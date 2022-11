Questions-réponses : Comment Carbon Health prévoit de moderniser les soins chroniques « déconnectés »

En 2021, fournisseur de soins de santé omnicanal Carbon Health a acquis Steady Health, une plateforme intégrée de soins du diabète, et plus tôt cette année, a lancé son propre programme de gestion.

Myoung Cha, directeur de la stratégie chez Carbon Health, s’est entretenu avec MobiHealthNews par e-mail pour discuter des résultats du programme, de la manière dont son expérience antérieure chez Apple influence ses décisions et de la manière dont la combinaison des soins en personne et de la technologie conduira la plate-forme de Carbon Health à l’avenir.

MobiHealthActualités : Pouvez-vous me parler du programme de diabète de Carbon Health ? Comment cela fonctionne-t-il et que montrent les données ?

Myoung Cha : Nous avons lancé notre programme sur le diabète plus tôt cette année et nous sommes ravis des résultats que nous avons constatés jusqu’à présent. Notre programme est dirigé par des endocrinologues, basé sur une équipe et intégré aux soins primaires pour offrir une expérience connectée et bien coordonnée aux patients atteints de toutes les formes de diabète.

L’une des choses qui rend notre programme unique est l’intégration native de la surveillance continue de la glycémie (CGM) dans notre dossier de santé électronique, qui met ces données à la portée de nos fournisseurs. Nos patients peuvent visualiser leurs propres données de glycémie et les annoter avec des journaux de leur alimentation, de leur exercice et de leur insuline directement dans notre application patient – toutes ces données sont visibles à la fois par le patient et l’équipe de soins pour personnaliser les objectifs, l’éducation et le traitement. L’une de mes fonctionnalités préférées est notre liste de classement des repas, qui montre aux patients leurs meilleurs repas et leurs pires repas classés par excursions de glucose.

Notre équipe clinique a étudié les résultats du programme jusqu’à présent et a constaté que les deux tiers des patients du programme atteints de diabète non contrôlé (A1c ≥ 7,0 %) ont atteint et maintenu les objectifs glycémiques recommandés, tandis que les patients avec un A1c initial > 9,0 % ont vu une moyenne Réduction de l’A1c de 4,2 %.

MNH : Quel est votre point de vue sur l’état actuel de la gestion des soins chroniques ?

Cha : Les soins aux patients atteints de maladies chroniques sont souvent déconnectés et fragmentés entre plusieurs prestataires et spécialités, et la friction de la coordination de tous ces soins est souvent laissée aux patients pour qu’ils les gèrent eux-mêmes. Les soins sont souvent aussi épisodiques et réactifs, ce qui crée plus de problèmes plus tard lorsque des mesures préventives ne sont pas prises plus tôt.

Nous avons conçu notre modèle de soins, que nous appelons Connective Care, pour résoudre certains de ces points douloureux pour les patients atteints de maladies chroniques. Nous intégrons les soins de plusieurs prestataires avec notre DSE, et notre modèle de soins axé sur la mesure est alimenté par l’engagement et les données qui créent des boucles de rétroaction plus courtes qui permettent à nos équipes de soins d’intervenir de manière proactive et plus tôt pour obtenir de meilleurs résultats.

MNH : Carbon Health a établi de nombreux partenariats, notamment des collaborations avec Blue Cross Blue Shield du Massachusetts. La société a également acquis la société de surveillance à distance des patients Alertive Healthcare, une chaîne de cliniques de soins d’urgence du New Jersey, deux chaînes de cliniques en Arizona et en Californie, et un groupe de cliniques en Californie du Sud. Le programme diabète sera-t-il mis en place en lien avec les offres de vos partenaires et au sein de ces sociétés acquises ? Si c’est le cas, comment?

Cha : Notre programme de diabète est actuellement proposé à tous les patients atteints de diabète en Californie, et nous visons à l’étendre à d’autres États à l’avenir.

Notre acquisition d’Alertive Healthcare nous ouvre la porte pour étendre notre gestion des soins chroniques au-delà du diabète afin de proposer également des programmes de soins aux patients souffrant d’hypertension. Idéalement, les patients qui font partie du programme sur le diabète pourront également s’engager dans ces programmes s’ils satisfont à l’exigence de diagnostic.

MNH : Comment votre passage à la tête des initiatives stratégiques d’Apple en matière de santé a-t-il influencé les décisions que vous avez prises en tant que directeur de la stratégie chez Carbon Health ?

Cha : Chez Apple, j’ai passé une grande partie de mon temps à travailler sur des appareils portables grand public comme l’Apple Watch et j’ai beaucoup appris sur la traduction des données matérielles et sur la quantité d’informations critiques que vous pouvez découvrir en portant un appareil au poignet. Je me suis passionnée pour l’idée des soins connectés et la possibilité de partager ces données directement avec votre fournisseur, ce qui a ensuite inspiré le travail que l’équipe et moi faisons chez Carbon Health.

MNH : Comment voyez-vous Carbon Health progresser dans l’espace des soins chroniques au fil du temps, et comment la combinaison des humains et de la technologie jouera-t-elle un rôle dans cette progression ?

Cha: Nous avons constaté que la connexion des données matérielles via l’intégration de la technologie et une équipe de soins interdisciplinaire combinée aux soins primaires est le moyen le plus efficace de fournir un soutien à la gestion des soins chroniques – et les données annoncées aujourd’hui soulignent nos efforts.

Nous prévoyons de tirer parti de ce modèle pour élargir nos offres pour d’autres maladies chroniques, augmentant ainsi notre capacité à aider les patients dans leur parcours de santé.