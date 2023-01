Questions-réponses : dans le sillage de Dobbs, la santé des femmes est “mûre pour l’investissement”

La décision de la Cour suprême qui a annulé Roe v.Wade officiellement descendu il y a plus de six mois, et l’accès à l’avortement s’est rétréci pour une grande partie du pays.

Elizabeth Bailey, directrice générale de RH Capital, a déclaré qu’il existe de nombreuses opportunités pour les investisseurs et les startups de la santé numérique de faire des vagues dans l’espace de la santé des femmes.

Bien que la technologie de la santé des femmes constitue toujours un portion relativement petite du financement global de la santé numérique, Bailey a déclaré que l’environnement a changé depuis que RH Capital, qui se concentre sur la santé reproductive et maternelle, a levé son premier fonds en 2019. Le sujet n’est plus un créneau – et les sociétés de capital-risque devraient rechercher ces opportunités inexploitées .

Bailey s’est assis avec MobiHealthActualités pour discuter du paysage de la santé des femmes, comment la décision Dobbs a affecté le marché et comment les startups peuvent travailler efficacement dans le domaine de la santé maternelle.

MobiHealthActualités : Quels sont les domaines de la santé des femmes qui, selon vous, nécessitent davantage d’investissements ?

Elisabeth Bailey : Un peu partout dans la santé des femmes. Lorsque vous pensez au peu d’investissements dans le domaine de la santé des femmes, cela signifie que des innovations sont nécessaires dans tous les domaines auxquels vous pouvez penser, de l’endométriose à la ménopause en passant par les IST et les maladies cardiaques. Je pense que si vous parlez de la santé des femmes et des conditions médicales, je ne peux pas penser à un qui n’est pas mûr pour l’investissement et l’innovation.

Surtout avec les entreprises de santé numérique, nous avons vu beaucoup d’entreprises s’adressant directement aux consommateurs, ce qui était formidable. Il disait en gros : « Ok, les femmes, nous voulons vous donner les outils nécessaires pour gérer votre propre santé. Vous avez besoin de nouveaux outils pour pouvoir le faire, et nous voulons vous éduquer et vous donner un plus grand contrôle et plus d’autonomie. ” En même temps, beaucoup de ces choses sont payées par le privé et déboursées. Cela fait peser une grande partie de ce fardeau sur le consommateur. On pourrait donc dire que cela donne plus de contrôle, mais cela ajoute également plus de fardeau. Hé, tu comprends ça, tu prends le contrôle parce que le système de santé ne fonctionne pas pour toi.

Je pense que ce que j’espère dans cette prochaine vague d’investissements dans la santé des femmes, c’est que nous verrons en fait plus d’investissements dans les entreprises qui ont un remboursement d’assurance commerciale et un remboursement de Medicaid pour que le système soutienne vraiment la santé des femmes. Parce que si vous ne pouvez pas vous permettre ces nouveaux outils ou applications qui sont disponibles en tant que services payants privés, alors vous n’avez pas de chance.

L’une des raisons pour lesquelles la santé des femmes a tant souffert, c’est qu’il n’y a pas de données. Si vous ne fais pas de recherche, vous ne pouvez pas proposer d’innovations. Il existe une énorme opportunité pour les entreprises à la fois d’amasser les données et de les utiliser pour créer des biomarqueurs numériques ou des outils d’aide à la décision. Je pense que c’est largement ouvert, et je pense que nous avons maintenant les outils d’IA pour pouvoir faire plus.

MNH : Pensez-vous que la décision Dobbs affecte le financement ou les décisions commerciales des entreprises de santé numérique des femmes ? Comment conseillez-vous les sociétés de votre portefeuille ?

Bailey : Je dirais que l’intérêt pour la contraception et la prévention de la grossesse a augmenté au cours des six derniers mois environ, ainsi que l’intérêt pour la grossesse et l’amélioration des résultats de santé maternelle, en particulier pour les communautés mal desservies et marginalisées. Nous savons que la décision Dobbs impacts disproportionnés les femmes à faible revenu et les femmes de couleur. Il y a juste eu cette lumière brillante sur ce problème qui existait auparavant, mais je pense qu’il l’a amplifié après Dobbs.

Nous venons tout juste d’investir dans une société de télésanté qui proposera des avortements médicamenteux, probablement au premier trimestre. Il y a eu un tas de startups dans le domaine de l’avortement médicamenteux. Je pense que notre pari a été sur un jeu de plateforme – donc une entreprise qui ne fait pas que ça, à cause de l’incertitude et de cet environnement vraiment dynamique.

Je pense donc que c’est une épée à double tranchant. Il y a un intérêt accru de la part des investisseurs, mais les investisseurs n’aiment pas le risque. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. La FDA sort et dit les pharmacies de détail peuvent fournir des médicaments pour l’avortementet puis il y a quelques nouveau cas étant envisagées qui pourraient restreindre l’accès. Je pense donc que les entreprises qui jouent dans cet espace doivent s’assurer qu’elles sont diversifiées pour pouvoir affronter cette tempête.

Je pense que le secteur privé va jouer un rôle très important pour garantir l’accès aux soins de santé génésique. Mais vous devez vous assurer que ces entreprises sont bien financées, afin qu’elles puissent affronter ces tempêtes. J’ai été l’un des premiers investisseurs dans Teladoc, et nous avions évalué le risque réglementaire. Environ un mois après notre investissement, le Conseil de médecine du Texas fermez-les. C’est tout simplement fascinant, dans un espace très différent, mais il y avait beaucoup de groupes retranchés qui ne voulaient pas voir la télémédecine décoller. Et c’est grâce à la persévérance de l’équipe de direction, ainsi que des investisseurs, qui ont déclaré : « Nous avons la capacité de rester ici. Nous sommes optimistes.

Mais c’était absolument ces montagnes russes, et je pense donc que vous avez besoin d’investisseurs patients et engagés qui jouent dans l’espace de la santé des femmes.

MNH : Vous avez noté que certains investisseurs ne veulent pas investir dans un environnement incertain, et il y a certainement beaucoup de divergences entre les États et ce qui est légal et ce qui ne l’est pas. Y a-t-il aussi une certaine stigmatisation contre le financement de l’avortement, puisqu’il s’agit d’un sujet controversé ?

Bailey : Oui, il y aura absolument ces investisseurs là-bas. Ce que nous avons entendu de certains de nos co-investisseurs, ou simplement d’autres investisseurs dans l’espace, c’est “Nos commanditaires veulent que nous restions à l’écart de l’avortement”. Et il n’y a donc pas que les investisseurs eux-mêmes. Ce sont en fait les commanditaires dans les coulisses qui dictent certaines de ces décisions. Je pense qu’il y a des fonds et des investisseurs qui disent explicitement : « Je ne veux pas investir dans cet espace.

Ce que j’ai vu le plus souvent, ce sont des investisseurs dire : « Wow, vous savez, je voulais en quelque sorte rester à l’écart de ce problème auparavant, mais je ne peux pas rester silencieux à ce sujet. Je ne peux pas ne pas faire quelque chose. Et je peux Je ne cours pas dans l’autre sens juste parce que c’est compliqué et parce que c’est polarisant.” Je pense donc que vous voyez les deux.

MNH : La santé maternelle est toujours une préoccupation majeure aux États-Unis. en retard sur beaucoup d’autres pays riches en matière de mortalité, surtout avec Femme noire. Comment les entreprises de technologies de la santé peuvent-elles combler ces lacunes ? Selon vous, quels sont les moyens les plus efficaces pour eux de s’insérer dans le processus ?

Bailey : Certaines de nos sociétés de portefeuille jouent vraiment dans le domaine de l’équité en matière de santé, en particulier pour lutter contre les disparités en matière de santé pour les femmes noires. Leurs stratégies doivent être intentionnelles. Ils doivent développer des produits et des services qui ne s’adressent pas à tout le monde, mais qui fournissent en fait des soins adaptés à la culture, de sorte que vous associez des prestataires qui ressemblent et ont les mêmes expériences et appartiennent à la communauté des patients que vous servez. Développer des produits et des services qui renforcent la confiance avec la communauté noire est également très important.

L’une des choses que nous savons, c’est que, par exemple, les femmes noires vont à l’hôpital, elles ne sont pas écoutés, ils ne sont pas crus. Et ainsi créer des mesures objectives d’indicateurs de santé afin qu’il ne s’agisse pas de croire quelqu’un. Ce n’est pas subjectif. Cela revient aux données, vous avez besoin de données et d’outils pour pouvoir le faire.

Et je pense qu’il y a une énorme poussée vers la prestation de soins en dehors des hôpitaux traditionnels. Je ne veux pas que le système de santé disparaisse, mais je pense qu’il existe de nombreuses possibilités de fournir des soins en dehors de cela, que ce soit à domicile ou dans des centres de naissance. La technologie est vraiment essentielle pour pouvoir fournir des services plus éloignés ou des soins en dehors de l’hôpital.