Questions-réponses : Comment les acquisitions de Headspace Health modifient son produit de santé mentale

Santé de l’espace de tête a révélé deux acquisitions cette année, la dernière ayant eu lieu plus tôt ce mois-ci lorsque la société de santé mentale numérique a annoncé l’achat de l’application de bien-être mental Shine.

Dans un champ bondé de startups de santé mentale, la société utilise des acquisitions pour augmenter son produit et ajouter de nouvelles capacités. Leslie Witt, directrice des produits et de la conception de Headspace, a déclaré que l’accord Shine faisait partie d’un effort plus large visant à offrir un contenu qui répond aux besoins d’un plus grand nombre de groupes, y compris les personnes de couleur, les femmes et la communauté LGBTQIA+.

Headspace Health aussi a récupéré Sayana, fabricant d’applications de suivi de la santé mentale et de sommeil activées par l’IA. Et Headspace lui-même est le résultat d’une fusion entre l’application de méditation Headspace et la société virtuelle de soins de santé mentale Ginger, qui a fermé ses portes il y a près d’un an.

Witt s’est assis avec MobiHealthActualités pour discuter de la stratégie d’acquisition de l’entreprise, de la manière dont son offre pourrait changer à l’avenir et de la suite pour le secteur concurrentiel de la santé mentale numérique.

MobiHealthActualités : Ce n’était donc pas la première acquisition de Headspace cette année. Comment choisissez-vous vos cibles d’acquisition ? Pensez-vous continuer à un rythme similaire ?

Leslie Wit : Je pense, comme vous le voyez sûrement, que la consolidation des domaines de la santé mentale et de la santé comportementale, dont on parle depuis longtemps, commence à se produire. À certains égards, la plus grande partie de notre histoire qui se confond avec cela est la fusion de Ginger et Headspace proprement dit.

Mais nous voyons beaucoup d’opportunités à travers trois lentilles. La plupart des acquisitions que nous avons faites, à la fois en tant qu’entité combinée et certaines de celles que nous avons faites séparément, correspondent à l’objectif de l’un ou l’autre contenu qui s’aligne sur notre mission principale et aide à augmenter notre portée à partir d’un libre-service perspective de la santé mentale, des capacités qui apportent de nouveaux niveaux de technologie – en particulier autour de l’IA, de la conversation et de la communauté – puis du talent.

Tous ces éléments se sont déroulés dans le cadre de petits regroupements, où nous ne cherchons pas à maintenir leur offre en tant qu’offre autonome, mais plutôt à incorporer le talent qu’ils apportent à la table dans nos principaux domaines de priorisation, à accélérer le renforcement de nos capacités, puis augmenter nos bibliothèques de contenu.

MNH : Vous êtes chez Headspace depuis environ deux ans, peu de temps avant la fusion avec Ginger. Comment l’expérience a-t-elle changé du point de vue du produit ?

Esprit : Je vais partager avec vous un peu pourquoi j’ai rejoint Headspace, qui était fondamentalement de répondre à ce que nous entendions de nos membres potentiels – souvent des membres qui sont venus et n’ont ensuite pas trouvé ce dont ils avaient besoin, c’est-à-dire une santé mentale plus acuité prestations et soins. Et de nos acheteurs d’entreprise, ils voyaient cette marque bien-aimée, une marque bien connue qui attirait 30%, 50% de leur base d’employés pour s’inscrire et ouvrir une porte d’entrée aux soins.

Mais cette porte d’entrée ne menait que jusqu’ici. Je crois fondamentalement au pouvoir de la pleine conscience et des outils de méditation, mais ils ne peuvent pas répondre à tous les besoins de santé mentale. Et particulièrement quand quelqu’un est dans un état d’anxiété aiguë, de dépression aiguë, il a besoin d’avoir accès à des services humains professionnels.

Pour Headspace, cela a conduit à une prise de conscience directe que nous n’avions pas de chemin viable et rapide sans fusionner, et Ginger était le partenaire idéal avec lequel s’associer. Nous avons travaillé dans ce paysage de services au cours de la dernière année pour nous assurer que nous pouvons vraiment ouvrir la porte d’entrée aux soins pour tous. Que nous puissions apprendre qui vous êtes, ce dont vous avez besoin, évaluer vos objectifs, vous trier de manière personnalisée vers le bon type de transfert de soins, vers le bon début. Et vous mettre sur une voie où nous établissons vraiment les dimensions d’un parcours de santé mentale tout au long de la vie, en vous aidant à développer des habitudes de pratique qui vous donnent une capacité d’auto-soins plus profonde qui peut ensuite s’intensifier lorsque le besoin s’en fait sentir.

MNH : Quels sont certains de vos objectifs pour changer votre offre à l’avenir ?

Esprit : L’un est la personnalisation – pas seulement des services, mais de la mesure et des résultats – afin que nous puissions être continuellement dans une boucle d’apprentissage et d’amélioration où nous comprenons ce dont vous avez besoin dès le début, servons la bonne chose, évaluons si oui ou non cela avait réellement eu efficacité pour vous, et faites-le à la fois au niveau individuel et dans l’ensemble.

Nous construisons ce que j’appelle souvent la pièce intermédiaire, le pont qui existe entre le contenu libre-service de l’application Headspace et le coaching textuel, la téléthérapie et la télépsychiatrie du service Ginger.

Pour vraiment nous concentrer sur plus de contenu clinique et de contenu programmatique, nous avons lancé un programme de stress. Il s’agit d’un programme de 30 jours qui vous emmène vraiment d’une manière soutenue par la science clinique et comportementale, d’une introduction à la réduction du stress à une habitude et une pratique de réduction du stress. Nous faisons la même chose pour l’anxiété et le sommeil, et nous voyons beaucoup de potentiel pour commencer à hybrider l’interaction entre le coaching et ce niveau de soutien humain dans le produit de base lui-même.

Et puis, last but not least, je pense que nous avons beaucoup d’opportunités autour de la communauté. Nous voyons des gens s’engager presque de manière basée sur des cohortes autour de certains domaines de contenu. [For example,] nous voyons des gens venir à Headspace dans des moments de lutte contre l’infertilité et voyons beaucoup de potentiel et de désir de commencer à lier le soutien communautaire et par les pairs.

MNH : Il existe actuellement de nombreuses entreprises de santé mentale numériques, et vous avez mentionné plus tôt que nous étions peut-être au début d’une vague de combinaisons. Comment pensez-vous que l’espace dans son ensemble va changer cette année ?

Esprit : Certaines des façons dont je vois le jeu changer sont que nous revenons, de très bonnes manières, à certaines de nos normes pré-COVID. Et avec ça, je pense qu’il y a beaucoup de pression sur [figuring out] quelle est la persistance, la pertinence de la télésanté.

Ce que nous constatons généralement, c’est que, de tous les services de télésanté, ceux qui sont les plus collants dans un format numérique sont en fait santé comportementale.

Nous commençons à nous pencher sur une partie de cette crise de santé mentale chez les adolescents. Je pense que c’est sous-traité en ce moment. Et en tant que maman de jumeaux de 11 ans qui voit ce qui se passe dans ce paysage, il doit y avoir plus de participants dans cet espace. Et nous devons célébrer ceux qui y sont déjà allés et nous assurer que leur capacité et leur accès continuent d’être élargis pour tous.

Nous voyons également où les entreprises ont joué un rôle démesuré en favorisant l’accès des employés aux services de santé mentale. De plus en plus de besoins et d’adhésions émanent du secteur public. Nous avons une relation avec le comté de LA, et nous voyons beaucoup de potentiel pour nous associer aux gouvernements, aux établissements d’enseignement et plus largement aux systèmes de santé afin de garantir que les objectifs de parité et d’équité en santé soient atteints.