Questions-réponses : Ce policier londonien à la retraite donne un aperçu « sans filtre » de la crise des sans-abri dans un nouveau documentaire

Il est présenté comme une « exploration sans filtre du sans-abrisme ».

Projection au Forest City Film Festival dimanche, le documentaire Atrocité est un projet passionné d’un sergent de police à la retraite du service de police de Londres.

Nigel Stuckey, qui a travaillé pendant plus de trois décennies dans la police, a décidé de partager les histoires et les luttes de certaines des personnes les plus vulnérables de Londres – celles qui vivent des crises de sans-abri, de toxicomanie et de santé mentale.

Il se rend dans les rues des villes, sous les ponts et dans les forêts pour entendre des expériences directes afin de lutter contre les stigmates tout en soulevant ses inquiétudes quant au manque de soutien.

Atrocity sera présenté en première au Forest City Film Festival à Londres ce dimanche à 16h30 au Wolf Performance Hall.

ÉCOUTEZ : Le nouveau documentaire de Nigel Stuckey jette un regard critique sur la crise des addictions à Londres

CBC : Pourquoi avez-vous décidé de réaliser ce film ?

Nigel Stuckey : J’habite à Londres. J’ai travaillé dans la police pendant 32 ans et j’habite au centre-ville. Je pensais vraiment que c’était une histoire qui devait être racontée. Et je voulais vraiment savoir ce qui se passait sans la barrière de l’uniforme.

CBC : Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus dans cette crise en tant que policier à la retraite ?

NS : Je dirais que c’est un manque de services de santé mentale. Nous avons des gens au centre-ville de Londres qui souffrent de graves problèmes de santé mentale et ne reçoivent pas de traitement. Une des choses auxquelles je fais allusion dans le film, c’est qu’il y a une sorte de zone intermédiaire où les gens sont appréhensibles. Ils ne sont pas eux-mêmes violents ou dangereux, mais ils ne sont pas non plus fonctionnels – et ces personnes passent entre les mailles du filet.

Cette santé mentale les empêche d’avancer, mais elle leur ouvre également la porte à l’automédication. Beaucoup d’entre eux se tournent vers les drogues illicites et se soignent essentiellement eux-mêmes, ce qui amplifie le problème. La santé mentale combinée aux drogues illicites est une combinaison absolument terrible.

Une image fixe du film documentaire Atrocity projeté au Forest City Film Festival. (Nigel Stuckey/Atrocité)

CBC : Qu’avez-vous appris en interviewant des gens pour votre film ?

NS : Je regarde maintenant les gens dans la rue car beaucoup d’entre eux sont médicalement compromis. Et quand nous adoptons cette vision des choses, au lieu de les considérer comme étant le problème, ou comme s’ils avaient fait quelque chose de mal, ou qu’ils avaient pris de mauvaises décisions, nous regardons maintenant les choses sous un angle différent. Et cette perspective est, en fait, qu’ils ont un problème de santé, qu’il s’agisse de santé mentale, de toxicomanie ou de handicaps physiques.

Ils ne reçoivent pas le traitement dont ils ont besoin et, en fait, nous avons de nombreuses personnes dans la rue dont la santé est compromise sans traitement médical approprié, ce qui est une atrocité.

CBC : Quelle a été la réaction des personnes avec qui vous avez parlé ?

NS : Tous ceux à qui j’ai parlé étaient plus qu’heureux de parler. Ce sont des gens qui ont une histoire et veulent être entendus et beaucoup d’entre eux sont ignorés. Après avoir parlé avec un jeune homme, il m’a simplement remercié de lui avoir parlé. Vous pouvez imaginer que chaque jour, vous êtes assis dans une rue animée et que personne ne vous regarde dans les yeux. Tout le monde passe à côté de toi, agissant comme si tu étais invisible. Vous pouvez imaginer quel impact cela a sur votre psychisme et à quel point il est difficile pour votre propre santé émotionnelle et mentale de se trouver dans ces circonstances.

Une pancarte en carton au sol comme on le voit dans le film documentaire Atrocity. (Nigel Stuckey/Atrocité)

CBC : Que voulez-vous que les gens retiennent de ce film ?

NS : Deux choses. Qu’une atrocité se produit dans notre ville. Il y a dans notre ville des gens qui se trouvent dans des conditions désastreuses, dont la santé est compromise et qui sont laissés seuls en hiver avec très peu de ressources.

Et deuxièmement, regarder les personnes sans abri sous un angle différent. Considérez-les plutôt comme étant médicalement compromis et comprenez qu’ils se trouvent à bien des égards dans une situation impossible.