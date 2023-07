Questions-réponses : Define Ventures cherche à investir dans la santé numérique après une levée de fonds de 460 millions de dollars

Définir les entreprisesune société de capital-risque dont le portefeuille se compose de startups bien connues dans la Silicon Valley, a reçu 460 millions de dollars dans le cadre du Fonds III et des fonds d’opportunités et cherche à étendre ses investissements dans la santé numérique.

L’entreprise a investi dans Folx, qui propose des services de soins de santé virtuels pour la communauté LGBTQ+, le fournisseur de soins de santé hybride pour femmes Tia, la plateforme de gestion des soins numériques DexCare, la plateforme de gestion des soins de santé Laudio et de nombreuses autres startups.

Lynne Chou O’Keefe, fondatrice et associée directrice de Define Ventures, s’est entretenue avec MobiHealthActualités pour discuter de la récente augmentation de la société et des types de plates-formes de santé numériques à un stade précoce dans la Silicon Valley dans lesquelles elle envisage d’investir.

MobiHealthActualités : Dans quel type d’entreprises de santé numérique cherchez-vous à investir avec les fonds récoltés en avril ?

Lynne Chou O’Keefe: Avec le 460 millions de dollars pour notre Fonds III et notre Fonds d’opportunités, cela fait de nous l’un des plus grands fonds de santé numérique en phase de démarrage. Et nous nous concentrons vraiment sur la convergence des soins de santé parce que nous sommes des opérateurs de soins de santé profonds avec les principes de la Silicon Valley et ce qui se passe dans la technologie et qui libèrent vraiment aussi les influences des consommateurs.

Nous avons cette analogie, qui est que nous reconstruisons la maison des soins de santé et cela commence par ce que nous appelons la porte d’entrée ou nous l’appellerons une passerelle pour les consommateurs.

Selon nous, la façon dont les gens entrent dans le système de santé change, entre la santé et le bien-être, la santé mentale et comportementale et l’arrivée et la satisfaction de ces besoins évolue rapidement avec la consumérisation des soins de santé.

Nous disons qu’une fois que vous entrez dans la maison, vous êtes sur la couche de fondation de cette maison. Et chaque décision clinique, chaque décision commerciale repose sur ce que nous appelons la liquidité et l’analyse des données. Nous croyons vraiment que pour donner aux gens des soins personnalisés, vous devez non seulement comprendre les données cliniques et les données sur les réclamations, mais aussi les données à domicile et les données communautaires, car nous nous dirigeons évidemment vers des soins plus axés sur la valeur à l’avenir.

Donc, si nous avons les bonnes données cliniques, les données sur les réclamations, les données à domicile, les données communautaires, nous pouvons maintenant vous guider dans les couloirs de la maison vers une expérience plus personnalisée, où les soins de santé sont dispensés dans les chambres, ce qui est vraiment tech- service activé, thérapeutique numérique.

Et puis le dernier domaine que nous disons est la réimagination verticale. Nous disons donc que les maisons à pile complète, ce sont les nouveaux entrants qui peuvent en quelque sorte entrer et concurrencer les titulaires et les plates-formes complètes, qui ont tous ces éléments construits ensemble.

MNH : Y a-t-il un type d’entreprise dans lequel vous cherchez à investir en particulier ? Les entreprises axées sur l’IA ou l’IA générative, par exemple.

O’Keefe : Nous investissons à la fois dans l’incubation, l’amorçage, la série A et la série B. La question de savoir ce que vous recherchez dépend donc absolument de l’étape. Nous avons investi dans une équipe de deux personnes vraiment avec un PowerPoint et une idée, et nous avons investi là où nous avons fait partie de 140 millions de dollars de série B dans les soins fondés sur la valeur. Nous recherchons donc différentes choses.

En ce qui concerne l’IA générative, bien sûr, c’est comme le coup de météorite, n’est-ce pas ? Et, vous savez, les ramifications sont encore encore à découvrir. Mais une chose, ayant été dans la santé et ayant opéré dans la santé, à laquelle je pense que nous devons toujours revenir, en particulier vivre dans la vallée et comprendre la technologie, est, pour moi, je vais dire une déclaration un peu audacieuse – il ne s’agit jamais de technologie, mais de cas d’utilisation. Donc, au lieu de poser une question, quelle est la société d’IA générative que vous recherchez, je pense plutôt à quel est le problème ou le besoin ou le cas d’utilisation que j’essaie de résoudre pour un fournisseur, un payeur, une vie entreprise scientifique, un employeur ou le consommateur et les modèles LLM sont-ils un point d’inflexion pour ce cas d’utilisation à résoudre ?

J’ai vu ces générations de technologies au fil du temps. Si ce n’était pas de l’IA générative, c’était une blockchain avant cela, et cetera. Et je pense que les soins de santé fonctionnent d’une manière où, nous ne sommes probablement pas les premiers à utiliser les technologies par rapport à d’autres secteurs, mais nous avons besoin d’aide dans les soins de santé parce que nous avons besoin de l’activation de la technologie pour générer des cas d’utilisation, générer de la valeur et générer du retour sur investissement. [return on investment].

MNH : Quels sont les drapeaux rouges lorsque vous entendez un pitch ?

O’Keefe : Il y a le marché séculaire; le moment de cette opportunité est extrêmement important. Et je dis aussi que ce modèle peut être flexible dans certains cas, dans un monde de rémunération à l’acte et un monde basé sur la valeur, alors que nous avançons dans ce voyage du système de santé. L’équipe fondatrice comprend-elle vraiment le cas d’utilisation ? Vous savez, s’ils lancent beaucoup de langage sur l’IA générative mais ne peuvent pas vraiment expliquer comment le payeur va l’utiliser et trouver un retour sur investissement d’ici un an ? Comment envisageons-nous le mouvement de mise sur le marché, et qu’est-ce que ce produit et cette solution résoudront différemment ? Et est-ce l’équipe qui apportera son expertise pour faire de cette vision une réalité ?

Et pour les soins de santé, une chose que je dirai, et en particulier dans le domaine de la santé numérique, la mise sur le marché, cette compréhension, je pense que c’est là que Define peut être très utile. Nous croyons en la définition du partenariat. C’est l’une de nos valeurs fondamentales. Mais nous avons aussi besoin d’un entrepreneur qui a fait ses devoirs, et nous augmenterons cela grâce à nos réseaux, notre expérience, et nous adapterons nos modèles de mise sur le marché. Mais quelqu’un qui comprend ça. Et vous devez le savoir dès le premier jour.