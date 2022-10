Questions-réponses : comment Soda Health prévoit de modifier les avantages complémentaires « patchwork »

Même avec une formation en travail social, Le PDG et cofondateur de Soda Health, Robby Knight, a déclaré que c’était une lutte pour aider son père à s’installer prestations complémentaires lorsqu’il est devenu admissible à l’assurance-maladie.

“Ce qui m’a vraiment frappé là-bas, c’est qu’en dépit de ce que nous faisons pour améliorer nos vies et vraiment affecter la santé plus largement aux États-Unis, le défi est que nous avons encore beaucoup de gens qui rencontrent des défis très fondamentaux dans leur vie chaque jour », a-t-il dit.

L’année dernière, Soda a été lancé dans le but de faciliter l’accès aux avantages pour les aliments sains, les médicaments en vente libre et le transport. La startup a récemment levé 25 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A.

Knight s’est assis avec MobiHealthActualités pour discuter du fonctionnement du modèle de Soda, des raisons pour lesquelles les bénéficiaires ne peuvent souvent pas accéder à ces programmes et de la manière dont la société prévoit d’utiliser ses fonds de série A.

MobiHealthActualités : Quels sont certains des problèmes que vous rencontrez pour accéder aux prestations supplémentaires en tant que membre de Medicare Advantage ou de Medicaid ?

Robbie Knight : Ça dépend. C’est une mosaïque de services. Vous avez donc n’importe quoi dans un catalogue en vente libre, où les régimes de santé l’envoient par la poste aux membres chaque année. Et dans le cadre de ce processus, les membres identifient ce qu’ils veulent, remplissent un formulaire et le renvoient par la poste. L’utilisation de cela est catastrophique, n’est-ce pas? Ce n’est pas une super expérience de membre. Depuis cela, jusqu’à l’exécution de la base du centre d’appels, en passant par l’exécution de la base de vente au détail. Il est vraiment déroutant de savoir quels détaillants utiliser, et même quels articles sont éligibles.

Donc, ce qui se passe, pour Medicare Advantage for OTC en particulier, seulement 30% est utilisé. L’autre problème est qu’à un moment donné, vous n’avez plus besoin de Tylenol. Vous ne donnez pas une couverture à une personne affamée, vous lui donnez de la nourriture.

Il s’agit d’une approche unique où les gens n’obtiennent que l’OTC et où l’utilisation est très faible et l’engagement est faible, car cela ne répond pas réellement aux besoins immédiats des gens.

MNH : Pouvez-vous me parler un peu du fonctionnement de Soda Health, à la fois du point de vue du patient et du point de vue du plan de santé ?

Chevalier: Les plans de santé ont des sous-populations de membres auxquels ils souhaitent fournir ces avantages. Nous travaillons avec eux pour identifier les avantages qu’ils devraient offrir le plus efficacement de leur point de vue et pour nous assurer que les membres ont le plus d’argent dont ils ont besoin.

Dans le cadre de ce processus, nous avons ce que nous appelons une carte flexible. Nous envoyons donc une communication aux membres avec cette carte – par l’intermédiaire de nos partenaires de plan de santé – et ensuite les membres reçoivent cette carte et une trousse de bienvenue par la poste. Le courrier physique et ils reçoivent également d’autres notifications. Le membre l’active ensuite et se rend sur notre portail des membres pour identifier les ressources supplémentaires auxquelles il a droit, puis voir comment il peut utiliser ses avantages existants d’une manière beaucoup plus simple et axée sur le consommateur.

MNH : Lorsque vous travaillez avec des plans de santé pour déterminer les avantages qu’ils devraient offrir, comment déterminez-vous cela ?

Chevalier: L’un des aspects intéressants de la façon dont ce processus fonctionne actuellement est qu’il s’agit trop souvent d’un argumentaire de vente. Et ce que nous voyons dans cet espace, c’est que l’OTC est important. Il est factuellement correct de dire que si vous bénéficiez d’un avantage en vente libre ou de tout autre avantage par rapport à l’absence d’avantage, vous serez probablement en meilleure santé. La question est, quelle est la valeur actuarielle? Et quel est le retour sur investissement [return on investment] associé à certains compromis qu’un plan de santé doit faire pour gérer son P&L [profit and loss statement] et aider leurs membres à améliorer leurs résultats de santé ?

Et donc nous disons, hé, plan de santé, basé sur le marché de votre région, et basé sur les types de membres que vous avez et leurs besoins que nous voyons ici, ce sont les types de forfaits d’avantages que nous proposons sur le devant et vous recommander. Voici comment fonctionne le calcul. Et voici comment nous pouvons optimiser tout le reste en aval pour nous assurer, à partir d’un profil de coûts, que ce que vous faites est durable, compétitif sur le marché et qu’il permet des fonds supplémentaires que nous débloquerons plus tard, une fois que nous aurons identifié les besoins des membres qui existent.

Ainsi, nous pouvons être très flexibles en aidant les membres lorsqu’ils ont un problème de logement ou lorsqu’ils ont un problème de transport. Ils ne vont pas à leur visite de bien-être annuelle, car ils ne peuvent pas se rendre chez le médecin, car il n’y a pas de transport. Pour nous, c’est la façon dont nous pouvons identifier ces points et nous assurer que le plan de santé dépense le plus efficacement ces ressources pour aider cet être humain sur une base individuelle.

MNH : Vous travailliez chez Walmart. Comment cela a-t-il affecté le développement de Soda ?

Chevalier: Je dirais donc que deux expériences sont entrées dans la perspective que j’ai aujourd’hui. Premièrement, mon expérience en tant que travailleur social comprenant très intimement les besoins des gens ordinaires, et que j’ai vécue aussi en grandissant.

Lorsque j’étais chez Walmart, cela m’a été très utile car cela m’a permis de comprendre l’échelle et l’évolution des différents marchés. Walmart a fourni une compréhension vraiment convaincante des nuances des différents modèles commerciaux et de la façon dont l’échelle fonctionne d’une manière que personne d’autre ne peut vraiment en raison de la portée qu’ils ont sur le marché.

MNH : Vous venez donc d’annoncer votre augmentation de 25 millions de dollars en série A environ un an après votre lancement. Comment comptez-vous utiliser cet investissement ?

Chevalier: Ce que nous faisons pour notre série A continue d’élargir les organisations et les détaillants avec lesquels nous nous connectons, afin que les gens puissent avoir des endroits pour utiliser ces cartes, accéder à ces ressources et identifier de nouvelles ressources auxquelles ils sont éligibles.