous travaillons en étroite collaboration avec notre base de LP dans nos sociétés de portefeuille pour catalyser les premiers jours de l’élan commercial de ces sociétés. Très souvent, notre processus de diligence comprend non seulement l’évaluation du mérite du produit, l’opportunité de marché, les fondateurs, mais aussi une réflexion approfondie sur la manière dont nous pouvons aider à accélérer matériellement l’élan de ces entreprises, le premier jour après le contrôle.

Et donc ce soutien est vraiment fort et continu dans la mesure où nous avons un peu comme un forum LP auquel ces entreprises peuvent se connecter, donc elles ont une sorte d’échange où elles peuvent trouver toutes sortes d’opportunités qu’elles peuvent brancher à leurs débuts solutions dans. C’est donc un élan commercial, c’est un retour d’information sur la tarification, c’est réfléchir à la façon dont vous pouvez regrouper certaines de ces solutions avec des produits d’assurance.

Une grande partie de notre ADN en tant que partenaire capitalistique consiste à avoir une perspective opérationnelle dans un contexte de démarrage soutenu par du capital-risque. Mon partenaire, Adam Blumencranz, qui siège à New York, vient d’une entreprise de courtage d’assurances multigénérationnelle dont il faisait partie et qui était dans sa famille depuis, il était la quatrième génération. Il a donc des compétences opérationnelles approfondies et connaît incroyablement bien les marchés de l’assurance.

MNH : Le financement de la santé numérique cette année et à la fin de l’année dernière a diminué. Qu’est-ce qui vous passionne dans le secteur de la santé numérique ?

Ellis : Vous avez ces moments dans le temps qui ont vraiment été des changements importants dans la nature de la réceptivité du marché à ces types d’innovations. Vous avez donc eu une évolution réglementaire autour de la technologie EMR, et la plus récente, je pense, est toujours en quelque sorte le catalyseur du changement COVID, qui a vraiment catapulté l’appétit pour les solutions numériques ou hybrides dans la sphère plus large de la santé numérique, que vous parliez de travailler avec des fournisseurs, de travailler avec des payeurs, de travailler avec des consommateurs individuels. Je pense donc qu’il y a une grande opportunité, où le marché est en quelque sorte plus réceptif à ces types de solutions qu’il ne l’avait été en 2018/2019, une sorte de procédure COVID.

Je pense que le marché, au cours de la dernière année et demie, je dirais, vraiment depuis le début de 2022, lorsque le marché a beaucoup ralenti du point de vue de la collecte de fonds, cela a juste créé une opportunité où je pense que les fondateurs et les investisseurs sont maintenant capables d’être plus constructifs dans leur façon de travailler ensemble pour bâtir des entreprises.

Je pense que cette période de 2018, disons, à 2021, était un marché très mousseux. L’accès au capital était élevé. Je pense que c’était souvent une conversation difficile pour les fondateurs et leurs partenaires financiers de réfléchir : combien essayons-nous de prendre des parts de marché ?, plutôt que de nous concentrer vraiment sur l’économie de l’unité et de réfléchir à la manière dont nous construisons les fondations pour vraiment une entreprise évolutive et durable sur le long terme.

Et donc je pense que les 18 derniers mois ont été beaucoup plus difficiles pour les fondateurs en phase de démarrage pour lever des capitaux, mais je pense que vous allez voir une classe d’entreprises sortir de cette période qui sont incroyablement résilientes et ont un impact énorme sur le marché. Ce sont donc les choses qui nous passionnent vraiment à propos de ce moment dans le temps de la santé numérique.