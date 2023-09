Questions-réponses : « Ce n’est pas seulement la guerre de Poutine », déclare le ministre finlandais des Affaires étrangères

Commentez cette histoire Commentaire

Lorsque la Russie a lancé son invasion à part entière de l'Ukraine en 2022, La Finlande avait un gouvernement de centre-gauche au pouvoir à Helsinki. Elle se trouvait également, comme elle l'était depuis des générations, en dehors du cadre de l'alliance de l'OTAN.

Un peu plus d’un an plus tard, la Finlande a officiellement rejoint le bloc militaire, poussée dans l’alliance par la réalité de l’agression russe et le revanchisme néo-impérialiste du président Vladimir Poutine. Du jour au lendemain, la longueur de la frontière entre l’OTAN et la Russie a doublé.

En juin, la Finlande a inauguré un nouveau gouvernement de centre droit. Bien que ses programmes nationaux soient différents de ceux de son prédécesseur, avec une faction d’extrême droite dans la coalition au pouvoir, son approche consistant à soutenir l’Ukraine et les efforts occidentaux plus larges pour résister à l’invasion russe a perduré. En marge des réunions de l’ONU à New York la semaine dernière, j’ai discuté avec la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, de la vie au sein de l’OTAN et des perspectives de guerre. La conversation a été modifiée par souci de concision et de clarté.

La vision du monde d’aujourd’hui : qu’est-ce que ça fait d’être un membre à part entière de l’OTAN après toutes ces années ?

Valtonen : Ça fait du bien. Personnellement, je préconise l’adhésion de la Finlande à l’OTAN depuis aussi longtemps que je me souvienne. Aujourd’hui, une très forte majorité de Finlandais sont favorables à notre adhésion à l’OTAN et, si ce n’était pas le cas, la Finlande n’y aurait jamais adhéré. Il y a des discours russes selon lesquels l’OTAN est une menace ou l’élargissement de l’OTAN est une menace, mais il est important de comprendre que l’OTAN en elle-même ne s’élargit pas. Ce sont les peuples libres des sociétés démocratiques qui votent ou choisissent d’y adhérer, et cela a également été le cas de la Finlande et de la Suède, une fois qu’elles y sont autorisées. De toute façon, nous étions assez proches de l’OTAN, donc d’une certaine manière, c’était juste une étape naturelle. . Notre armée était interopérable à presque 100 % avec l’OTAN.

Je pense que nous nous sentons plus en sécurité et c’est évidemment la raison pour laquelle nous voulions nous joindre. Mais il faut dire que nous sommes fiers d’être des contributeurs nets à l’OTAN. Nous avons atteint les 2 pour cent [of gross domestic product] facilement l’objectif des dépenses de défense cette année. Et nous disposons de très fortes capacités, qui peuvent être d’une grande utilité pour l’alliance, notamment l’une des plus grandes armées de réserve d’Europe, même si nous sommes une petite population.

Zelensky attaque Washington dans un effort urgent pour renforcer son soutien

L’adhésion de la Suède attend toujours l’approbation de la Turquie et les signes récents ne sont pas si positifs. Existe-t-il un scénario dans lequel la Suède ne rejoindrait pas l’OTAN avant un certain temps ?

Il peut y avoir différents scénarios. La Turquie est un pays souverain et elle est libre de décider comme elle l’entend, mais je suis convaincu qu’elle agira bientôt. Président [Recep Tayyip] Erdogan avait déjà promis en juillet qu’il donnerait son feu vert à la Suède. Aujourd’hui, le Parlement turc est en vacances et il reviendra en octobre. J’aimerais donc qu’en octobre, ils soient prêts à aller de l’avant.

Comment évaluez-vous la trajectoire actuelle de la guerre en Ukraine ? Le rythme de la contre-offensive ukrainienne et la capacité politique et économique de l’Occident à soutenir Kiev suscitent des inquiétudes croissantes..

Dans les démocraties, le climat politique peut toujours changer, mais je suis convaincu que nos valeurs fondamentales et l’avenir que nous tous, en tant qu’individus, ici dans l’Occident libre, défendons. [mean that] c’est vraiment payant d’aider l’Ukraine. Aider l’Ukraine n’est pas de la charité. Il s’agit de défendre le mode de vie européen, en l’occurrence les valeurs occidentales, et bien sûr, c’est le [country’s] la souveraineté, l’intégrité territoriale, ce sont les valeurs que nous partageons. Que se passerait-il si nous abandonnions l’Ukraine ou si nous arrêtions de l’aider ? Il n’y aurait peut-être pas d’Ukraine, mais il y aurait certainement une Russie très puissante. Et je ne pense pas que quiconque en profite, surtout pas les pays voisins.

L’Ukraine franchit la ligne défensive russe sur le front sud

La guerre a mis à rude épreuve les capacités occidentales et ukrainiennes. Ne craignez-vous pas que les divisions se creusent dans les mois à venir ?

C’est aux Ukrainiens de décider ce qu’ils peuvent faire et ce qu’ils feront encore. C’est leur pays, leur souveraineté qu’ils défendent avant tout. Bien sûr, ils nous défendent en même temps, nous aussi, l’ensemble de l’ordre mondial fondé sur des règles.

Tout le monde a été surpris de voir à quel point l’Occident était uni au début et l’est toujours. Je ne pense pas que l’Occident ait jamais été aussi uni. Et gardons les choses ainsi. Il est très important que nous comprenions que les Ukrainiens se battent héroïquement pour nous tous et que nous devons donc les aider.

En Europe, il était à une certaine époque de bon ton d’abandonner notre industrie de défense et de se départir de nos forces de défense, pour ne pas augmenter les dépenses de défense. Nous devons désormais faire le contraire, non seulement pour l’Ukraine, mais aussi sur le plan stratégique pour l’avenir. Nous devons investir massivement dans l’industrie de la défense. Il est très inquiétant de voir la Russie produire davantage d’armes et de munitions qu’avant la guerre. Nous devons simplement comprendre que pour rester en sécurité à l’avenir, pour pouvoir vivre à la manière européenne, nous devons simplement prendre davantage soin de nous-mêmes en matière de défense et de sécurité. Tout le monde doit faire sa part. Et c’est le message finlandais. Et nous essayons de montrer l’exemple.

La Finlande a une longue et difficile histoire de vie à côté de la Russie et de recherche d’un logement avec le Kremlin. Y a-t-il des discussions sur ce à quoi ressemble la vie avec la Russie au lendemain de cette guerre ?

C’est une très bonne question. Et je pense que ce que beaucoup n’ont peut-être pas réalisé, c’est qu’il ne s’agit pas uniquement d’une guerre de Poutine. Il semble que l’appareil russe, pour ainsi dire, s’y prépare depuis très longtemps. Ils mènent activement la guerre depuis [the 2008 invasion of] Géorgie et 2014 contre l’Ukraine, avec l’annexion illégale de la Crimée. Bien sûr, Poutine a été au pouvoir pendant cette période, mais pendant plus de deux décennies, il a construit une infrastructure autour de cela. Et il aurait pu y avoir deux décennies pour quelqu’un [in Russia] pour lui dire que ça ne va pas.

Donc, si Poutine s’en va, il est très peu probable que la Russie devienne d’une manière ou d’une autre une démocratie normale et pacifique. Je dirais que nous, en Occident, ne souhaitons peut-être rien d’autre que que le Russe ordinaire ait son mot à dire sur la direction que prend le pays, que la Russie s’ouvre à la société civile et devienne une démocratie normale. Mais tout en espérant cela, nous devons nous préparer au pire et le pire est que la Russie reste telle qu’elle est et peut-être même pire à l’avenir.

La Finlande, comme ses voisins baltes, a récemment interdit l’entrée des véhicules russes dans le pays, conformément à une interprétation des sanctions de l’UE. Est-ce juste pour les Russes ordinaires ?