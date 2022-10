Questions-réponses : comment la médecine personnalisée pourrait améliorer le traitement du cancer

Roche, l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques d’Europe, élargit ses ambitions en génomique et personnalisé médecine, pratiques émergentes qui utilisent des informations sur le profil génétique ou les protéines d’un patient pour prévenir, diagnostiquer ou traiter une maladie.

Le Dr Oliver Bleck, chef de secteur Europe du Sud chez Roche, a rejoint MobiHealthActualités pour discuter des progrès de Roche en oncologie, de ses travaux actuels en génomique et de ce que Roche espère apporter à la médecine personnalisée au fil du temps.

MobiHealthActualités : Vous avez eu une longue carrière chez Roche. Comment avez-vous vu le traitement oncologique progresser au cours des 20 dernières années, en particulier en ce qui concerne les soins de santé numériques ?

Olivier Bleck : Le sentiment général est qu’il est passé d’une thérapie unique à une thérapie ciblée, à des thérapies plus individualisées. Je suis médecin et avant de rejoindre Roche, j’ai eu la chance de travailler en dermatologie. Et ce qui me vient à l’esprit, c’est le traitement des patients atteints de mélanome à l’époque. Il y a environ 20 ans, une fois arrivé à un certain stade, il n’existait aucun traitement efficace pour empêcher le mélanome métastatique de se développer, indépendamment de ce que la médecine avait à offrir. Ainsi, au fil des ans, il était fascinant de voir que deux choses importantes se sont produites : premièrement, une meilleure compréhension de la biologie du mélanome, puis des thérapies ciblées, qui ont non seulement arrêté la croissance de la tumeur, mais ont en fait aidé les patients atteints de mélanome à vivre plus longtemps. Et deux, la première immunothérapie du cancer qui a été approuvé était également dans le mélanome.

La compréhension de la biologie du cancer du sein a conduit à l’approbation d’un anticorps monoclonal ciblé sur un ou deux récepteurs cellulaires spécifiques, ce qui a ensuite conduit à des thérapies très efficaces pour le cancer du sein avancé pour les patientes porteuses de ce marqueur, et a également aidé les patientes à vivre non seulement plus longtemps, mais en fait guéri grâce à cette stratégie de traitement. Quelque chose de similaire en hématologie, l’ajout d’un anticorps monoclonal à une chimiothérapie standard a également aidé de nombreux patients à vivre plus longtemps.

MNH : Comment les progrès réalisés par Roche en oncologie ont-ils amélioré les options de traitement pour les patients et les prestataires ?

Bleck : J’argumenterais sous trois angles : le premier est un meilleur diagnostic. Mais ce n’est pas seulement pour les médicaments Roche, mais pour d’autres partenaires de l’industrie pharmaceutique d’aider au diagnostic précoce, d’aider au suivi du traitement, de proposer des diagnostics compagnons et – en partenariat avec d’autres sociétés – d’être dans l’espace d’un profilage génomique complet. Donc, comprendre l’empreinte génétique de chaque type de tumeur, puis de chaque individu au niveau du patient.

Le deuxième élément concerne les thérapies. Nous avons un vaste ensemble de modalités différentes, de petites molécules, des anticorps monoclonaux que j’ai mentionnés et, bien sûr, l’immunothérapie contre le cancer. Nous avons plusieurs indications dans cinq types de maladies – les types de tumeurs aux États-Unis – et beaucoup de travail va affiner cette stratégie de traitement immunitaire. Cela ne fonctionne pas partout, mais [it helps] pour mieux comprendre la biologie, comment cela peut être augmenté et ainsi de suite.

La troisième partie concerne les données – pour vraiment comprendre comment les traitements fonctionnent avec des preuves de données réelles dans la pratique clinique.

À l’heure actuelle, je pense que la mission globale est de passer à des diagnostics plus précoces et également de déplacer les soins contre le cancer vers les premiers stades de la maladie.

Et il y a cinq thèmes généraux distincts sur la façon d’empocher toutes ces activités. L’une est de poursuivre la médecine de précision, donc de meilleurs diagnostics, puis d’y adapter les traitements. Deuxièmement, les thérapies combinées rationnelles – compte tenu du profil, quelle est la meilleure stratégie de traitement à venir ? Le troisième est une meilleure et plus enrichie thérapie immunitaire contre le cancer. Le quatrième serait de passer à des étapes antérieures. Et puis le dernier concerne les nouvelles modalités de traitement. Par exemple, les anticorps monoclonaux bispécifiques qui aident non seulement à cibler une cellule cancéreuse spécifique, mais via la deuxième activité attirent les cellules T qui aideraient à combattre le cancer.

MNH : La génomique est devenue précieuse dans la lutte contre le cancer, mais n’est pas facilement disponible dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Pourquoi est-il avantageux d’étendre ces options à ces pays?

Bleck : Avant tout, peu importe où vous vivez pour obtenir le traitement dont vous avez besoin en tant que patient atteint de cancer. Je pense que lutter pour l’ubiquité, l’accès et les meilleurs soins, c’est une mission globale. Et donc, pour de bons soins contre le cancer, et aussi du point de vue d’un système de santé, il est tout à fait logique de poursuivre une médecine de précision ou d’être exact sur le diagnostic, car cela adaptera également le traitement.

Le second est via des moyens numériques et des tableaux de tumeurs virtuels. Vous pouvez accéder aux avis d’experts aux États-Unis et en Europe quelque part si vous vous trouvez dans une région où vous êtes plus éloigné. Donc, en ayant simplement un bon diagnostic, cela pourrait aider le patient là où il se trouve. Mais je pense que le profilage génomique a du sens si vous avez de bons soins médicaux dans votre région – l’hôpital, les diagnostics et si vous donnez une chimiothérapie, le personnel qui peut traiter et aider avec les effets secondaires. Le seul profil génétique d’un patient, s’il n’y a rien à suivre, est inutile. Il doit s’agir d’un changement de système et d’un lobbying pour un meilleur service. Mais beaucoup à faire. Je suis d’accord.

MNH : Au fil du temps, qu’espérez-vous que Roche puisse apporter à la table en ce qui concerne la médecine personnalisée ?

Bleck : Poursuivre les partenariats public-privé. Donc, travailler avec les différentes parties prenantes et universitaires pour faire avancer le domaine. Personne [company] peut le comprendre. Nous travaillons avec d’autres sociétés pharmaceutiques et également avec des universités. Donc, espérons-le, cela aidera, dans un effort concerté, un appel à la collaboration, à faire des progrès. Deuxièmement, en tant qu’entreprise leader dans le domaine des diagnostics et des thérapies, l’augmentation des solutions numériques autour du parcours du patient aidera les médecins, mais aussi les patients à mieux se soigner. De plus, cet élément autour des données – comprendre ce qui se passe réellement, être capable de partager ces données, agréger ces données à apporter aux autorités réglementaires pour décrire voici la stratégie de traitement qui fonctionne.

Il ne s’agit pas de posséder les données, mais de les rassembler et d’en faire la recherche. Nous pouvons avoir des questions différentes en tant qu’entreprise, par rapport à un domaine universitaire, mais je pense qu’il est vraiment important, surtout en Europe, que les données des patients puissent vous suivre en tant que patient si vous allez d’un pays à l’autre. De plus, nous trouvons un moyen d’examiner des ensembles de données anonymisés et plus volumineux qui, espérons-le, nous montrent la voie à suivre pour améliorer plus rapidement les traitements en oncologie.