Questions-réponses : Comment le refroidissement du financement de la santé numérique a changé le marché en 2022

Après que les startups de la santé numérique aient récupéré d’énormes quantités de dollars d’investisseurs l’année dernière, le marché a considérablement ralenti en 2022.

Mais c’est encore un domaine relativement nouveau, et il y a beaucoup de place pour les startups qui peuvent prouver leur capacité à améliorer les soins, a déclaré John Beadle, associé directeur chez Aegis Ventures.

Il s’est assis avec MobiHealthActualités pour discuter de la croissance des partenariats entre les sociétés de capital-risque et les systèmes de santé, de l’évolution de l’environnement de financement et de ce à quoi pourraient ressembler les investissements dans la santé numérique en 2023.

MobiHealthActualités : Quelles sont certaines de vos principales conclusions lorsque vous repensez à la santé numérique en 2022 ?

Jean Beadle : Malgré le ralentissement évident de l’environnement macro, la transformation, la prestation de soins et l’innovation qui ont été stimulées par COVID continuent définitivement de s’accélérer dans de nombreux domaines différents. Je pense que l’industrie a vraiment atteint un point de basculement, et nous devrions continuer à voir l’innovation progresser à un rythme rapide.

Cela dit, je pense que le marché s’est définitivement refroidi après une année 2021 brûlante. Nous avons vu un volume de transactions plus faible, des chèques de plus petite taille devenant la nouvelle norme. Les termes ont également changé un peu, les préférences en matière de liquidité ont augmenté. Le coût du capital a donc nettement augmenté.

Je plaisante beaucoup sur le fait que les entreprises de santé numérique sont excellentes pour collecter des fonds, mais pas pour gagner de l’argent. Mais il est évident que l’époque de la vente de quartiers et de la collecte de dix cents est un peu révolue, en particulier pour les entreprises en phase de croissance. Et donc, pour maintenir ces évaluations de 2021, je pense qu’il est devenu impératif non seulement de générer une valeur claire pour les clients et des mesures de retour sur investissement convaincantes, mais également de montrer la voie vers la rentabilité et l’économie unitaire évolutive.

Quelques autres points importants qui, je pense, se poursuivront en 2023 : vous avez constaté une grande concentration sur les partenariats, et les entreprises sont passées de DTC [direct-to-consumer] au B2B [business-to-business] , qui, je pense, est emblématique de l’environnement macro plus large. Les consommateurs ont moins de revenus disponibles, les factures médicales augmentent, et vous voyez donc beaucoup d’entreprises délaisser la vente aux consommateurs individuels et essayer de vendre aux entreprises, à la fois les employeurs et les payeurs.

Vous avez également vu des VC et des studios de capital-risque passer à des modèles de partenariat. Redesign a annoncé un partenariat avec SVC et un autre partenariat avec UPMC. General Catalyst a rassemblé son réseau d’assurance maladie pour essayer d’offrir une meilleure distribution à ses entreprises. a16z a annoncé un partenariat avec Bassett Healthcare. Nous poursuivons évidemment beaucoup d’initiatives différentes avec Northwell. Je pense que cela va continuer dans la période à venir.

Le dernier que je pourrais mentionner est simplement l’accent accru mis sur les soins de santé par de nombreux acteurs technologiques en place. Google Cloud a annoncé un certain nombre de partenariats avec des systèmes de santé, vous voyez Amazon examiner les opportunités de fusions et acquisitions beaucoup plus activement, des entités comme Morgan Health essaient vraiment de continuer à jouer un rôle important dans l’accélération des transitions vers des modèles plus basés sur la valeur pour les employeurs, où il y a une pression très importante pour réduire les coûts des soins de santé et essayer d’offrir des avantages qui encouragent la rétention et réduisent l’épuisement professionnel.

Les fournisseurs sont vraiment sous pression financière importante. Ils ont commencé à envisager des modèles plus innovants pour essayer d’augmenter la valeur qu’ils sont capables de saisir grâce aux soins qu’ils fournissent. Nous vivons encore largement dans un monde de rémunération à l’acte, mais je pense qu’il y a eu une attention accrue sur les modèles basés sur le risque comme moyen d’essayer de récupérer la marge. Je pense que nous continuerons à voir cela en 2023 également.

MNH : Pourquoi pensez-vous que les partenariats ont été une grande priorité cette année ?

Bedeau: La santé numérique est encore un marché assez naissant dans l’ensemble. Il est beaucoup plus facile à bien des égards de créer des choses directement au consommateur. Vous pouvez les lancer beaucoup plus rapidement, vous n’avez qu’à vous convaincre, vous pouvez embarquer des clients très rapidement et gagner beaucoup de traction sur le marché.

De nombreuses entreprises ont essayé de passer aux modèles B2B, et les partenariats sont un excellent moyen d’y parvenir. Je pense qu’un élément consiste à essayer d’assurer une distribution plus évolutive et prévisible pour les sociétés de votre portefeuille. Je pense que c’était un grand moteur derrière ce que General Catalyst a fait avec Health Assurance, ce qui est assez impressionnant. Avec Redesign, je pense que c’est beaucoup plus du côté d’essayer de trouver un partenaire pour la co-création et l’innovation, ce qui est très similaire à notre partenariat avec Northwell. Lorsque nous travaillons avec eux, nous sommes vraiment assis dans les tranchées avec les dirigeants cliniques et les dirigeants administratifs, essayant de mieux comprendre comment nous pouvons proposer des modèles qui rapprochent l’innovation et les titulaires de soins de santé existants.

Je pense que quelque chose que vous voyez depuis assez longtemps, c’est que les systèmes de santé, en particulier, jouent un rôle énorme dans la détermination de la proposition de valeur globale pour les entreprises et dans l’augmentation de leur valorisation. Mais ils n’ont pas vraiment été en mesure de parvenir à un modèle qui leur permette de capter le moindre avantage par rapport à la quantité de valeur qu’ils offrent. Et donc je pense que les systèmes de santé, comme ils ont été soumis à une pression accrue sur les marges, ont essayé de trouver des moyens de produire des flux de revenus diversifiés.

MNH : Vous avez donc constaté que les financements ont nettement diminué par rapport à 2021, qui n’était qu’une véritable année de boom. Pourquoi pensez-vous que c’est arrivé? Et comment cela a-t-il affecté les investisseurs ainsi que les startups ?

Bedeau: D’un point de vue macro, je pense que la croissance du financement est largement justifiée compte tenu de la réorganisation complète des soins de santé en cours. Mais je pense qu’à un niveau plus micro, il y a certainement eu beaucoup d’entreprises financées au cours des deux dernières années qui n’auraient probablement pas dû l’être.

Mais je pense que l’accent accru mis sur les technologies de la santé au sein de la communauté VC est une bonne chose pour l’industrie et le monde. Mais c’est certainement refroidi. La taille des chèques a diminué, il est devenu beaucoup plus difficile d’obtenir un financement par rapport à la situation des deux dernières années en particulier, étant donné que le coût du capital a tellement augmenté. En même temps, je pense que les meilleures entreprises sont encore toutes financées. Mais vous devez non seulement répondre à des besoins importants et jouer sur de grands marchés, mais également montrer une voie beaucoup plus claire vers la rentabilité et une économie unitaire plus évolutive.

L’une des autres choses qui, à mon avis, a été un peu surréaliste à voir au cours des deux dernières années, ce sont les entreprises qui passent de 10 millions de dollars à prendre 100 millions de dollars à des joueurs comme Tiger et Coatue, ce qui est une transition très difficile à faire en ce qui concerne structures et systèmes de gestion. Il y a certainement eu beaucoup de difficultés de croissance et de licenciements pour les entreprises qui ont fait cela.

Dans le même ordre d’idées, passer d’une entreprise de 25 personnes à une entreprise de 200 personnes est très difficile, en particulier lorsque votre marché d’avant-produit correspond. Je pense donc que c’est en grande partie une bonne chose que nous ayons vu ce ralentissement, étant donné que je pense que les entreprises vont devoir construire avec beaucoup plus de discipline à l’avenir.

MNH : Selon vous, à quoi ressemblera l’environnement de financement en 2023 ?

Bedeau: Compte tenu du contexte macroéconomique, je pense que le ralentissement du financement que nous avons constaté en 2022 devrait se poursuivre pendant la majeure partie de 2023. Je ne nous vois pas revenir aux niveaux d’investissement de 21 à court terme. Mais je pense que nous nous installerons au-dessus des chiffres de 2020 avec une croissance continue d’une année sur l’autre, probablement une croissance mineure par rapport à cette référence de 2020, à l’avenir.

Pour collecter des fonds dans cet environnement, vous avez certainement besoin de plus de preuves maintenant que vous n’en avez vu au cours des dernières années, ce qui est motivé à la fois par le ralentissement macroéconomique et le fait que nous avons vu beaucoup de vaporware dans cet espace au cours d’une temps d’argent très facile. Je pense également que la réinitialisation et les valorisations que nous avons vues devraient permettre une activité de fusions et acquisitions beaucoup plus robuste à l’approche de 2023.

Il y a beaucoup de fragmentation et de solutions ponctuelles qui doivent être consolidées, les employeurs et les payeurs commerciaux recherchant de plus en plus des solutions pouvant résoudre plusieurs problèmes. Mais je pense que, tout bien considéré, les meilleures entreprises – celles qui sont capables de générer un engagement élevé, de démontrer des améliorations mesurables des résultats pour la santé et de générer un retour sur investissement clair tout en réduisant les coûts – devraient continuer à bénéficier d’un financement solide.