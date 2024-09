Questions-réponses avec Jeanie Buss sur le catch WOW, LeBron des Lakers et Bronny James

Jeanie Buss s’est rendue à son premier match de lutte féminine avec peu d’attentes.

« Ma seule expérience de lutte féminine était celle de la lutte à la gelée ou de la lutte dans la boue », a-t-elle déclaré. « Je pensais que c’était quelque chose que je n’apprécierais pas. »

Buss a assisté à ce spectacle WOW — Women of Wrestling en 2000 principalement pour faire plaisir à son ami proche David McLane, un homme d’affaires et promoteur qui a lancé WOW en tant que successeur de son programme à succès Gorgeous Ladies of Wrestling des années plus tôt.

Et elle a été époustouflée.

« Dès que je l’ai vu, toutes les lumières se sont allumées », a déclaré Buss, désormais propriétaire majoritaire des Lakers, « parce que j’étais un enfant [who grew] Je collectionne les bandes dessinées, j’attache une serviette autour de mon cou et je veux être Supergirl.

« Et c’est là que ces personnages de bande dessinée prennent vie, se battant entre eux, non pas pour aller chercher un homme qui les sauverait, mais pour défendre ce en quoi ils croient. Que leur opinion soit erronée ou non, ils étaient prêts à prendre position pour quelque chose. J’ai trouvé cela très valorisant et j’en suis tombée amoureuse. »

Selon McLane, WOW a fermé ses portes fin 2001 en raison d’un changement de marché suite aux attentats terroristes du 11 septembre. Mais plus d’une décennie plus tard, Buss n’avait toujours pas oublié à quel point elle avait été impressionnée par WOW.

David McLane, à gauche, et Jeanie Buss commentent un match de Women of Wrestling en 2001. (Entreprises de télévision WOW, LLC)

« Jeanie et moi dînions un soir et elle a parlé de la croissance du sport féminin », a déclaré McLane. « Elle a vu l’avenir du sport féminin et elle pensait qu’il allait y avoir un changement sur le marché, ce qui l’a amenée à dire : « Pourquoi ne pas relancer WOW – Women of Wrestling ? » »

Et c’est ce qu’ils ont fait. Après des années de diffusion sur différents formats et plateformes, WOW a décroché un accord de syndication avec Paramount Global Content Distribution en 2021. La troisième saison de l’émission télévisée hebdomadaire qui en résulte, diffusée dans tous les États-Unis (y compris à Los Angeles, sur KCAL-TV le samedi à 23 heures) et dans plusieurs autres pays, sera diffusée en première ce week-end.

Pluto TV a également été lancé récemment une chaîne de streaming 24 heures sur 24 dédié au spectacle.

Et, dans un moment de boucle complète pour Buss cet été, elle, McLane et une poignée de super-héros WOW, comme on appelle désormais les lutteurs, ont pris la parole lors d’un panel au Comic-Con de San Diego 2024.

Buss et McLane ont parlé au Times jeudi du passé, du présent et de l’avenir de WOW. Et alors que les Lakers commencent leur camp d’entraînement dans quelques semaines, Buss a également répondu à quelques questions concernant LeBron James, Bronny James et le reste de l’équipe après un été intéressant.

(Les questions et réponses ont été modifiées pour plus de longueur et de clarté)

2024 a été une année exceptionnelle pour le sport féminin. Comment avez-vous vécu cette expérience en tant que copropriétaires d’une ligue exclusivement féminine ?

Les copropriétaires de WOW, David McLane, à gauche, et Jeanie Buss arrivent pour leur panel au Comic-Con de San Diego le 26 juillet. (Francis Specker / CBS Studios / Paramount+)

Autobus: Oui, on dirait que le sport féminin a émergé du jour au lendemain, même s’il a fallu 40 ans pour en arriver là. J’aime donc le moment présent. J’aime simplement regarder ce qui se passe. … Et bien sûr, Women of Wrestling est mon projet passionné, ma contribution, car il faut que des femmes occupant des postes comme le mien réinvestissent dans le sport féminin pour rendre ces choses possibles. Et cela crée simplement plus d’opportunités pour mettre en valeur les femmes talentueuses, et c’est ce que j’aime chez WOW.

Parlez-nous du parcours de WOW jusqu’à ce qu’il soit là où il est aujourd’hui.

McLane : Lorsque nous avons redémarré la série, Jeanie a dit qu’il fallait faire les choses correctement, prendre les bonnes mesures, investir pour que le succès soit durable. Elle ne l’a pas considéré, et moi non plus, comme une simple émission de télévision ou un programme télévisé. Nous voulons construire une franchise qui dure.

Autobus: Je ne voulais vraiment pas faire quelque chose qui durerait un an et disparaîtrait du paysage. Nous devions trouver les bons partenaires, trouver les lutteurs, trouver tous les éléments qui s’assembleraient pour nous donner le show sur lequel nous pourrions construire et continuer à développer le produit. Et nous voici à la veille du lancement de la saison 3, ce qui est si excitant pour moi parce que nous obtenons cette longévité, que nous faisons maintenant partie de la discussion.

Comment le projet a-t-il évolué au fil des années et comment voyez-vous qu’il continue à le faire à l’avenir ?

Autobus: Je pense que dans le sport professionnel, c’est toujours la plateforme de diffusion qui compte : comment allez-vous proposer votre produit à vos fans ? Cela a donc changé au fil des décennies. … Ce qui n’a pas changé, c’est la capacité, le talent des athlètes féminines qui méritent d’être mises en lumière. C’est une conviction que j’ai toujours eue et que je continuerai à avoir, et c’est ce que Women of Wrestling a fait. Il s’agit simplement d’essayer de trouver la bonne façon de le proposer à notre public, en ayant Paramount Global comme partenaire, en trouvant le package syndiqué et en créant quelque chose qui ait du sens pour que nos fans puissent nous trouver et que nous puissions construire à partir de là.

Quet Les lutteurs sont-ils appelés super-héros ?

Autobus: Pour moi, c’est clair : c’est ce qu’ils sont. Ce sont des personnages plus grands que nature, certains bons, d’autres mauvais. Je pense qu’il est important que les jeunes femmes, les jeunes filles voient leurs modèles comme des personnes prêtes à se battre pour ce en quoi elles croient. C’est ce que sont les super-héros.

McLane : Les super-héros se présentent sous toutes les formes et toutes les tailles, et nous avons le casting de lutteurs le plus diversifié de toutes les organisations de lutte professionnelle, et nous en sommes fiers. … Nous racontons les histoires et les antécédents de nos super-héros en dehors du ring, pas seulement à l’intérieur, et je pense que cela connecte le public aux artistes.

Jeanie, es-tu fan de bandes dessinées ?

Autobus: Oui, je crois que j’ai assisté au deuxième ou troisième Comic-Con de l’histoire, et c’était à l’hôtel El Cortez. J’avais 12 ans et j’ai harcelé ma mère. Elle m’a conduit là-bas, m’a déposé pendant quatre heures. Je suis donc un enfant de 12 ans qui négocie avec les marchands de bandes dessinées pour essayer d’obtenir Wonder Woman, Supergirl, toute la famille Superman, Lois Lane – c’est ce que j’ai collectionné. C’était donc en 1974. Je fais partie de ces fous qui aiment les super-héros.

Sur la photo, de gauche à droite : le copropriétaire de WOW, David McLane, la copropriétaire de WOW, Jeanie Buss, le modérateur du panel, Kevin Frazier, l’entraîneur de super-héros WOW Campanelli, WOW Superhero Genesis au Comic-Con 2024 à San Diego. (Francis Specker / CBS Studios / Paramount+)

Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez pu prendre la parole lors d’un panel au Comic-Con, des décennies plus tard ?

Autobus: Je suis fan, je devrais être dans le public, pas sur l’estrade. C’était un rêve devenu réalité pour moi. J’ai été très honoré de faire partie du Comic-Con à quelque niveau que ce soit.

Passons aux Lakers, LeBron James a dit que son fils, recrue Bronny James n’a pas le droit de l’appeler « papa » au travailEn tant que personne ayant vécu une situation similaire, leur avez-vous donné des conseils ?

Autobus: Vous savez, je n’ai jamais eu cette conversation avec LeBron ou Bronny, mais dans les situations professionnelles, je m’adressais à mon père en l’appelant Dr Buss. Je voulais garder cette limite claire parce que cela nous a aidés – nous n’apportions pas de travail à la maison à la table du dîner. Je pense donc que LeBron et Bronny sont très préparés pour cela. Et je suis ravi qu’ils aient cette opportunité. Mais Bronny est un bon joueur. J’ai hâte de voir ce que notre nouvel entraîneur JJ Redick nous réserve. Ce sera certainement une saison intéressante, c’est sûr. Je veux dire, LeBron, la façon dont il a joué aux Jeux olympiques ? Il est peut-être le meilleur de tous les temps.

LeBron aura 40 ans cette saison. Qu’attendez-vous de lui cette année et au-delà ?

Autobus: Il est constant dans ses performances. Il travaille dur. Il n’est pas seulement une marque mondiale, mais il est aussi notre leader. Il est le capitaine de notre équipe et il donne le ton, donne le rythme en travaillant dur. Personne ne peut se plaindre du travail effectué par quelqu’un avec son CV et sa longue carrière, personne ne peut se plaindre de devoir s’entraîner s’il est prêt à le faire. Et il le fait. Il m’épate tout simplement. Je ne sais pas quoi dire d’autre.

En ce qui concerne mes attentes envers l’équipe, je peux m’asseoir ici et vous dire que les Lakers jouent toujours pour un championnat, comme nous le savons, entre Kobe Bryant et Magic Johnson et Phil Jackson et Pat Riley et le Dr Buss. C’est ce que nous sommes. Mais c’est juste moi qui parle. Ce que je veux vraiment, c’est que les jeux commencent pour que nous puissions voir ce que ces gars vont faire. Je les laisserai raconter l’histoire parce que ce sont eux qui vont vraiment nous montrer de quoi ils sont capables.

Le Les Lakers ont été critiqués beaucoup de choses cette intersaison. Que doit faire l’équipe pour faire taire les critiques ?

Autobus: En fait, il faut jouer au basket et gagner des matchs. Je sais que les critiques sont nombreuses. Je sais que les réseaux sociaux sont un milieu agité pour tout le monde, il y a toujours des controverses qui y sont suscitées. C’est pourquoi il ne me sert à rien de tout exagérer. Il faut juste faire le travail. Et c’est ainsi que fonctionne notre organisation. Nous faisons le travail. Nous nous préoccupons de ce que nous pouvons contrôler et laissons le travail parler de lui-même.