Le journaliste Ravi Somaiya suggère dans son nouveau livre que le secrétaire général des Nations Unies dans les années 1960, Dag Hammarskjöld, a payé un prix terrible pour ses efforts visant à négocier un cessez-le-feu dans la guerre civile sanglante au Congo. M. Somaiya s’est entretenu avec le correspondant de Monitor, Randy Dotinga.

Q: Qu’est-ce qui vous a attiré dans cette histoire?

Je suis tombé sur ça dans une archive, et j’étais juste époustouflé. C’est un mystère déchirant, et j’aime les histoires où les gens ne sont pas entièrement bons ou entièrement mauvais. Cela devient tellement plus intéressant lorsque les personnages sont ambigus.

Q: Comment le Congo est-il devenu un tel point chaud mondial?

Il avait l’uranium le plus recherché au monde à des fins que les Soviétiques et l’Occident avaient à l’esprit, et il y avait d’autres minéraux vitaux là-bas. Ensuite, elle est devenue stratégiquement vitale à mesure que la guerre froide se développait. Il est limitrophe de neuf autres nations et est vraiment le cœur de l’Afrique.

Q: Hammarskjöld a tenté de ramener la paix dans la région. Quelle était sa vision?

Il a estimé que la majorité noire méritait de régner après plusieurs décennies de [colonial] oppression et brutalité. C’est incroyable pour moi à quel point une position incendiaire était en 1961 et à quel point cela a rendu tout le monde complètement fou. Il a réussi à agacer un nombre énorme de personnes très puissantes.

Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il est l’un des idéalistes les plus purs que j’ai rencontrés dans n’importe quelle position de pouvoir. C’est très rare. Il a vraiment essayé de faire le bien et a également été très efficace. Vous avez vraiment craqué quelque chose si vous parvenez à appliquer des principes idéalistes de manière significative lorsque vous êtes entouré de segments qui s’opposent à vous.

Q: Comment cet économiste suédois est-il devenu à la tête des Nations Unies?

Il ne semblait pas être une sorte de menace, et les dirigeants de l’ONU se sont contentés de dire: «Génial, enfoncez ce type, il ne nous causera aucun problème.» Mais en fin de compte, il avait à la fois des principes et était prêt à se battre pour ses convictions. Aujourd’hui, de nombreux diplomates disent qu’il représente le meilleur de l’ONU

Q: Que pensez-vous qu’il se serait passé au Congo si Hammarskjöld avait vécu?

L’histoire continue

J’espère que nous aurions pu avoir une résolution plus pacifique. Pour moi, il s’agit du péché originel du colonialisme. Vous ne pouvez pas avoir autant de meurtres, de brutalités et d’oppression sans avoir de rage et de division à vaincre par la suite. Il reste encore beaucoup de guérison à faire au Congo.

Q: Quel est son héritage?

Le leadership moral est un leadership fondé sur des principes et un leadership idéaliste. Parfois, il est normal de faire la bonne chose. Mais je regarde autour du monde, et tout le monde semble essayer de faire ce qui est opportun. Nos dirigeants semblent vérifier les sondages avant de prendre une décision.

Q: Dans quelle mesure votre livre est-il proche de la vérité pour savoir si Hammarskjöld a été assassiné ou est mort dans un accident?

Vous ne pouvez pas vraiment savoir avec certitude tant que tout n’a pas été révélé. Les gouvernements conservent toujours des documents et je ne peux pas imaginer pourquoi. Je suis sûr que c’est pour une raison idiote comme un petit embarras.

Q: Mais nous nous rapprochons, n’est-ce pas?

Les rapports de l’ONU publiés plus tard cette année vont en révéler davantage, et je vais également continuer à pousser. Nous y sommes presque parvenus. Je ne sais pas si l’on peut jamais découvrir la vérité en majuscules, mais nous pouvons avoir la comptabilité la plus honnête et la plus précise de ce qui s’est passé.

Histoires liées

Lisez cette histoire sur csmonitor.com

Devenez membre de la communauté Monitor