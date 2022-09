Akili Interactif a frappé les marchés publics en août, apportant des liquidités que la société utilisera pour lancer son jeu vidéo thérapeutique numérique pour les enfants atteints de TDAH plus tard cette année.

Le produit d’Akili, baptisé EndeavorRx, est un logiciel de prescription pour les enfants de 8 à 12 ans qui ont des problèmes d’attention. Il a reçu Autorisation FDA De Novo en 2020 après des années d’attente du feu vert de l’agence, bien qu’une version sans ordonnance ait été publiée après que certaines exigences réglementaires aient été assouplies en raison de la pandémie de COVID-19.

Matt Franklin, qui a rejoint Akili en tant que président et chef de l’exploitation au début de l’été, s’est assis avec MobiHealthActualités pour discuter de la stratégie de lancement d’EndeavorRx, de ses produits en développement et pourquoi l’introduction en bourse était la meilleure décision pour l’entreprise.

MobiHealthActualités : Il y a certainement eu un ralentissement en ce qui concerne l’introduction en bourse des entreprises de santé numérique cette année, par rapport à 2021. Pourquoi pensez-vous que c’était la meilleure voie pour Akili ?

Matt Franklin : Il y avait deux pilotes principaux pour nous. Premièrement, cet événement nous a permis d’accéder à des ressources financières qui vont nous permettre d’accélérer le lancement commercial d’EndeavorRx, pour pouvoir impacter plus de vies atteintes de TDAH. Mais je pense que deuxièmement, nous pensons également à cette opportunité à long terme. L’accès aux marchés publics au fil du temps nous donne accès au financement et au capital pour étendre l’impact au-delà du TDAH dans d’autres domaines, tels que la sclérose en plaques, le trouble dépressif majeur, le spectre autistique et des conditions plus aiguës comme le brouillard cérébral COVID.

MNH : Vous prévoyez donc d’utiliser le produit pour lancer EndeavorRx, qui a reçu l’autorisation de la FDA il y a quelques années. Quelle est votre stratégie pour le lancer ? C’est un produit sur ordonnance, alors comment allez-vous vous engager avec les fournisseurs ?

Franklin : Le premier domaine sur lequel nous nous sommes concentrés est la construction de notre infrastructure d’exécution ou de distribution. Il s’agit d’une application qui peut être téléchargée depuis l’App Store ou depuis Google Play. Mais nous devions construire un système de distribution propriétaire personnalisé pour pouvoir valider les ordonnances, pour pouvoir collecter des informations d’assurance, pour collecter les paiements et pour délivrer réellement l’ordonnance.

Ce travail, je suis heureux de le dire, est donc terminé. Nous avons maintenant vu plusieurs milliers de commandes ou d’ordonnances transiter par cette infrastructure. Nous avons vu des prescriptions arriver des 50 États à ce jour, ce qui nous a vraiment permis de nous concentrer sur la deuxième phase, qui consiste à renforcer nos équipes commerciales et médicales pour pouvoir nous engager avec des prestataires de soins de santé afin de fournir cette éducation, de conduire sensibilisation.

Notre objectif est vraiment d’intégrer EndeavorRx au traitement clinique de routine du TDAH. C’est donc là que nous nous concentrons. Nous avons embauché la première vague de ressources sur le terrain. Ils seront à bord ici au quatrième trimestre en s’engageant avec les fournisseurs, et nous continuerons à développer notre empreinte nationale complète au fil du temps.

MNH : Akili a aussi d’autres produits en développement. Comment avez-vous choisi ces nouveaux domaines cliniques pour l’expansion ?

Franklin : EndeavorRx travaille sur la fonction d’attention cognitive. Nous avons donc vraiment examiné ces indications, ces maladies impliquant l’attention ou l’inattention. Alors TDAH, c’est critique, non ? C’est l’une des manifestations cliniques critiques. Notre objectif à court terme est donc de favoriser la sensibilisation et l’adoption du TDAH pédiatrique. Nous chercherons à étendre cela aux populations adolescentes et adultes.

Au-delà de cela, les troubles du spectre autistique présentent également un degré élevé de chevauchement avec les problèmes d’attention et de fonction cognitive. C’est donc un domaine d’expansion. La sclérose en plaques et le trouble dépressif majeur sont des domaines que nous avons déjà étudiés. Et nous continuerons à réaliser des études de confirmation supplémentaires là-bas également.

MNH : Selon vous, quelles sont les prochaines étapes pour étendre l’utilisation des thérapies numériques ?

Franklin : Je pense que nous avons une opportunité à court terme d’éduquer sur les différentes classes ou catégories au sein de la thérapie numérique. Par exemple, EndeavorRx s’inscrit dans cette catégorie thérapeutique numérique sur ordonnance. Il s’agit de médicaments sur ordonnance livrés dans ce format de divertissement engageant.

Deuxièmement, nous faisons mieux connaître nos données cliniques. L’une des choses qui m’a attiré vers Akili était les fondements scientifiques solides, mais aussi les preuves cliniques rigoureuses. Il n’y a donc pas de sensibilisation généralisée aux données cliniques qui soutiennent une approche comme EndeavorRx. Nous sommes donc activement engagés dans la sensibilisation à ces solides preuves cliniques à l’appui également.