Questions-réponses avec l’auteur de « La mort de l’école publique »

Alors que la nouvelle année scolaire démarre, les défenseurs de l’éducation se préparent à des attaques continues contre les écoles publiques américaines. Pourtant, malgré les guerres culturelles en cours, les écoles sont confrontées au cours des dernières années, les sondeurs constatent que les parents aiment encore généralement les écoles de leurs enfants, et que la majeure partie de l’opposition politique vient de ceux qui n’ont pas d’enfants dans le système scolaire public.

Cara Fitzpatrick, journaliste lauréate du prix Pulitzer et rédactrice chez Chalkbeat, est l’auteur de La mort de l’école publique : comment les conservateurs ont gagné la guerre contre l’éducation en Amérique, un livre qui sortira la semaine prochaine et retrace l’histoire de la lutte pour définir ce que signifie « éducation publique » et qui décide. Elle expose en détail la stratégie patiente que les conservateurs ont adoptée pour élargir leur vision de l’école en Amérique, en établissant de petits programmes de choix d’école, puis en utilisant ces expériences pour repousser les limites des lois étatiques et fédérales.

Rachel Cohen, journaliste politique principale, s’est entretenue avec Fitzpatrick sur l’évolution des chèques scolaires en tant qu’idée et sur l’avenir de l’enseignement public aux États-Unis. Leur conversation a été légèrement modifiée et condensée pour plus de clarté.

Rachel Cohen

Votre livre montre très bien comment les frontières entre l’Église et l’État se sont érodées au cours des dernières décennies et pourquoi les arguments juridiques en faveur des chèques scolaires privés sont devenus plus forts en conséquence. Je pense que de nombreux lecteurs seront surpris d’apprendre tout cela, tant on nous a clairement enseigné qu’il existe une séparation entre la religion et les institutions publiques.

Cara Fitzpatrick

Quand j’ai commencé à faire des recherches, je pensais qu’il y aurait une frontière très claire entre l’Église et l’État, mais l’histoire juridique était plus trouble, c’est pourquoi nous avons vu cette progression de cas plus récemment pencher davantage vers la liberté religieuse. côté des choses. L’une des questions qu’on me pose souvent est : « Eh bien, comment pouvez-vous donner de l’argent à une école religieuse ? Et c’est du genre : « Voici 40, 50, 70 ans de jurisprudence qui expliquent cela en quelque sorte. » Mais si vous ne suivez pas tous ces cas, la plupart des gens trouvent cela assez déroutant.

Rachel Cohen

Oui, il y a toujours eu une petite fenêtre juridique, et au fil du temps, les conservateurs ont élargi cette fenêtre. Mais on nous avait essentiellement appris dans les écoles qu’il s’agissait d’une frontière ferme et immuable.

Cara Fitzpatrick

Et il y a eu des juges à la Cour suprême qui ont souligné le fait qu’il s’agissait simplement d’un domaine du droit délicat, et ce depuis longtemps. Et puis, regarder où la Cour est allée récemment avec la clause d’établissement a été assez fou, en fait, parce que c’est assez loin de là où ils en étaient lorsque certaines de ces premières affaires de bons scolaires ont été jugées. Je pense que cela est allé encore plus loin que ne le pensaient les défenseurs du choix scolaire.

Rachel Cohen

Où diriez-vous que les choses en sont aujourd’hui ?

Cara Fitzpatrick

Je pense qu’il est assez clair que la majorité conservatrice de la Cour suprême s’est prononcée en faveur de la liberté religieuse – pas seulement dans des affaires de choix scolaire mais dans une variété de cas – et je pense que la fenêtre est ouverte pour qu’elle aille encore plus loin qu’elle ne l’a fait. Je veux dire, je suis vraiment intéressé de savoir où ça va aller avec le problème des écoles religieuses à charte qui vient de l’Oklahoma. Je ne veux pas prédire comment cela se passera, mais je pense qu’il semble qu’il y ait certainement lieu de croire que la majorité conservatrice pourrait éventuellement approuver cela.

Rachel Cohen

Les chèques scolaires privés ont pris de l’ampleur ces derniers temps, entraînant des gains politiques ces dernières années. Quelles ont été les choses les plus surprenantes que vous ayez apprises sur l’histoire des chèques scolaires, et qu’est-ce qui, le cas échéant, dans cette histoire vous semble important pour comprendre les programmes que nous voyons aujourd’hui ?

Cara Fitzpatrick

L’une des choses avec lesquelles j’ai trouvé intéressant de débattre était que dans les années 1950 et 1960, les ségrégationnistes du Sud utilisaient essentiellement l’idée des chèques scolaires pour contrecarrer Brown c.Conseil scolaire. Mais ensuite, dans les années 1990 et 2000, les défenseurs du choix scolaire ont fait valoir qu’il s’agissait d’une question de droits civiques. J’ai donc essayé de faire le tri et de faire des liens entre ces deux époques.

L’une des principales figures du livre est Polly Williams, qui était une représentante de l’État noir du Wisconsin et qui considérait les bons comme un outil d’autonomisation pour les enfants à faible revenu, et en particulier les enfants de couleur à faible revenu. Son implication dans cette question était vraiment fascinante et faisait en quelque sorte un lien entre ces deux périodes. Williams craignait que les bons ne deviennent ce qu’ils sont aujourd’hui : des subventions pour tout le monde, quel que soit le revenu.

Je pense que l’une des choses que je voulais vraiment faire avec ce livre n’était pas de prendre une position ferme et rapide sur le choix de l’école ou sur les chèques scolaires, mais de donner à quelqu’un qui pourrait tomber sur un titre sur les chèques scolaires universels un moyen de comprendre comment nous avons obtenu ici.

Rachel Cohen

Le titre de votre livre est La mort de l’école publique : comment les conservateurs ont gagné la guerre contre l’éducation en Amérique. Je vous entends ne pas vouloir prendre une position claire sur les bons ou le choix, mais je pense que les conservateurs pourraient affirmer qu’il s’agit simplement d’une nouvelle ère pour l’école publique, et non de sa mort. Je voulais vous inviter à parler davantage de votre titre.

Cara Fitzpatrick

Je pense que le titre et le sous-titre ne plairont à personne. Mais pour moi, je pense que cela soulève cette question, non ? Est-ce que cela signifie la fin du système scolaire public ? C’est quelque chose avec lequel j’ai dû lutter tout au long du processus car, il y a seulement quelques années, les défenseurs du choix scolaire affirmaient que le choix pouvait contribuer à améliorer les écoles publiques traditionnelles. Mais ces dernières années, nous avons assisté à des attaques assez agressives de la part des Républicains contre l’éducation publique et la rhétorique est définitivement devenue plus extrême, qualifiant les écoles de « camps d’endoctrinement du gouvernement » et des choses de ce genre. Quelques éminents défenseurs du choix scolaire conservateur ont déclaré assez ouvertement que nous devrions vraiment utiliser ces guerres culturelles scolaires pour faire avancer le mouvement.

Rachel Cohen

Sur la base de vos recherches, voyez-vous une voie permettant à la vision plus libérale et progressiste de l’éducation publique de faire son retour ? Existe-t-il une sorte de stratégie concurrente dans les tribunaux ou en politique ?

Cara Fitzpatrick

C’est difficile à prévoir. Le livre arrive – juste par coïncidence – à un moment où le choix de l’école domine le cycle de l’actualité et où les « droits parentaux » sont omniprésents. Mais il y a seulement quelques années, je me souviens qu’en 2017, quelques personnes me disaient : « Eh bien, les chèques scolaires ne sont-ils pas morts ?

L’éducation peut vraiment changer en peu de temps. J’ai l’impression que la vision de Milton Friedman dans le débat sur la vision du libre marché pour les bons d’achat a vraiment éclipsé ce qu’exprimaient Polly Williams et certaines des voix les plus progressistes. Mais je pense que cela dépend en partie de la manière dont les nouveaux programmes de choix se déroulent réellement, notamment de la question de savoir si les États acceptent ou non ces programmes de bons universels.

Rachel Cohen

La leçon à retenir ici est-elle de s’en tenir à un objectif politique pendant 50 ou 60 ans et de pouvoir éventuellement gagner ?

Cara Fitzpatrick

Peut être! C’est vraiment fascinant : en matière de bons d’achat, les conservateurs ont joué le jeu sur le long terme et cela semble avoir plutôt bien fonctionné pour eux.

Rachel Cohen

Il y a souvent ce débat sur la question de savoir si les chartes, les bons ou les bourses d’études avec crédit d’impôt entraînent de meilleurs résultats scolaires pour les étudiants, soit par le biais de la concurrence, soit simplement en injectant le pouvoir de la « vie privée » dans l’équation. Votre livre vous a-t-il permis de tirer des conclusions ou de clarifier ces questions ?

Cara Fitzpatrick

Je pense qu’il y a un nombre assez important de recherches à ce stade – non pas sur les bons universels, car c’est encore un territoire nouveau et inexploré – mais sur certains de ces programmes de bons qui existent depuis longtemps. Et ce que les chercheurs ont découvert, c’est que les programmes n’ont pas tenu la promesse de ce que les premiers défenseurs souhaitaient ou supposaient qu’il se produirait. Je pense qu’il y avait cette croyance que les écoles privées étaient en quelque sorte meilleures que les écoles publiques, donc si vous aviez juste plus d’enfants dans le privé, alors tous ces enfants réussiraient mieux. De nombreuses études majeures ont montré soit les mêmes résultats pour les résultats des tests entre le public et le privé, soit une baisse dans le privé. Et puis il y a eu quelques recherches sur d’autres résultats positifs dans la vie, comme montrer que les enfants participant à certains de ces programmes de bons d’études ont plus de chances d’obtenir leur diplôme.

Il existe de nombreuses études, certaines beaucoup moins rigoureuses que d’autres, et je pense que parcourir tout cela peut être un peu intimidant. Ce que je crois et ce que je voulais que le livre montre, c’est que ce débat aux États-Unis porte davantage sur les valeurs que sur les résultats.

Rachel Cohen

Nous vivons une époque où le mouvement juridique conservateur est le plus fort en matière de choix d’école et où les syndicats d’enseignants sont dans une position très affaiblie. Pouvez-vous parler du rôle que vous avez vu jouer les syndicats dans l’accélération ou le ralentissement de ces politiques ? Dans quelle mesure pensez-vous qu’il est important aujourd’hui que les syndicats soient dans une position moins puissante ?

Cara Fitzpatrick

Les syndicats étaient généralement opposés aux programmes de choix d’école, mais je n’ai pas abordé le rôle de dirigeants syndicaux spécifiques dans le livre, à l’exception de [former American Federation of Teachers president] Albert Shanker, car il était en quelque sorte en dehors du moule de ce que disaient beaucoup de dirigeants syndicaux. Mais je n’ai pas vu l’opposition des syndicats faire une grande différence dans l’ensemble. La plupart du temps, ils deviennent des boucs émissaires commodes dans les conversations partisanes.

En ce qui concerne les syndicats d’enseignants, ce qui est intéressant, c’est qu’une grande partie de leurs craintes quant à l’avenir des programmes semblent s’être réalisées. Les syndicats ont prévenu dès le début qu’il ne s’agirait pas en fait d’une petite expérience, que ces programmes ne seraient pas limités aux étudiants défavorisés, et nous voyons maintenant ces programmes universels être adoptés.

Les syndicats ont joué un rôle central à différents endroits et à différents moments en bloquant ou en ralentissant le choix de l’école., mais finalement je ne pense pas qu’ils allaient nécessairement arrête tout ça. Ils en ont arrêté une partie. De nombreuses propositions de bons ont échoué. C’est juste qu’un nombre suffisant d’entre eux sont décédés pour avoir cette emprise au fil du temps.