Questions-réponses : développer une application pour répondre aux besoins de base des personnes atteintes de maladies neurologiques

De nombreux patients avec blessures ou conditions neurologiques souffrent de vessie neurogèneou le contrôle de la vessie, des problèmes qui découlent de problèmes au cerveau, à la moelle épinière ou aux nerfs.

Certains patients peuvent avoir besoin d’utiliser en permanence un cathéter et un sac de collecte d’urine, mais cela peut être long ou difficile à utiliser dans les espaces publics. Les cofondateurs d’Augment Health Jared Meyers et Stephen Kalinsky visent à ajouter une autre option pour les patients avec leur appareil qui surveille le remplissage de la vessie et alerte les utilisateurs sur une application pour smartphone.

Le PDG Meyers et le CTO Kalinsky ont rencontré MobiHealthActualités pour discuter du fonctionnement de leur système, de ce qu’ils ont appris en parlant aux patients et aux prestataires, et de la suite de leur démarrage.

MobiHealthActualités : Pouvez-vous me donner des informations sur le fonctionnement de l’appareil et de l’application ?

Stéphane Kalinsky : Nous aidons les personnes atteintes de troubles neurologiques à savoir quand leur vessie est pleine.

À la fin du cathéter, où ils auraient généralement un sac, notre appareil se connecte et surveille leur remplissage. Il les avertit sur leur téléphone lorsque leur vessie est pleine, puis ils peuvent ouvrir cette valve lorsqu’ils doivent aller aux toilettes, et cela videra leur vessie. Et donc cela en fait un processus plus naturel où quelqu’un stocke à nouveau l’urine dans son corps, au lieu de la décharger dans un sac.

Il y a des avantages physiologiques qui viennent avec cela, et puis il y a aussi une tranquillité d’esprit où vous n’avez pas nécessairement à vous soucier que les gens voient le sac et regardent ou aient potentiellement des fuites.

MNH : Quelle a été l’impulsion derrière la conception de ce type de système ?

Jared Meyer : Le projet a commencé alors que Stephen et moi étions à Georgia Tech pour suivre leur programme de génie biomédical. Nous occupions chacun deux rôles différents avec des startups l’été précédent ; nous revenions à la recherche d’endroits où nous pouvions vraiment avoir un impact et commencer quelque chose de notre côté.

C’était honnêtement une conversation que j’ai eue dans un avion avec un urologue. À partir de là, nous avons commencé à parler à de plus en plus de gens. Alors que nous faisions cette transition, passant principalement de discussions avec des urologues pour entendre également des histoires de personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, des personnes atteintes de sclérose en plaques qui font face à ces problèmes tous les jours. C’est à ce moment-là qu’il est vraiment passé d’un espace intéressant à un problème que nous savions devoir résoudre immédiatement. C’était vraiment cette recherche, cette compréhension du parcours et de l’expérience du patient.

MNH : Qu’avez-vous entendu de la part des patients et des prestataires lorsque vous parliez du parcours et de l’expérience des patients ?

Meyer : Au début, nous entendions beaucoup parler d’infections du côté des cliniciens. Infections des voies urinaires associées au cathéter sont un problème majeur et très notable dans l’espace, et beaucoup de travail a été fait sur ceux-ci. Mais ensuite, alors que nous continuions à parler aux patients, ce que nous avons commencé à entendre, c’est que, dans de nombreux cas, cela peut prendre très longtemps à quelqu’un pour pouvoir utiliser la salle de bain. Certaines personnes hésitaient à sortir pendant une semaine ou plus après avoir commencé à utiliser ces sacs de collecte d’urine parce qu’elles étaient gênées.

Dans d’autres cas, quelqu’un a fait sauter son chat sur son sac, provoquant l’éclatement du sac. D’autres personnes qui souffraient peut-être de la maladie depuis un peu plus longtemps ou avaient fait un peu plus de recherches, exprimaient vraiment ces inquiétudes : « Attendez, si j’utilise un sac au lieu de ma vessie, qu’arrive-t-il à ma santé de la vessie?”

Pour un clinicien, il peut voir ce patient une fois par mois, mais pour ses patients et les personnes qui en souffrent, il s’agit d’un événement quotidien, voire toutes les quatre heures.

MNH : Comment avez-vous développé l’application pour qu’elle fonctionne avec l’appareil ?

Kalinski : Cela est venu de ces entretiens avec les utilisateurs, où ils identifiaient les besoins et comment quelqu’un interagirait avec eux. Avant que nous sachions que nous avions besoin d’une application, une façon de voir les choses était de savoir s’il existait une modalité permettant à l’appareil d’avertir quelqu’un. Mais si vous pensez que vous avez quelque chose dans votre poche, vous ne l’entendrez peut-être pas nécessairement. Et si vous n’avez pas de sensation sous la taille, vous n’y ressentirez aucun signal haptique. Évidemment, s’il est couvert par des vêtements, vous ne verrez pas de lumière.

L’envoi d’informations par téléphone était donc en fait l’un des moyens les plus simples d’accéder aux patients. Vous avez beaucoup plus de puissance de calcul sur votre téléphone que nous ne pourrions en installer dans un appareil que nous voulions réduire.

Il y a cet effet synergique où nous avons pu réduire la taille de l’appareil et réduire le poids qui devrait aller dans une batterie et d’autres traitements, puis effectuer un traitement plus sophistiqué et générer des rapports si le patient doit le montrer à son médecin.

MNH : Quelles sont vos prochaines étapes pour l’entreprise ?

Meyer : Ce que nous envisageons ensuite, c’est de nous concentrer sur les deux éléments fondamentaux de l’entreprise, le développement technologique, puis la voie de commercialisation. À un niveau un peu plus détaillé, nous avons ce prototype terminé, mais nous nous assurons simplement que nous pouvons le rendre aussi utilisable que possible pour les personnes qui ont peut-être une dextérité limitée à cause de certaines de ces blessures et maladies.

Une fois que nous aurons fait cela et suivi le processus réglementaire, nous serons prêts à remettre cela entre les mains des gens le plus rapidement possible. Donc, à cet égard, il s’agit d’identifier qui seront ces cliniques d’adoption initiales, en faisant vraiment l’interface avec les neurologues et les autres parties prenantes de l’industrie.