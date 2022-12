Questions-réponses : comment les tendances de la santé au détail et de la télésanté pourraient évoluer en 2023

Alors qu’une autre année secouée par la fin de la pandémie persistante de COVID-19, les parties prenantes explorent toujours comment les tendances des soins virtuels accélérées en 2020 affecteront l’industrie de la santé à long terme.

Bien que l’utilisation de la télésanté ait augmenté par nécessité au cours des premiers mois et reste plus élevé qu’avant la pandémie, l’utilisation a ralenti au cours des deux dernières années. Pendant ce temps, les grandes entreprises de vente au détail et les pharmacies offrent plus d’options de soins aux patients.

Sanjula Jain, vice-présidente principale de la stratégie de marché et directrice de la recherche chez Trilliant Health, s’est entretenue avec MobiHealthActualités pour discuter de l’avenir des soins virtuels, de l’impact des grands entrants sur le secteur et de l’importance de la coordination des soins entre les systèmes de santé traditionnels et les acteurs émergents du commerce de détail.

MobiHealthActualités : Quelles sont certaines de vos grandes leçons à retenir de 2022 lorsque vous pensez à la télésanté, à la santé numérique et aux autres soins basés sur la technologie ?

Sanjula Jaïn : Une grande chose à laquelle je pense beaucoup, c’est que les patients ne reviennent pas pour s’occupermalgré tous les investissements dans davantage de points d’approvisionnement ou d’accès, qu’il s’agisse de points d’accès aux soins virtuels ou de nouveaux entrants au détail ou de soins d’urgence traditionnels.

Nous venons d’avoir cet énorme décalage entre l’offre et la demande. Nous sommes en quelque sorte post-vaccins, nous avons des Américains qui retournent au travail dans une certaine mesure. Beaucoup de gens se rendent dans un bureau quelques jours par semaine, les gens voyagent, mais ils ne retournent pas voir leur médecin. Nous avons essayé de rendre les soins plus pratiques et plus accessibles. Et certains de ces nouveaux points d’approvisionnement coûtent moins cher, et pourtant ils ne sont toujours pas engagés.

Je pense qu’il y a plusieurs raisons à cela. Le COVID a fait fuir beaucoup de patients, et je pense que nous commençons à voir des signes de plus de méfiance envers le système de santé. Et puis le coût et l’abordabilité, avec beaucoup de pressions sur les prix et de discussions sur l’inflation et la récession. Cela continuera d’être un facteur. Il y a beaucoup de conséquences sur la santé lorsque les patients ne s’engagent pas réellement dans les soins de santé nécessaires.

MNH : Selon vous, quel est l’avenir des soins virtuels lorsque vous envisagez 2023 et au-delà ?

Jaïn : Le marché des soins virtuels est un marché banalisé. Nous constatons donc qu’en général, il est utilisé par un sous-ensemble discret de la population. Et nous devons réfléchir aux personnes qui aiment utiliser les soins virtuels et à quoi servent-elles ?

Avant tout, en tant qu’économiste de la santé, je pense beaucoup aux biens de substitution. Nous constatons que les soins virtuels ne sont en réalité qu’un substitut bon pour la santé comportementale. C’est à la fois un substitut clinique et financier, non ? Cliniquement, il est probablement préférable d’avoir une certaine distance entre vous et votre fournisseur dans une interaction de santé comportementale lorsque vous parlez de vos sentiments et que vous êtes très vulnérable. Et il n’y a pas de travail de laboratoire ou de piquer et de pousser qui doit réellement se produire. C’est donc une alternative clinique viable.

Financièrement, on a beaucoup parlé de parité de paiement. Parce que les interactions de santé comportementale n’ont souvent pas besoin d’imagerie et de travaux de laboratoire, vous gagnez en quelque sorte le même montant pour une visite au bureau que dans un environnement de soins virtuel. Pour d’autres cas d’utilisation comme les soins primaires, nous voyons que ce n’est pas vraiment le cas. Le patient se rend pour une visite de soins virtuelle, puis ce qui se passe vraiment, c’est que le médecin dit : “J’ai besoin que vous veniez pour faire une imagerie ou faire un travail de laboratoire.”

La parité de paiement, malgré les incitations politiques à augmenter les taux de paiement de la télésanté, ce n’est pas la vraie parité. Et c’est pourquoi nous ne voyons pas l’effet de substitution complet. Lorsque vous faites bouillir l’océan, vous constatez que le marché de la télésanté continue d’être assez discret et concentré sur une poignée de consommateurs. C’est vraiment là que je pense que l’avenir est, en se demandant s’ils continueront à l’utiliser. Les données montrent que, dans la pandémie, nous avons vu cette diminution. Lorsque les Américains ont la possibilité de se présenter en personne ou virtuellement, ils sont toujours préférant aller en personne à l’exception de la santé comportementale.

Je pense donc que le marché devra être plus réaliste quant à la taille totale du marché adressable en termes de nombre discret d’utilisateurs, de nombre de visites par utilisateur, puis investir en conséquence. Je pense que c’est en grande partie la raison pour laquelle nous avons vu beaucoup de difficultés parmi certains acteurs de la santé numérique, car je pense qu’ils ont surestimé la quantité d’utilisation des modalités de soins virtuels. Mais le nombre d’utilisateurs discrets n’est tout simplement pas à la hauteur de ce que les individus avaient estimé.

MNH : Pour en revenir à ces entrants dans le commerce de détail, Amazon a fait une tonne de nouvelles cette année. Walgreens CVS, Walmart – ils renforcent également leurs opérations de prestation de soins. Comment pensez-vous que ces changements affecteront l’industrie de la santé dans son ensemble ?

Jaïn : En fin de compte, cela revient à qui est votre client ou votre personnalité de consommateur ou de patient ?

Qui est réellement après Amazon? Quelle est leur population de patients cible et pour quels services ? Amazon se concentre vraiment sur davantage de services de faible acuité, et les systèmes de santé sont particulièrement bons pour les choses de plus haute acuité comme les chirurgies.

Ce qu’Amazon et d’autres nouveaux entrants veulent dire, c’est qu’ils offrent au consommateur plus d’options de soins. Mais cela crée également un besoin de mieux coordonner les soins et de créer ces relations de référence vraiment solides.

Pour revenir à ce que j’ai dit plus tôt au sujet des patients qui ne reviennent pas, parmi les patients que nous voyons revenir, nous les voyons vraiment rechercher des soins dans ces milieux de soins de faible acuité et banalisés. Ils vont pour la grippe et le streptocoque, mais ils n’obtiennent pas leurs dépistages. Il sera très important pour des groupes comme Amazon de se coordonner avec les systèmes de santé pour amener les patients à suivre ces services nécessaires et à trouver comment les orienter.

MNH : Comment pensez-vous que la croissance de ces acteurs du commerce de détail affectera les patients ?

Jaïn : Je pense que c’est un peu un toss up. Pour certains patients, ils vont considérer cela comme une meilleure expérience, car ils peuvent obtenir ce qu’ils veulent quand ils le veulent. Mais je pense que d’un point de vue clinique, cela crée beaucoup de risques et de défis pour la santé du patient. Il n’y a vraiment personne qui soit propriétaire des soins ou qui guide le patient tout au long de son parcours de soins de santé. Avez-vous obtenu ce bilan de laboratoire ? Avez-vous passé cette mammographie ?

Pour certains de ces acteurs du commerce de détail, c’est axé sur le consommateur. Vous pouvez vous rendre aux soins d’urgence et vous rendre à une visite de télésanté, et c’est vraiment au consommateur de décider. Mais les soins de santé sont compliqués et le consommateur moyen peut ne pas disposer de toutes les informations nécessaires pour prendre ces décisions.

Je pense qu’il y a beaucoup de points positifs pour les acteurs du commerce de détail en termes de satisfaction des préférences des consommateurs et de fourniture de soins d’une manière plus pratique. Mais pour beaucoup de soins complexes, les soins aigus – dont chaque Américain aura besoin à un moment donné de sa vie – il y a un peu plus de fragmentation.

MNH : Pensez-vous que les systèmes de santé souhaitent s’associer à Walgreens, CVS ou Amazon et dire : “Si vous voyez quelqu’un, envoyez-le-moi quand il a besoin d’un dépistage du cancer ?”

Jaïn : Absolument. Donc, en fait, cette semaine, j’étais avec l’un des systèmes de santé, parlant à leur équipe de direction. C’est vraiment une conversation qui se passe dans les salles de conférence – quelle est la bonne structure de partenariat avec certains de ces nouveaux entrants et fournisseurs de soins primaires ?

Je pense que le défi est que vous pourriez avoir ces excellents partenariats. Mais en fin de compte, c’est le consommateur et le patient qui doivent encore prendre la décision. Vont-ils donner suite à ces recommandations? Où vont-ils ensuite ? Je pense donc que c’est quelque chose auquel nous allons devoir passer plus de temps à réfléchir en tant qu’industrie, comment coordonner ces soins pour ce patient au fil du temps, mais avec plus de choix et d’options sur le marché.