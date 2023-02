Questions-réponses : comment les partenariats pharmaceutiques pourraient profiter aux entreprises de thérapie numérique

Fin 2022, Click Therapeutics a annoncé qu’il étendait son partenariat avec Boehringer Ingelheim, axé sur le développement de thérapies numériques sur ordonnance pour les patients atteints de schizophrénie.

Les partenariats pharmaceutiques ne sont pas nouveaux pour les acteurs de la santé numérique, ni pour Click, qui a plusieurs produits dans sa pipeline de développement. Le directeur de la stratégie de la société, Austin Speier, a déclaré que Click cherchait à travailler avec des sociétés pharmaceutiques qui considèrent les thérapies numériques bien conçues comme des traitements potentiels à égalité avec les médicaments.

Speier s’est assis avec MobiHealthActualités pour discuter de la collaboration élargie et de la manière dont les partenariats pharmaceutiques pourraient aider les entreprises de thérapie numérique à s’établir dans le domaine émergent.

MobiHealthActualités : Vous avez récemment annoncé une extension de votre partenariat avec Boehringer Ingelheim. Pouvez-vous me parler un peu de cette collaboration, et pourquoi vous avez décidé de l’étendre ?

Austin Speier : Nous sommes un peu plus de deux ans dans cette collaboration. Sur la base du succès de notre équipe, de la façon dont nos deux équipes travaillent ensemble, ainsi que du fait que nous avons atteint toutes nos étapes de développement, puis des succès cliniques que nous avons constatés dans trois premières études d’apprentissage clinique, il était logique d’étendre le collaboration. Nous pensons que BI est vraiment un excellent partenaire pour cela. Nous voyons tous les deux un besoin non satisfait important dans la schizophrénie. Nous voyons donc un besoin de multiples thérapies numériques potentielles dans l’espace.

MNH : Lorsque vous parlez de créer plusieurs thérapies numériques, comment allez-vous répartir quelle thérapie fonctionne le mieux pour quel type de patient ? Cela dépend-il de la gravité ou de leurs besoins particuliers ?

Speier : C’est un nouveau domaine vraiment passionnant pour commencer à réfléchir à la façon dont vous pouvez cibler différents aspects de la même population globale de patients avec différentes thérapies numériques. Nous l’examinons principalement à partir d’une approche spécifique à l’indication, donc en examinant différents domaines de la schizophrénie. Le processus réel de sélection de la thérapie numérique et qui est le bon patient pour qui, s’ils peuvent être prescrits dans un certain ordre, ou si cela dépend du médecin – ce sont toutes des questions auxquelles nous cherchons à répondre.

MNH : Ce partenariat dure depuis quelques années maintenant, et vous vous êtes engagé dans d’autres partenariats avec des sociétés pharmaceutiques. Pourquoi pensez-vous que les partenariats pharmaceutiques sont précieux pour les entreprises de thérapie numérique ?

Speier : Il y a quelques raisons différentes pour lesquelles nous recherchons des partenariats pharmaceutiques. L’une consiste à s’attaquer à certaines de ces affections plus graves pour lesquelles nous pensons pouvoir bénéficier de l’expertise d’une grande société pharmaceutique.

Une autre est qu’il s’agit d’un nouveau domaine, et les sociétés pharmaceutiques avec lesquelles nous nous associons sont celles qui se sont engagées à aider à créer le marché des thérapies numériques sur ordonnance. Il y a beaucoup de travail chaque fois que vous créez une nouvelle catégorie médicale – qu’il s’agisse de thérapie génique, de CAR-T ou, dans ce cas, de thérapie numérique – pour créer l’infrastructure dont vous avez besoin et les différentes politiques de couverture et de remboursement nécessaires. Et les sociétés pharmaceutiques sont conçues pour le faire. Ils ont beaucoup d’expertise dans ces domaines.

Nous pensons simplement que ces produits doivent sortir à grande échelle. C’est l’un de leurs avantages : ils peuvent évoluer très rapidement et il existe de nombreux besoins non satisfaits en termes d’accès et d’équité en matière de santé qui peuvent être résolus grâce à la thérapie numérique. Et donc, avoir un partenaire qui peut lancer un produit à grande échelle, selon nous, est aussi un bon moyen de rendre justice au potentiel de ces produits.